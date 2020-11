Bulos sobre nutrición y coronavirus 'fake news' Ni la vitamina C lo previene ni el jengibre, el ajo y el limón reducen sus efectos JESSICA M. PUGA Gijón Domingo, 22 noviembre 2020, 11:04

El 'II Estudio sobre Bulos en Salud', una encuesta realizada a profesionales de la salud de España, revela que dos de cada tres médicos encuestados afirma haber atendido en su consulta pacientes preocupados por algún bulo de salud durante el último año. El estudio realizado por por Salud sin Bulos y Doctoralia muestra que las redes sociales y las aplicaciones de mensajería móvil contribuyen a extender ideas sin ningún tipo de base científica.

La nutrición es uno de los campos donde más proliferan estas noticias falsas, de hecho, el 57% de los sanitarios afirma que es la temática sobre la que se dan más bulos, una cifra solo superada por las pseudoterapias, que alcanzan el 67%.

Los bulos sobre nutrición y el coronavirus se lleva la palma. Uno muy extendido alude a una sopa de ajo con limón y cebolla como remedio para recuperarse de la Covid, cuando los profesionales no parar de repetir que no hay estudios sobre ningún alimento curativo frente a este virus. Tampoco son ciertas las cualidades que se le achacan al jengibre, puesto que da igual con qué se prepare que no ayuda a tratar la Covid. Es un alimento saludable, sí, pero no hay ningún estudio que respalde su efecto sobre el coronavirus en concreto.

Otro bulo tiene como protagonista al agua caliente, pues se dice que es bueno beberla a sorbos o aprovechar sus vapores. Nada está probado, tampoco las propiedades frente a la Covid de la vitamina C, batidos détox, setas, algas y alcohol. De hecho, estas últimas ideas fueron de las primeras en propagarse allá por abril.

Bulos sobre alimentación y coronavirus hay muchos. Tomárseloscomo reales puede traer grandes problemas. En Irán murieron 27 personas por intoxicación por alcohol tratando de prevenir, pensaban, la infección por el coronavirus.