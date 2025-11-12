El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El vigente campeón de España de coctelería, Cristian Monasterio, prepara el trago con el que irá al mundial
El vigente campeón de España de coctelería, Cristian Monasterio, prepara el trago con el que irá al mundial Paloma Ucha

El gijonés que viaja a Colombia para coronarse en el mundial de coctelería

Cristian Monasterio explica a EL COMERCIO cómo fusiona ingredientes asiáticos y españoles en su llamativa propuesta: 'kaizen sazerac'

Jessica M. Puga

Jessica M. Puga

Gijón

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:33

Comenta

El gijonés Cristian Monasterio, vigente campeón de España de coctelería, ya tiene todo preparado para viajar a Colombia, donde se celebra el 72 Campeonato Mundial del Cóctel 2025 del 23 al 27 de noviembre. Confiesa que «hay nervios», pero también «ganas» por demostrar su destreza. «Mi objetivo es disfrutar la experiencia y aprender, pero también tratar de ganar. Soy de los que piensan que a este tipo de concursos no vayas si no te lo crees aunque sea un poco», cuenta en el local donde trabaja, Ócean Gijón.

En el 72 Campeonato Mundial de Coctelería se medirán 75 profesionales. Todos participarán en la ronda preliminar, en la que tendrán que elaborar un cóctel. Han tenido un mes para idearlo siguiendo las normas y la categoría que les haya tocado de las cinco a concurso. Al candidato asturiano le tocó elaborar un trago que tuviera fusión oriental, y eso es lo que ofrece en 'kaizen sazerac', el cóctel que ha explicado en detalle al diario EL COMERCIO. «Me gusta la categoría porque tiene mucha variedad», explica Monasterio. De hecho, en otros concursos ya había apostado por elaborar tragos con influencias asiáticas. Esta vez lo que ha hecho es fusionar lo oriental con lo español empleando jamón y un cordial a base de la resina de ládano, un ingrediente botánico aromático del arbusto Cistus Ladaniferus, típico del sur de España.

En detalle, su trago 'kaizen (que significa algo así como evolución continua) sazerac' lleva whisky japonés Hibiki, una infusión de whisky toki con jamón ibérico y seta shiitake, el cordial de Labdanum, un sirope de ruibarbo y licor de lichi y el vaso va aromatizado con pepino. «El acabado y la presentación final será una sorpresa», advierte el coctelero gijonés tras las barra del Ócean Gijón.

El cóctel 'kaizen sazerac', que viajará de Gijón a Colombia Paloma Ucha

El jurado evaluará la técnica, la decoración, la degustación y un 'speech' en inglés de cada participante y seleccionará para pasar de ronda a los tres mejores de cada uno de los 15 grupos a concurso. A la semifinal llegarán, por tanto, 15 aspirantes a la corona. Tendrán aquí que elaborar un cóctel, si bien no lo podrán llevar pensado. «Nos darán una cantidad determinada de dinero y tiempo para poder comprar los ingredientes que creamos necesitar», explica Monasterio. Tendrán entonces que ponerse 'manos a la obra' y elaborar su propuesta. También tendrán una cata ciega de destilados y un examen teórico. Todo pondera para pasar a la final, a la que solo llegarán tres de los 75 aspirantes convocados en Cartagena de Indias.

En la última ronda tendrán que elaborar un tercer cóctel además de responder a dudas y preguntas durante su elaboración (también en inglés) y ofrecer un discurso. «Llevo en clases de inglés desde que supe que iba al campeonato mundial», confiesa Monasterio, al tiempo que cuenta que antes había traductores acompañando a los participantes.

Primera parada, Mallorca

El viaje de Cristian Monasterio empieza este martes porque antes de cruzar el Atlántico viajará a Mallorca, donde se buscará a un nuevo campeón nacional de coctelería. Es decir, el gijonés irá al certamen donde se coronó el año pasado, si bien esta vez viajará de apoyo como secretario de la Asociación de Barmans del Principado de Asturias. Los que se medirán en la prueba son Samuel Carro, de The Black bar (Oviedo), que ganó el campeonato regional el pasado junio, y el subcampeón, Pedro Suárez, también de Ócean Gijón.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  2. 2 Rastreo en los montes de Tineo con perros y drones para encontrar a Tomasín: lleva desaparecido «días»
  3. 3 El crimen del ganadero de Ribadesella: dos meses con más incógnitas que certezas
  4. 4

    Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»
  5. 5

    La operación contra los narcos que tirotearon a la Policía en Toledo suma ocho detenidos y nuevos registros en Gijón
  6. 6 Fallece una ovetense de 34 años en un accidente de tráfico en Navarra
  7. 7

    Prisión para uno de los narcos detenidos: el sicariato que operaba desde Gijón
  8. 8

    El cerco fiscal a los grandes tenedores de vivienda afecta a 479 propietarios en Asturias
  9. 9

    Cuenta atrás para la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo
  10. 10 Pelea a botellazos y con sillas por los aires: detienen a tres radicales del Sporting en Gijón y a 13 del Racing en Santander

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El gijonés que viaja a Colombia para coronarse en el mundial de coctelería