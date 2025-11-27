Diego Fernández, chef de Regueiro: «Estoy convencido de que la segunda estrella Michelin no va a tardar otros 15 años»

Diego Fernández ha sido el eterno candidato asturiano a conseguir una estrella Michelin. De ahí que tras la gala celebrada el martes ... en Málaga su lema vital, 'nunca dejes de creer', cobrase más sentido que nunca. El restaurante Regueiro iluminó su firmamento no sin emoción, porque cuando parecía que por fin el viento le soplaba de cara, el recital de 'macarons' pasó de País Vasco a Galicia. Parecía que Asturias se iba a quedar en blanco, pero el penúltimo nombre fue el del restaurante de Tox, en Navia. Y empezó la fiesta.

–¿Cómo está, asimilándolo aún?

–Muy feliz, tranquilo y muy contento por las muestras de cariño de todo el mundo, de amigos, gente de Asturias y de otros lugares. La emoción va por dentro.

–Ha sido el eterno candidato asturiano. ¿Por qué cree que la estrella llega ahora?, ¿la reforma tras la pandemia ha sumado?

–El restaurante está en un gran momento. Hay una cosa clave: llevamos 14 años abiertos, pero Regueiro cambió tanto que es como si hubieran sido dos restaurantes en uno. Parece que abrimos hace tres años, después de la reforma, porque desde entonces llevamos la comida a otro nivel y la fusión es más radical. La Michelin también ha tenido que adaptarse; salíamos recomendados cuando teníamos un estilo de cocina tradicional asturiana y desde entonces hemos cambiado de forma exponencial. Detrás hay un proceso, llevar la cocina que hacemos al nivel que tenemos lleva muchos años de entenderla, estudiarla... Y ahora creo que está en su máximo esplendor, así que la estrella llega en el momento adecuado, cuando el restaurante está totalmente armado a nivel de estructura y cocina. Hubiera dado igual que nos dieran una estrella o dos porque tenemos la capacidad de asumirlo.

–Regueiro no es un restaurante asiático, que quede claro.

–Exacto, la gente confunde mucho ese término. Asia es muy grande y parece que solo nos suena a dim sum y bao y al centro de la mesa, y no. En Regueiro hacemos una cocina muy inspirada en los viajes que hago, sobre todo a Tailandia, México y La India, pero no somos tailandeses ni mexicanos ni indios. Ahora nos encontramos muy cómodos haciendo curris y moles y trabajando con el tandoor y el maíz, que tenemos producción propia de una calidad buenísima. Hicimos, sin quererlo, un espacio único en España; puede haber quien haga moles o curris, pero al nivel que los hacemos nosotros, tan ortodoxo y de calidad, no.

–El primer gran cambio llegó cuando viajó por primera vez al sudeste asiático en 2013 ó 2014. ¿Qué pasó?

–Los restaurantes en Asturias están muy arraigados a la tierra y entonces empezaba la tendencia de cocinar el entorno, pero yo quería hacer mi propio camino y decidí salirme. Cuando llegué a Bangkok la primera vez y descubrí esos mercados con tantas especias y fragancias, me di cuenta de que soy cocinero y que no me quiero perder muchas cosas que pasan en el mundo por pensar que lo de aquí es lo mejor y lo demás, raro. Sé que de este tipo de culturas te enamoras o las rechazas, no hay término medio. Empecé poco a poco a estudiar, probar y resetear mi ADN para entender, por ejemplo, que el dulce puede estar metido en un plato salado si es para corregir un picante, que la acidez funciona a modo de sal y que se pueden usar los fermentados a modo de fragancia.

–Vamos, que fue poco a poco.

–Sí, yendo a comer a sitios, aprendiendo en los mejores restaurantes del mundo en su habilidad y empecé a estudiar y preguntar mucho. Todo lo aprendido lo traigo a mi casa y lo filtro por lo que soy, que no es un experto en cocina tailandesa. No pretendo serlo porque ni soy de allí ni hago su cocina al uso, pero las bases las sé y entiendo sus platos. Comes un curry nuestro y te recuerda al que mejor que puedes comer en Tailandia, eso es lo bonito de Regueiro, donde no estoy inventando nada, pero sí consiguiendo que quienes nos visitan viajen en base al sabor sin moverse de Tox.

–¿La decisión de cambiar las croquetas y el arroz con pitu por influencias extranjeras fue meditada o un impulso?

–Esto es un negocio, no vengo a jugar a las cocinitas y a ver qué sale. Los clientes demandaban al principio una cosa que yo ofrecía porque era lo que sabía hacer e iba a rebufo de las casas donde había trabajado. Poco a poco empecé a cocinar con especias y a hacer platos más inspirados en lo que aprendía en los viajes y fui perfeccionando la habilidad antes de dar el giro, y hasta hoy.

–¿Cómo es ese presente?

–Regueiro tiene impacto y al que nos visita ya no le importa tanto de dónde sea la cocina. Es que la cocina no tiene etiquetas, la cuestión está en que te guste muchísimo, que lo recomiendes y quieras volver. Regueiro tiene su propia identidad, no es un restaurante encorsetado, sino disfrutón, diferencial, muy atractivo y con mucha personalidad. Y, la verdad, se escapa un poco del prototipo Michelin.

–¿Cuánto ha costado que se entendiera esta línea tan personal?

–Es un proceso también. Muchos clientes que venían antes dejaron de hacerlo, pero muchos otros llegan ahora desde otras partes de Asturias y España. Pasamos épocas muy malas, mucho, en las que no venía nadie. Han sido 10 años de los 15 que llevamos abiertos de rodillas, y llevamos un año o dos trabajando muy bien. Es que aunque sea una cocina a la que no esté acostumbrada la gente para el día a día, es atractiva.

–¿Atractiva por qué?

–Cuando comes algo que está muy bueno que tú desconoces, se multiplica el efecto. Cuando es algo riquísimo pero que reconoces, un caldo de cocido, por ejemplo, el factor sorpresa se apaga un poco. Creo que la sorpresa es un ingrediente más y que nuestra creatividad está en los sabores. Es fácil de comer, ligera. Nuestra comida hoy es muy atractiva porque tiene color, fragancia, matices, comes con las manos...

–Una vez me dijo que no sabía qué iba a hacer mañana. ¿Si le pregunto qué va a hacer en 2026 con una estrella qué dice?

–Vamos a seguir mejorando, eso está clarísimo. Cambiaremos el menú paulatinamente para desarrollar los platos. Nosotros no esperamos a las guías para evolucionar, tenemos una estructura muy fuerte, con los eventos también, y un equipo humano potente. Estoy convencido de que la segunda estrella no va a tardar otros 15 años en llegar, no digo que vaya a ser pronto pero me conozco a mí, el restaurante y las posibilidades que tenemos.