«Ya no es 'dame un rioja' sin más, se valora lo intangible» La sostenibilidad y la digitalización vuelven a estar sobre la mesa de una bodega centenaria que está recuperando garnachas históricas y estrena un vermú Eduardo Sáinz, de Bodegas Riojanas, sostiene su Monte Real Cuvée 2018, durante su visita a Deloya Latores. / MARIO ROJAS JESSICA M. PUGA Jueves, 3 junio 2021, 08:21

Eduardo Sáinz llegó a la dirección general de Bodegas Riojanas unos meses antes de que la covid fuese pandemia. A él, de familia asturiana de Noriega, aunque nacido en Cantabria, le ha tocado lidiar con una situación insólita y ahora retoma lo que quedó pendiente con la filosofía de «pensar en el futuro sin dejar de ser fieles a la tradición». Su presente cuenta con elaboraciones diferentes y nuevos argumentos para llegar al consumidor: garnachas históricas para un nuevo monovarietal, graciano para diferenciar su marca de tempranillo, apuesta por los blancos y el vermú...

-¿Con qué planes llega a Bodegas Riojanas?

-Con la ilusión de coger una bodega con más de 130 años de historia, lo que supone un reto, y con ganas de seguir empujando y rejuvenecerla dando valor a las cosas buenas que tenemos.

-Rejuvenecerla, ¿cómo?

-Con mucho cariño y cuidado, porque tienes una herencia y una tradición que son activos muy importantes, pero eso no quita el poder evolucionar. Me refiero a las técnicas de elaboración o a poner en valor tesoros que no se han potenciado, como que tenemos en Cenicero y San Vicente de la Sonsierra más de 1.800 parcelas de viñedos en vaso, con más de 40 años muchos de ellos, que dan auténticas joyas. Es que hasta los paladares van cambiando; nosotros estamos sacando propuestas de valor diferentes y buscando argumentos nuevos para llegar a esos nuevos perfiles.

-¿Hacia qué cambian?

-(Ríe) Esa es una pregunta muy complicada, más en el mundo del vino donde las consecuencias de cambiar algo son a largo plazo. Hemos certificado todos nuestros vinos aptos para veganos y estamos trabajando con ahínco en pequeñas elaboraciones; nuestra gama troncal son crianzas, reservas y grandes reservas, pero hay consumidores que buscan producciones más especiales, como varietales, por ejemplo, así que ahora estamos con la garnacha, de calado en nuestra zona.

-Antes de la covid había dos temas sobre la mesa: sostenibilidad y digitalización. ¿Cómo los retoman?

-Tenemos ambos grabados a fuego. La sostenibilidad no por moda, sino porque todo lo que tenemos nos lo da la tierra. Estamos intentando minimizar nuestro impacto en el medio ambiente y nuestro entorno con técnicas de viticultura diferentes, tenemos proyectos de I+D para reducir el consumo de agua en la bodega y hemos puesto en marcha una instalación de placas solares gracias a las que ya conseguimos el 55% del consumo matinal. Por otro lado, la digitalización es un hecho y, aunque somos una casa tradicional, tenemos que adaptarnos para aprovecharlo tanto internamente como de cara a nuestros clientes. Lo primero nos hará ser más eficientes y recabar más información para tomar decisiones, no como antiguamente que se trabajaba más por intuición. Lo segundo nos acercará a consumidores que ahora buscan más información y que sea esta sea lo más detallada posible.

-La pandemia ha traído un aumento del consumo de vino en el hogar. ¿Cómo lo asumen?

-Esta tendecia, no sé si decir estructural o coyuntural, va a seguir porque el consumidor cada vez quiere comprar más vino para descorchar en casa. Las bodegas tenemos la tarea de dar respuesta tanto a portales web que satisfacen su demanda como al cliente que accede directamente a nuestras webs. Y no se trata solo de tener producto 'online', sino de tener más información de los vinos, de la bodega, del trabajo los proyectos... Es un mundo amplísimo imposible de abarcar de golpe, pero sí si se compartimenta hacia un fin común.

-¿Cambiará la forma en la que queramos consumir vino fuera?

-Es bueno que se haya recuperado el consumo en casa, pero es verdad que los españoles somos disfrutones del ocio social en la calle. Lo que queda demostrado, ya antes, pero ahora con más fuerza, es que se tiende hacia un consumo más informado: ya no es 'dame un rioja', sino que se asocian los productos una serie de intangibles que cada vez se valoran más.

-¿Cuánto precede la fama de determinadas zonas vitivinícolas a sus bodegas?

-Mucho. La DO Rioja en sí misma supone garantía y solvencia porque el consumidor ya sabe lo va a encontrar. De hecho, la tendencia en periodos de crisis es ir a valores seguros. Además, es mucho más fácil penetrar en un mercado nuevo con una marca grande que con otras más pequeñas para las que tienes que cambiar el argumento, si bien es cierto que hay nicho para todos.

-Asturias va a potenciar mucho su 'sidraturismo'. ¿Qué consejo nos daría?

-Que recuerden que el consumidor busca algo más que el propio producto, quiere historias, técnicas, fases de elaboración, personas...