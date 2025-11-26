El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El cocinero Diego Fernández, en Regueiro, su restaurante de Tox.
Nueva estrella Michelin en Asturias

Diego Fernández, de Regueiro, abrirá un restaurante en Gijón

El cocinero Diego Fernández, que acaba de conseguir una estrella Michelin para su restaurante Regueiro, en Tox, ultima la reforma de un local en el centro de Gijón

Jessica M. Puga

Jessica M. Puga

Gijón

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:10

Comenta

Lo vivido en la gala de las estrellas Michelin 2026 es para Diego Fernández la culminación de un año redondo que pone la ... guinda a una trayectoria ascendente y diferenciadora. El cocinero, que consiguió la Caldereta de Don Calixto Joven que concede este periódico en 2013, ha logrado su primera estrella en Regueiro, el restaurante que a punto está de cumplir 15 años. Pero a su propuesta en Tox, en el concejo de Navia, se sumará pronto, espera que a principios del próximo año, otro restaurante. Estará en Gijón «y promete sorprender», avisa.

