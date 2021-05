«Los concursos son un método más para aprender» El alumno del IES Valle de Aller presentará el lunes en la final un taco de queso que aúna las cocinas castellana y mexicana y con el que se medirá a cuatro profesionales David Díaz Fernández, en las cocinas del IES Valle de Aller donde estudia. / J. C. ROMÁN JESSICA M. PUGA Jueves, 27 mayo 2021, 10:48

David Díaz Fernández (Mieres, 1985) cursa primero de Dirección de Cocina y es el asturiano que se la juega en el XI Concurso Bocados con Queso Chef Lactalis, cuya final es el lunes en Madrid Fusión.

-¿Por qué decide presentarse?

-Ahora estoy estudiando el grado superior de Cocina, pero antes cursé el medio. De aquella, hablo de 2014, me presenté a otro concurso de Madrid Fusión, el de 'Escoge tu pinche', de Makro; me gustó mucho la experiencia y quedé segundo. Este año, cuando vi el de Lactalis, decidí apuntarme. Sobre todo cuando vi que cuatro plazas serían para profesionales, pero que reservaban la quinta a alumnos de Hostelería.

-¿Qué hizo y qué le queda?

-Los requisitos obligaban a preparar un plato integrando el queso Flor de Esgueva, porque cumple 75 años. Les envié mi idea y, hace unos días, los organizadores me avisaron de que me habían seleccionado para la final, que será el próximo lunes en Ifema, en Madrid Fusión. Tendré que cocinarlo ahí para que lo cate un jurado y, al día siguiente, bueno, también el propio lunes, pero a mí me toca el martes, Lactalis ofrece 'showcookings' en los que 75 personas podrán degustar los cinco bocados finalistas. No estaré solo ni en la final ni en la degustación, pues las bases permiten llevar un ayudante y a mí me acompañará mi amigo 'Keipo', que estudió conmigo el grado medio y ahora el superior.

-¿Con qué plato?

-Se llama 'taco trashumante' porque tuve muy en cuenta que el queso es de Valladolid y que formaba parte de la dieta de los pastores. Es un plato fusión de las cocinas castellana y mexicana: con el queso hago la tortilla, frío el bacalao y preparo una tempura con el ajoarriero, en el que cambio sus ingredientes tradicionales por otros de México, como chipotle, achiote o lima, entre otros.

-¿Es quesero? ¿Ayuda ser de tierra de quesos?

-Sí, soy quesero, pero el Flor de Esgueva es diferente a los nuestros, más curado, tira más a lo manchego. Por eso lo fusioné con sabores potentes de México.

-¿Cuándo y por qué decide que lo suyo son los fogones?

-Fui interesándome poco a poco sin darme ni cuenta. En mi casa siempre cocinaba mi abuelo, aunque no era lo habitual, y tanto mi abuela como mi madre cocinan muy bien. Yo crecí con esos referentes y viendo a Karlos Arguiñano en la tele. Tuve suerte porque en mi casa siempre me dejaron practicar, y eso me ayudó a confirmar que me gustaba la cocina. Cuando me hice mayor empecé a investigar, a quemar y a tirar (ríe), pero otras cosas salían, así que me decidí a estudiar cocina.

-¿En qué restaurantes ha trabajado?

-Hice prácticas en Ca'Suso y en Francia, un par de extras en Casa Gerardo y un año en Zuberoa, con Hilario Arbelaitz. Ahora trabajo en El Cenador del Azul, pero estoy en ERTE.

-¿Cuál es su estilo favorito?

-Me gusta la cocina en general, pero sobre todo la española-asturiana tradicional evolucionada, neoclasicismo lo llaman. Es con la que más me identifico, aunque también me gustan las cocinas china, mexicana e italiana.

-El IES Valle de Aller no para...

-Nos anima en todo. Los concursos son un método más de aprendizaje, no solo por conocer gente y platos, también ayudan a dejar volar imaginación e investigar para no quedar desfasado ahora que el sector avanza muy deprisa. Lo de los libros está muy bien, pero ya está inventado, por eso yo los veo súper necesarios.