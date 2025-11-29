El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Gastrónoma 2025
Caldo Corto

Gastrónoma 2025

Eufrasio Sánchez

Gijón

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

Para mí Gastrónoma es el congreso gastronómico mejor organizado de cuantos visito al cabo del año. Por cierto, este año ha alcanzado la décima edición. ... Enhorabuena por ello. Mucho tienen que ver para que funcione con la precisión de un reloj suizo la labor de dos mujeres jóvenes de gran valía como son Maje Martínez y María Comes. En esta ocasión se le ha rendido tributo al esmorzaret, el almuerzo típico valenciano, una tradición gastronómica que define cómo es Valencia y cómo son sus gentes, que consiste en un almuerzo a media mañana que hunde sus raíces en la historia agrícola y laboral de la Comunidad Valenciana y que surgió para cubrir la necesidad de los trabajadores que empezaban sus labores muy temprano por la mañana. Es un ritual sagrado. Una especie de brunch a la valenciana, que puede ser muy variado y en muchos casos consiste en un bocadillo relleno de distintos ingredientes. Para la mayoría de los valencianos es la mejor comida del día. El encargado de resaltar sus virtudes fue el escritor y divulgador Juan Salvador Gayá. También la brasa, como continuidad del fuego, tuvo especial protagonismo con la intervención de diferentes chefs, presentados y coordinados por el acreditado gastrónomo Pedro Mocholí. Asimismo hubo un lugar de honor para el fondillón, histórico vino dulce elaborado en la provincia de Alicante con la variedad monastrell. Un vino de reyes que llegó a ser el favorito de Luis XIV, y que por inexplicables avatares estuvo a punto de desaparecer, hasta que fue recuperado por la familia Poveda. Tuvimos la oportunidad de asistir a una cata armonizada con chocolates, dirigida por Rafael Poveda (Fondillón) y Teresa Ricart (chocolate). Un lujo.

elcomercio Gastrónoma 2025