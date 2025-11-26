Diego Fernández, de Regueiro, abrirá un restaurante en Gijón

Lo vivido en la gala de las estrellas Michelin 2026 es para Diego Fernández la culminación de un año redondo que pone la ... guinda a una trayectoria ascendente y diferenciadora. El cocinero, que consiguió la Caldereta de Don Calixto Joven que concede este periódico en 2013, ha logrado su primera estrella en Regueiro, el restaurante que a punto está de cumplir 15 años. Pero a su propuesta en Tox, en el concejo de Navia, se sumará pronto, espera que a principios del próximo año, otro restaurante. Estará en Gijón «y promete sorprender», avisa.

Se llamará Proyecto Meiz y estará en la zona centro de la ciudad. Eso sí, su día a día seguirá estando en Navia. Más ahora. Lo confirma el cocinero acerca del restaurante que dirige en una casona indiana.

En el occidente asturiano ha conseguido que sabores lejanos, como el mole o los curris, dialoguen fluidamente con el mejor producto asturiano, como el bogavante o la ternera, consiguiendo una conexión coherente entre culturas. Actualmente, Regueiro cuenta con tres menús distintos, todos ellos «cuidadosamente diseñados para ofrecer la cantidad perfecta de comida en cada ocasión», aseguran. Los precios del restaurante ahora que acaba de iniciar nueva temporada oscilan entre los 75 y los 125 euros por persona. Por cierto que Diego Fernández también acaba de ganar una T de Oro en la IV edición de estos premios.