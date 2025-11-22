Ranking de Yantar: ¿dónde se come el mejor menú del día en Asturias?

Yantar Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:45 Comenta Compartir

Con tanto esnobismo y tanto postureo nos estamos olvidando de la gran mayoría, de los que por su trabajo comen fuera casi a diario. El menú del día sigue siendo importante, y cada vez se cuida más su aporte calórico y sus ingredientes. Aquí tienes las diez propuestas que más han gustado a 'la gran afición'.

10 Lugones Fonte Villoria

Sidrería 'con menú muy competitivo'. Meten 'risotto, ternera guisada, bocartes...' Incluyen 'hasta el café en los 13 €'.

9 Siero Abrelatas

Es una 'cocina de siempre con toques creativos'. Menú a 16 €, 'siempre con alguna sorpresa' y 'todo casero'.

8 Oviedo El llar de la catedral

Tres primeros a elegir, dos segundos y tres postres por 18 €. 'Todo está hecho con cariño y tiene sabor'.

7 Oviedo La esquina del peso

Espacio 'moderno, muy cuidado', 'que cuida las calorías' y que 'presenta muy bien los platos'. '¡Precio apañao!, 15 €'.

6 Gijón Café central

Es 'una cafetería donde se come muy bien'. Una 'cocina casera de fondo, con guisos y cuchara', 'muy económico, 15 €'.

5 Gijón V. Crespo

Un 'menú elaborado por 20 € con presencia de arroces, lasaña de mejillones o pastel de panceta'. 'Servicio a la altura del sitio'.

4 Viella (Siero) Comidas Naón

Sin duda, 'ostenta la mejor relación calidad precio de Asturias'. Cada día, 'da más de 100 menús en una gasolinera', 'nivel muy alto'.

3 Oviedo Taberna del Arco

Un 'menú de nivel', servido 'con profesionalidad'. Cuesta '21 euros, que se pagan a gusto'. 'Difícil comer mejor a ese precio'.

2 Laviana El Pintu

Un lugar fantástico para disfrutar de 'platos con enjundia, con horas de cocina', 'a un buen precio, 14 euros', 'con calidad de carta'.

1 Gijón El Cencerro

Además de una buena carta, poca gente sabe que aquí también 'hay un gran menú a 22 €'. Además, no faltan pescados, ensaladas de pato, tartar y algún guiso. Supone 'un gran esfuerzo para un restaurante que juega en otra liga el mantener un menú diario competitivo'. Viviana 'es de las que prefiere el local lleno y buen ambiente a mediodía'. Una ventaja para acompañar el menú 'es que tiene muchos vinos por copas'.