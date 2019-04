Qué alimentos puedo y cuáles no debo tomar en ayunas Estas son algunas pautas de alimentación a tener muy en cuenta para que el estómago no sufra tras varias horas de inactividad JESSICA M. PUGA Gijón Sábado, 27 abril 2019, 19:40

A primera hora de la mañana, con el estómago vacío tras muchas horas de inactividad, hay que tener especial cuidado con lo que comemos. Aunque no nos lo parezca, no todo nos sienta igual de bien. Hay alimentos que por muy saludables que sean, pueden producir acidez y náuseas. En este sentido, cada persona es un mundo y debe tener en cuenta su propia experiencia para hacer una selección adecuada de los alimentos que puede y no puede comer en ayunas.

Los expertos recomiendan elegir para el desayuno alimentos básicos, o sea, cuanto menos procesados mejor, para lograr que nuestro organismo se despierte también con buen pie. Muchos coinciden en retrasar la ingesta del primer café o té de la mañana y en evitar, pese a lo extendido que está, el consumo de un zumo de naranja recién levantados. Prefieren unos frutos secos y unos huevos antes que bollería industrial, tomate y plátano. Aquí tiene una selección detallada de los alimenos que se pueden comer sin problemas con el estómago vacío y cuáles, por experiencias compartidas, es mejor dejar para más avanzado el día.

ALIMENTOS A EVITAR

Bollería industrial

Cualquier alimento ultraprocesado, bien sea salado o dulce, no es recomendable porque nunca llega a generar, establecen los nutricionistas, una sensación de saciedad prolongada. Cuanto más se retrase su consumo, más se retrasará también esa impresión de dependencia. Explicado esto, los profesionales insisten en que para empezar el día, lo mejor es optar por alimentos básicos.

Alimentos que contienen cafeína

Empezando a enumerar por el café y el té y siguiendo por el chocolate amargo y las bebidas carbonatadas. Los productos ricos en cafeína pueden provocar reflujo. Es cierto que muchas personas no son capaces de salir de casa sin tomar, al menos, una taza de café o té, pero los resultados establecen que muchas terminan pagando durante toda la mañana haber tomado esa bebida. La mayoría ni siquieran saben a qué achacar la sensación de malestar.

Tomate

Muchos son los que aseguran no asimilar bien el tomate consumido con el estómago vacío. Lo que pasa es que los tomates son ricos en ácido tánico y este, al contacto con el jugo gástrico, incrementa su acidez. Los expertos aseguran que su consumo en ayudas provoca reflujo, acidez y, en general, malestar y sensación de pesadez en el estómago. Sí es cierto que consumido junto a otros alimentos su poder es menor.

Alcohol

Con el estómago vacío, el organismo metaboliza mucho más rápido el alcohol, algo que ya de por sí es lo suficientemente 'irritante' como para generar malestar y acidez.

Pan en sus muchas opciones

Las levaduras industriales irritan las paredes del estómago provocando dolor de barriga y gases. Es recomendable no ingerir estos productos en ayunas sin acompañarlos de algo que reduzca su efecto negativo en el organismo. Si el pan es natural, no hay problemas.

Lácteos

No es que siente mal tomar leche o yogur, por ejemplo, recién levantados, lo que pasa es que el ácido clorhídrico del estómago acaba con todas las bacterias lácteas y, por lo tanto, los beneficios de su consumo se reducen. Esto, claro, no pasa el resto del día.

Plátanos

Consumidos en ayunas, el magnesio que contienen los plátanos se absorbe demasido rápido, provocando al corazón un exceso de trabajo.

Peras

Los expertos relacionan el consumo de peras con la irritación de la mucosa gástrica.

Cítricos

Los ácidos que contienen los cítricos (naranja, pomelo, limón...) al entrar en contacto con el estómago vacío producen gastritis y úlceras.

ALIMENTOS RECOMENDADOS

Miel

Los expertos aseguran que la miel ayuda a despertar el organismo y a llenarlo de energía durante mucho tiempo. Además, aumenta el nivel de serotonina del organismo y eso está bien porque es la hormona de la alergría.

Aceite de oliva

Los expertos recomiendan tomar un par de cucharadas en el desayuno.

Frutos secos

Disfrutar de un buen puñado de frutos secos (almendras, nueces, cacahuetes...) con el estómago vacío puede contribuir a mejorar el funcionamiento del tracto digestivo. Además, normaliza la acidez del jugo gástrico.

Arándanos azules

Los estudios demuestran que su consumo por las mañanas mejora la memoria y la presión sanguínea, entre otras coasas.

Huevo

Los huevos tienen un gran efecto saciante, que se prolongará varias horas. Además, generan mucha energía en el organismo y ayudan a conseguir una dieta alta en proteína.

Avena

Cubre la mucosa gástrica y la protege del efecto del ácido clorhídrico.

Alforfón o trigo sarraceno

Es una planta poligonácea muy de moda que nada tiene que ver con el trigo y que, además, no tiene gluten. Es rico en calcio, magnesio, sodio, hierro y potasio. Se suele comer junto a otros alimentos porque es un producto un tanto insípido.