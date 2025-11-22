El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ranking de Yantar: ¿dónde se come el mejor menú del día en Asturias?

Este listado elaborado por Yantar, el suplemento decano de gastronomía asturiana, pone el foco en este popular conjunto de platos

Yantar

Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:45

Con tanto esnobismo y tanto postureo nos estamos olvidando de la gran mayoría, de los que por su trabajo comen fuera casi a diario. El menú del día sigue siendo importante, y cada vez se cuida más su aporte calórico y sus ingredientes. Aquí tienes las diez propuestas que más han gustado a 'la gran afición'.

  1. 10

    Lugones

    Fonte Villoria

Sidrería 'con menú muy competitivo'. Meten 'risotto, ternera guisada, bocartes...' Incluyen 'hasta el café en los 13 €'.

  1. 9

    Siero

    Abrelatas

Es una 'cocina de siempre con toques creativos'. Menú a 16 €, 'siempre con alguna sorpresa' y 'todo casero'.

  1. 8

    Oviedo

    El llar de la catedral

Tres primeros a elegir, dos segundos y tres postres por 18 €. 'Todo está hecho con cariño y tiene sabor'.

  1. 7

    Oviedo

    La esquina del peso

Espacio 'moderno, muy cuidado', 'que cuida las calorías' y que 'presenta muy bien los platos'. '¡Precio apañao!, 15 €'.

  1. 6

    Gijón

    Café central

Es 'una cafetería donde se come muy bien'. Una 'cocina casera de fondo, con guisos y cuchara', 'muy económico, 15 €'.

  1. 5

    Gijón

    V. Crespo

Un 'menú elaborado por 20 € con presencia de arroces, lasaña de mejillones o pastel de panceta'. 'Servicio a la altura del sitio'.

  1. 4

    Viella (Siero)

    Comidas Naón

Sin duda, 'ostenta la mejor relación calidad precio de Asturias'. Cada día, 'da más de 100 menús en una gasolinera', 'nivel muy alto'.

  1. 3

    Oviedo

    Taberna del Arco

Un 'menú de nivel', servido 'con profesionalidad'. Cuesta '21 euros, que se pagan a gusto'. 'Difícil comer mejor a ese precio'.

  1. 2

    Laviana

    El Pintu

Un lugar fantástico para disfrutar de 'platos con enjundia, con horas de cocina', 'a un buen precio, 14 euros', 'con calidad de carta'.

  1. 1

    Gijón

    El Cencerro

Además de una buena carta, poca gente sabe que aquí también 'hay un gran menú a 22 €'. Además, no faltan pescados, ensaladas de pato, tartar y algún guiso. Supone 'un gran esfuerzo para un restaurante que juega en otra liga el mantener un menú diario competitivo'. Viviana 'es de las que prefiere el local lleno y buen ambiente a mediodía'. Una ventaja para acompañar el menú 'es que tiene muchos vinos por copas'.

