Tradición creativa Daniel Gómez, del restaurante El Tizón. / ALEX PIÑA El restaurante El Tizón (Oviedo) se suma a la iniciativa 'Mesas Yantar' ofreciendo a partir del lunes un menú que resume su esencia J. M. PUGA Jueves, 17 octubre 2019, 00:40

El restaurante El Tizón cumplió el pasado verano 34 años. Comenzó su andadura el 13 de agosto del 1985 y, a partir del próximo lunes, sumará un nuevo capítulo a su historia al participar por primera vez en la iniciativa 'Mesas Yantar', tras la que está este suplemento gastronómico. Lo hará, eso sí, una vez pasado el momento álgido de la Fiesta del Desarme.

El Tizón se suma a 'Mesas Yantar' diseñando un menú de lujo. «Ofrecemos una muestra de lo que somos, de nuestro gusto por fusionar lo tradicional sin renunciar a lo creativo», resume Daniel Gómez, al frente del establecimiento ovetense. Por eso hay platos de toda la vida y muchas propuesta de corte innovador, bien sea por la propia elaboración como por la presentación.

El menú completo propuesto para la ocasión por el Tizón consta de un aperitivo de pulpo a la parrilla sobre crema de patata y un primer plato consistente en risotto de vieiras y gambas. Después, no puede faltar un clásico de la casa, el bacalao Tizón, plato que lleva 28 años en la carta del establecimiento y que hasta se puede catar en restaurantes de Madrid que homenajean al local asturiano. El equipo también ofrece al cliente la posibilidad de elegir otra elaboración de bacalao de las disponibles en la carta.

El menú se cierra con un postre clásico y súper reconocido por los clientes más fieles de El Tizón, sus mini casadielles. Para beber, hay tres opciones. 'Mesas Yantar' pone a disposición de los lectores Marqués de Arienzo Crianza o Viña Calera Verdejo, ambos vinos elaborados por Bodegas Marques de Riscal. «Es cierto que nosotros proponemos maridar nuestro bacalao con tinto, pero también ofrecemos la opción de un blanco más afrutado para atender a todos los gustos», apunta Gómez, que completa la oferta con agua asturiana porque «no entendemos que pueda ser de otro lugar». Por eso cuentan con Fuensanta.

El equipo de El Tizón entiende que participar en la promoción 'Mesas Yantar' es «una oportunidad. Algunos establecimientos la aprovechan para darse a conocer; otros, para dar a conocer sus cartas nuevas y un tercer grupo, en el que creo que nos incluimos, vemos la posibilidad de atraer a clientes que sí nos conocen, pero no se les ha dado la ocasión de probar lo que hacemos», resume el responsable del restaurante ovetense.

El menú completo propuesto por El Tizón tiene un precio de 30 euros. Para poder disfrutarlo, el lector no tiene más que comprar el cupón correspondiente a través de la web de Yantar y llamar para reservar una mesa. La opción de hacerlo no estará disponible hoy, jueves, como es lo habitual en 'Mesas Yantar', sino que lo estará una vez que pase el Desarme, o sea, el próximo lunes día 21 de octubre. Llegado ese día, y tras hacer la compra, no restará más que disfrutar de la buena cocina tradicional e innovadora en El Tizón.