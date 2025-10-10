Día mundial del huevo: platos y cócteles para aprovecharlo El segundo viernes de octubre se celebra un ingrediente tan básico como multiusos

Hay ingredientes que siempre están ahí, que forman parte del día a día y que viajan con naturalidad desde la cocina más humilde hasta la alta gastronomía. El huevo, versátil, nutritivo, multiusos y universal, es uno de ellos. Es protagonista de infinidad de recetas, desde guisos de temporada hasta tortillas con carácter o postres que acarician la memoria, sin olvidar cócteles clásicos o de autor. Desde 1996, el segundo viernes de octubre se celebra el Día Mundial del Huevo en más de 40 países. El objetivo inicial de Comisión Internacional del Huevo era poner en valor su aportación a la alimentación y a la salud, pero hoy también es una ocasión perfecta para celebrar su papel en la cultura gastronómica global. Aquí van algunas direcciones donde rendir homenaje a este ingrediente imprescindible:

El Palace (Gijón)

Ampliar Tortilla vaga elaborada en El Palace

En el corazón de Cimavilla, este restaurante 100% sin gluten (está en el ranking de los 10 mejores del país) se suma al homenaje con una doble propuesta: una tortilla vaga de bacalao, que concentra sabor y delicadeza en cada corte. Y también un clásico de la repostería como es el tocinillo de cielo, un postre con historia imprescindible para los más dulceros.

Di-Ferente (El Entrego)

Ampliar Guiso de setas, papada, trufa y huevo en textura de Di-Ferente

Cocina con alma tradicional y guiño creativo. Ejemplo es su guiso de setas, papada, trufa y huevo en textura. En él, la yema se presenta entera y la clara se transforma en un crujiente que recuerda a la puntilla tradicional, jugando con texturas y matices que le dan un toque muy especial.

Quince Nudos (Ribadesella)

Ampliar Guiso de setas, yema curada y foie

Bruno Lombán, chef del restaurante riosellano, firma una propuesta otoñal en la que el huevo es el hilo conductor de un plato de raíces: guiso de setas, yema curada y foie. La combinación de sabores y texturas, semicrujiente típica de las setas, y la untuosidad y melosidad del foie y la yema, hace recordar un guiso de cuchara tradicional, como los que hacían las abuelas.

Varsovia (Gijón, Oviedo y Valencia)

Ampliar La coctelería prepara este cóctel esencia de mujer

En esta coctelería de referencia, el huevo también es protagonista en muchos de sus cócteles, como por ejemplo, en esencia de mujer, una sugerente receta dulce, sedosa y también con un punto picante que lo hace inconfundible.

Ingredientes: 5 cl. de pisco, 1,5 cl. de ancho reyes (licor de chile ancho), 2 frambuesas, 1 dash de tabasco chipotle, 4 cl. de zumo de limón, 2 cl. de jarabe de azúcar, 3 cl. de clara de huevo, hierbabuena para decorar.

Elaboración: Servir el pisco y la frambuesa en la coctelera y majar. Añadir el resto de ingredientes con hielo cubo y agitar enérgicamente. Servir en copa coupette y decorar con hierbabuena.

