Tradición y modernidad en armonía

Jessica M. Puga Gijón Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:45

Asturias es un territorio llambión. Hay en torno a la dulcería gran cantidad de historias y sabores, y también un público deseoso de conocerlas y, sobre todo, de degustar cuanto sale de los obradores. Sin embargo, lo que hace especial a Asturias en este sentido no es que posea una tradición dulce privilegiada, sino que esta siga presente gracias a negocios centenarios y que cada vez más profesionales decidan sumarse al oficio con ganas de darle una vuelta a los clásicos y ampliar la oferta.

Los negocios dulces que más tiempo llevan abiertos no solo han conseguido ganar la batalla al tiempo pasando el legado de generación en generación. También han logrado trascender aportando al recetario recetas propias, hoy convertidas en bocados indispensables. Ejemplo claro son los carajitos, bocados que ofrecían en la renombrada Casa del Profesor de Salas para acompañar el café y que ahora, más de un siglo después, siguen endulzando momentos.

La mitad de camino hasta los 100 tienen recorrido tanto la confitería Jarama, en Oviedo, como la de San Antonio, en Gijón. El proyecto que Jacinto Rama y Fini Villar abrieron en mayo de 1972 endulza con especialidades tales como los pasteles del peregrino y el tocinillo de cielo. Por su parte, la segunda generación al frente del negocio gijonés está ahora celebrando los 50 años de un negocio que abrieron sus padres y que es testigo de cómo los gustos de los comensales cambian. Cuentan cómo ahora se buscan propuestas con frutas y tartas de zanahoria o red velvet, que antes ni siquiera se conocían y que hay clásicos como la tarta gijonesa o las milhojas que nunca pasan de moda. Por contra, dulces como el pastel de arroz, los neros, o las neules de nuez dejaron de hacerse.

La Lata de Galletas. Sara Canga abrió este negocio especializado en Mieres y Gijón. e. c. Carajitos del Profesor. Carmen de Aspe, en el obrador. j. c. román Confitería Jarama. Fini Villar y Jacinto Rama abrieron el negocio en 1972. á. piña

La rotación de productos es una de las claves de los negocios dulces en Asturias. Hay clásicos que siempre tienen que estar y propuestas condicionadas por la temporada, como ahora, que la Navidad empieza a abrirse paso tanto en el obrador como en los mostradores. Todos confirman que diciembre y enero siguen siendo los meses de mayor movimiento y que los pedidos cada vez empiezan a hacerse primero.

El futuro de la repostería y pastelería asturianas pasa también por los nuevos nombres del oficio, profesionales que en muchos casos se han formado y viajado primero. Alberto Ojeda abrió hace 15 años la Confitería Albert en La Felguera, poniendo de manifiesto la afición llambiona de la cuenca. Y hace una década que José Manuel Martínez 'Salas' montó Cremela Helados y Chocolates, donde la campaña de Navidad ya ha comenzado.

Que la dulcería asturiana tiene historia y futuro también lo ponen de manifiesto negocios que siguen las corrientes del siglo XXI, como son Go!Coffee, La Lata de Galletas y Dulce Goloso.

Ocho negocios de la región donde el dulce es motivo de peregrinación

Ampliar Propiedad Alberto Ojeda Contacto Calle de Ramón Bautista Clavería, número 20 bajo. La Felguera Teléfono: 984 18 02 23 Instagram: @Albert_confi Confitería Albert Esta confitería lleva 15 años abierta. Se trata de una pasteleria bastante tradicional, pero que incluye toques modernos. Solo trabajan mantequilla y en Navidad elabora más de 20 variedades de turrones aparte de todos los demás productos navideños típicos. En la fotografía que acompaña a este texto presentan una casadiella minera, elaborada con carbón activo, rellena de un cremoso de nuez y decorada con una ganache montada de anís verde y una nuez garrapiñada en anís.

Ampliar Propiedad José Manuel Pombo Casal Contacto Avenida del Llano, 20 Centro - Gijón Teléfono: 985 16 49 27 Instagram: @dulces.goloso www.facebook.com/dulcesgoloso Dulces Goloso En Dulces Goloso, la magia de la Navidad se saborea en cada bocado de sus inconfundibles roscones de Reyes. Cada roscón es una pieza única, amasada artesanalmente con el máximo esmero. Podrás elegir entre dos bases exquisitas: la delicadeza crujiente del hojaldre o la esponjosa suavidad del tradicional bollo. Y para el interior, una tentación irresistible con nuestros rellenos clásicos: la ligereza de la nata, la riqueza de la crema pastelera, el toque sofisticado de la almendra o la dulzura inigualable del cabello de ángel. El roscón es más que un postre, es el sabor de la Navidad hecha tradición.

Ampliar Propiedad Jacinto Rama y Fini Villar Contacto Calle Campomanes, 1 bajo, 33008. Oviedo. Teléfono: 985 21 95 39. Página web: confiteriajarama.com E-mail: confiteriajarama@gmail.com Instagram: @jaramapasteleria Confitería Jarama Su emblemático pastel del peregrino, cuya fotografía acompaña a este texto, nació en su obrador como un homenaje a todos los peregrinos que pasan por Oviedo a visitar al Señor (San Salvador) antes de ver al vasallo (Apóstol Santiago). Se compone de: compota de manzana, canela, mantequilla, hojaldre y mucho amor. Nuestras especialidades incluyen semifríos, jaramitas, mousses, tocinillos de cielo, bombones, pralinés y bizcochos. También dulces de temporada, como roscón de Reyes y las casitas y huevos de chocolate de Pascua.

Ampliar Propiedad Adrián Fernández Contacto Instagram: @gocoffeegijon @gocoffeeoviedo página web: www.gocoffee.es Tiendas: - C/ de los Moros, 29, Gijón (de 9 a 20.30) Teléfono: 695 09 79 03- C/ León 14, Gijón (de 9 a 14 horas) Teléfono: 651 30 73 26- C/ Doctor Casal 6, Oviedo. Teléfono: 654 57 98 24 Go! Coffee Los cruasanes son el sello de la casa. Son 100% mantequilla, se elaboran diariamente con técnica artesanal y se bañan a mano uno a uno con auténticos chocolates belgas. Proponen al consumidor descubrir también su última novedad de Go's estilo Dubai. No dejes pasar la oportunidad de transformar tus eventos en experiencias inolvidables con nuestros Go's. Cada evento merece ser especial, y tenemos la clave para lograrlo. Solicita tu presupuesto sin compromiso.

Ampliar Propiedad José Manuel Martínez, 'Salas'. Contacto 664 31 52 15 Parque empresarial Benjamín Prida Cuesta, nave 9. Santolaya de Cabranes www.cremela.es Cremela Se ha convertido en toda una referencia en helados artesanos, que trabajan durante todo el año, y en turrones elaborados con ingredientes de máxima calidad. No te pierdas el de achicoria, avellana y maíz, llamado 'recuerdos de mi infancia', y el de pistacho, frambuesa y mencía. Sus helados son los preferidos por la hostelería que cuida los postres, en ocasiones desarrollados 'ex profeso', porque no paran de originar nuevas recetas. Cuenta con tiendas en Gijón, Avilés, Villaviciosa, Ribadesella, Cangas de Onís y Llanes, donde también incorpora uno o dos sabores de helado nuevos de edición limitada cada mes.

Ampliar Propiedad Sara Canga Pina Contacto Instagram: @la_latadegalletas Gijón: Calle Covadonga, 22984 29 57 77 Mieres: Manuel Llaneza, 31984 03 89 58 La lata de galletas Elaboradas con ingredientes naturales y una receta tradicional, sus galletas artesanas conservan el sabor auténtico de lo hecho en casa. Cada pieza se prepara cuidadosamente a mano, sin conservantes, colorantes ni aromas artificiales, para ofrecer una experiencia sencilla, honesta y deliciosa. Galletas crujientes, doradas y con el toque justo de dulzura, perfectas para acompañar el café, el té o disfrutar en cualquier momento del día. Envasadas en una lata reutilizable, mantienen toda su frescura y evocan la tradición de las meriendas de antes: calidad, cariño y sabor natural en cada bocado.

Ampliar Propiedad Carmen de Aspe Contacto Avenida de Galicia, número 21, 33860 Salas. Teléfono: 985 83 08 05 Página web: www.carajitosdelprofesor.es Facebook e instagram: Carajitos del Profesor Carajitos del profesor La especialidad de este negocio centenario, fundado en el año 1918, son los carajitos del profesor, un dulce que elaboran uno a uno y de manera artesanal desde hace más de 100 años. Este popular producto lo consiguen a base de avellana, clara de huevo y azúcar, empleando siempre ingredientes naturales y de la máxima calidad. Otras de sus especialidades son: pastas, bizcochos y magdalenas y, por encargo, elaboran también tartas, brazo de gitano y empanadas.

Ampliar Propiedad Ainoa Covadonga de Pedro Contacto Calle Pérez de Ayala, número 12, Gijón. Teléfono: 985 39 33 20 Página web: www.confiteriasanantonio.es Instagram y Facebook: @confiteriasanantonio Confitería San Antonio Con 50 años de historia, Confitería San Antonio es un referente de la tradición repostera asturiana. Desde su obrador en Gijón, elaboran dulces clásicos como la charlota, la tarta gijonesa, las casadiellas o las marañuelas, siguiendo fórmulas maestras que han pasado de generación en generación. Este año celebran su aniversario con un pastel conmemorativo, una exposición de fotos antiguas y un sorteo valorado en más de 700 euros. Ofrecen tradición, sabor y oficio en cada celebración.

