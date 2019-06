«Defendemos el consumo de pescado de temporada» Andrés y su madre, Elena, en la pescadería de la Pola. / PABLO NOSTI Andrés Garrido forma parte de la tercera generación de Pescados La Chucha | La familia, además de vender, tiene una tarea divulgadora en vista de que muchos comen pescado porque les obligan JESSICA M. PUGA Jueves, 27 junio 2019, 11:35

Andrés Garrido y su familia ven todos los días el mar desde la ventana de casa. Su historia es la de 'La Chucha', una lastrina que en los 50 empezó a vender todo el pescado que podía. La vida da tantas vueltas que ahora son su nuera y sus nietos los que lo hacen, en los locales que llevan su nombre en Pola de Siero y Lastres. En ellos, además de vender, explican los beneficios de incluir pescado en la dieta, un producto que no es tan engorroso como parece.

Hago lo que puedo. «El origen de mi familia como pescadera se remonta a los años 50. De aquella, la gente se buscaba la vida en los puertos pesqueros como podía, y mi abuela Adelina, 'La Chucha', comenzó a vender los pescados que cargaba en Lastres en los pueblos del interior del concejo, Libardón y esa zona. Fueron unos años duros, pero, más tarde, le surgió la oportunidad de vender en Pola de Siero y Noreña. 'La Chucha' cogía el pescado y buscaba a alguien que la pudiera llevar en coche o camión, ya vería luego cómo regresaba. Cuando consiguió clientes fijos, pudo comprar una furgoneta y tener un chófer que hiciera la ruta con ella».

La vida es cíclica. «Mi padre fue capitán de la marina y lo dejó cuando nació mi hermana en 1984. Fue en esa década cuando la segunda generación, mis padres, entra a 'La Chucha'. Además de la pescadería, mi padre, Andrés, y su hermano, Lolín, montaron una empresa que fue la Cetárea de Lastres. Cuando mi padre murió en 2013, mi tío lo dejó, así que ahí se acabó esta rama paralela. Mi hermana María y yo nos hicimos cargo de 'La Chucha' ese mismo año. Nosotros nos dedicamos a otras cosas hasta que vimos que era el momento de volver a casa. Lo cierto es que nos gustaba y era un mundo que conocíamos, así que, igual que nuestro padre, cuando llegó el momento, seguimos con el negocio».

Cada pescado en su momento. «Defendemos el consumo de pescado de temporada, por lo que nuestra tarea, además de la venta, tiene mucho de divulgación. Explicamos cuál es el momento de cada pescado y qué implica. La verdad es que hay mucha gente que lo desconoce y, salvo excepciones contadas, come pescado porque la obligan. A estos les da igual qué tipo de pescado sea ni su calidad, miran más el precio, que también es importante, que el origen o la fecha. La gran mayoría de nuestros clientes aprecian conocer todo lo posible de lo que se van a comer y contárselo es nuestra labor».

El estigma del pescado. «Hay un estigma muy importante con el pescado. Dicen que si tiene espinas, que si ensucia y que si se cocina huele fatal la casa... Todo esto, sumado a que se pueden encontrar muchas opciones más sencillas en el supermercado condiciona el tipo de consumo. Los jóvenes que tenemos son los que valoran una alimentación distinta, algo que a veces cuesta que se tenga en cuenta. Nuestra forma de proceder con los reticentes es darles un cabracho, que es el pescado con espinas por antonomasia. Se lo vendemos bien preparado para que lo hagan a la plancha en casa, de tal forma que pueden encontrar un par de espinas, no más. Comido eso, ya pueden con cualquier cosa, pero hay que estar dispuesto».

No ver el mar desde casa. «Hay diferencias entre el cliente que entra a la tienda de Pola de Siero y el que lo hace a la de Lastres. El del interior, como no ve la mar desde casa, piensa que todos los días tiene que haber pescado, incluso en días de fuerte marejada. Es curioso, porque tú abres la tienda con todo el producto que pudiste conseguir, que te van a pedir lo que no tienes (ríe). Esto también lo provoca la publicidad desmedida que se da a ciertos productos, como al campanu o al bonito. La gente está tan cansada de verlo que presupone que lo tiene que haber en cualquier momento. En la tienda de Lastres pasa lo contrario, ya que todos tienen súper controlado lo que puede haber. Es una plaza complicada».

Nuestro mercado. «El cierre del mercado de la plaza de abastos de Pola de Siero fue un golpe importante para nosotros, puesto que ahí teníamos dos sitios buenísimos y, en definitiva, a nuestros clientes de siempre. Cuando nos obligaron a trasladarnos, llegaron el miedo y la incertidumbre. Fueron unos años de inestabilidad hasta que surgió la oportunidad de abrir el Mercadín de La Pola en un local pequeño. Para ello nos juntamos tres puestos, una frutería, una carnicería y nosotros. En él podemos compartir clientes y mantener el modelo de mercado».