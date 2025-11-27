El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Diego Fernández, en su restaurante Regueiro de Navia, que acaba de conseguir su primera estrella en la guía Michelin. Eire Comunicación
Nueva estrella Michelin de Asturias

Diego Fernández, chef de Regueiro: «Estoy convencido de que la segunda estrella Michelin no va a tardar otros 15 años»

Bangkok cambió el prisma al cocinero Diego Fernández, que apostó por mirar hacia fuera cuando el resto empezaba a cocinar su entorno

Jessica M. Puga

Jessica M. Puga

Gijón

Jueves, 27 de noviembre 2025, 06:21

Comenta

Diego Fernández ha sido el eterno candidato asturiano a conseguir una estrella Michelin. De ahí que tras la gala celebrada el martes ... en Málaga su lema vital, 'nunca dejes de creer', cobrase más sentido que nunca. El restaurante Regueiro iluminó su firmamento no sin emoción, porque cuando parecía que por fin el viento le soplaba de cara, el recital de 'macarons' pasó de País Vasco a Galicia. Parecía que Asturias se iba a quedar en blanco, pero el penúltimo nombre fue el del restaurante de Tox, en Navia. Y empezó la fiesta.

