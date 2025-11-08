El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La ría de Villaviciosa, a la altura de la bodega del Grupo El Gaitero.

Ver 50 fotos
La ría de Villaviciosa, a la altura de la bodega del Grupo El Gaitero. FOTOS: JFK IMAGEN SOCIAL

El Gaitero surca los mares en su 135 aniversario

Celebra su IV Cena Prenavideña en su sede de Villaviciosa y convierte la bodega en un océano para recordar sus viajes de ultramar

Jessica M. Puga

Jessica M. Puga

Gijón

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Gaitero cumple 135 años este 2025 y lo celebra vistiéndose de marinero para recordar sus viajes de ultramar porque, como ahondó la directora comercial y de marketing del grupo, «nuestra historia empezó con mucha ilusión cruzando el océano». María Cardín abordó también los planes de cara a presente y futuro en tanto que «hoy en día seguimos con las mismas ganas». Lo dijo en la IV Gala PreNavideña de El Gaitero, que la noche del pasado miércoles reunió a casi un centenar de invitados entre los que se encontraban los deportistas Javier Hernanz y Saúl Craviotto, que acudió con su esposa Celia García, y el escultor Carlos García y su esposa, Ivana Rodríguez.

El mar y la ría de Villaviciosa se convirtieron en el hilo conductor de una velada organizada por la agencia Rumor Comunicación en la que se brindó con El Gaitero Natural Filtrada, Pomarina brut y El Gaitero Etiqueta Negra, las tres amparadas por la DOP Sidra de Asturias. Las propuestas del cóctel se acompañaron de El Gaitero Rosé, Real Agrado DOC Rioja, El Gaitero 0,0 y Pomarina Brut. La cocina la firmó el grupo Deloya.

La puesta en escena volvió a sorprender, pues la bodega histórica se transformó totalmente. El centro lo ocupaba una mesa ondulada, simulando el movimiento de una ola. El suelo, en un intenso tono azul, reforzaba la sensación de estar navegando. «Llevamos muchos años brindando juntos, esperemos que sigáis haciéndolo», cerró María Cardín el acto con el que oficialmente se inaugura la Navidad en Asturias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre fallece tras ser arrollado por un tren en la estación Mieres-Puente
  2. 2 La hilera de luces en el cielo que ha intrigado a los asturianos
  3. 3 La directora de la Guardia Civil desata la polémica por vestir lo que parece un pijama en un acto solemne
  4. 4 Macabro hallazgo de restos de un ritual esotérico en la playa de San Lorenzo, en Gijón
  5. 5 Intenta matar a golpes a un hombre tras recriminarle que toquetease a una mujer en Gijón
  6. 6

    Los jefes de servicio evaluarán el rendimiento de los funcionarios en Asturias para repartir pluses o castigos
  7. 7 Medidas en Asturias contra la gripe aviar: prohibido criar aves de corral al aire libre en ocho concejos
  8. 8 El alcalde de Nueva York es accionista del Real Oviedo
  9. 9

    Las familias que cancelen la hipoteca tras la venta de su vivienda podrán deducirse el IRPF
  10. 10 La entrevista de Queipo a Ayuso: «Eres el referente para los que creemos en que la política necesita autenticidad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Gaitero surca los mares en su 135 aniversario