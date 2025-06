La familia guisandera celebra su gran fiesta

«De gastronomía y nutrición se debería hablar en los colegios»

El Club de Guisanderas de Asturias otorga cada año un galardón a una persona que haya destacado por «hacer bandera y defender los mismos principios que las cocineras asturianas», como son la cocina tradicional y los productos de calidad y de proximidad. El premio se entregó este año, elegido por unanimidad, al periodista, gastrónomo y profesor Josema Azpeitia. El Guisandera de Oro 2025 agradeció no solo la concesión, sino la labor que «hacen estas mujeres». Lo aplaudió porque lo considera de vital importancia, hasta el punto que no entiende por qué la cocina no es una asignatura obligatoria. «De gastronomía y nutrición se debería hablar en los colegios. No digo que sea una actividad extraescolar, sino algo básico», dijo, y recibió un gran aplauso.

En el transcurso de la gala de 2025 también se entregó la distinción como

al Mesón Astur, ubicado en Málaga, en las personas de sus propietarios, Ana y Eduardo.