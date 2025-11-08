El Gaitero surca los mares en su 135 aniversario Celebra su IV Cena Prenavideña en su sede de Villaviciosa y convierte la bodega en un océano para recordar sus viajes de ultramar

Jessica M. Puga Gijón Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

El Gaitero cumple 135 años este 2025 y lo celebra vistiéndose de marinero para recordar sus viajes de ultramar porque, como ahondó la directora comercial y de marketing del grupo, «nuestra historia empezó con mucha ilusión cruzando el océano». María Cardín abordó también los planes de cara a presente y futuro en tanto que «hoy en día seguimos con las mismas ganas». Lo dijo en la IV Gala PreNavideña de El Gaitero, que la noche del pasado miércoles reunió a casi un centenar de invitados entre los que se encontraban los deportistas Javier Hernanz y Saúl Craviotto, que acudió con su esposa Celia García, y el escultor Carlos García y su esposa, Ivana Rodríguez.

El mar y la ría de Villaviciosa se convirtieron en el hilo conductor de una velada organizada por la agencia Rumor Comunicación en la que se brindó con El Gaitero Natural Filtrada, Pomarina brut y El Gaitero Etiqueta Negra, las tres amparadas por la DOP Sidra de Asturias. Las propuestas del cóctel se acompañaron de El Gaitero Rosé, Real Agrado DOC Rioja, El Gaitero 0,0 y Pomarina Brut. La cocina la firmó el grupo Deloya.

La puesta en escena volvió a sorprender, pues la bodega histórica se transformó totalmente. El centro lo ocupaba una mesa ondulada, simulando el movimiento de una ola. El suelo, en un intenso tono azul, reforzaba la sensación de estar navegando. «Llevamos muchos años brindando juntos, esperemos que sigáis haciéndolo», cerró María Cardín el acto con el que oficialmente se inaugura la Navidad en Asturias.