El gijonés que viaja a Colombia para coronarse en el mundial de coctelería Cristian Monasterio explica a EL COMERCIO cómo fusiona ingredientes asiáticos y españoles en su llamativa propuesta: 'kaizen sazerac'

El gijonés Cristian Monasterio, vigente campeón de España de coctelería, ya tiene todo preparado para viajar a Colombia, donde se celebra el 72 Campeonato Mundial del Cóctel 2025 del 23 al 27 de noviembre. Confiesa que «hay nervios», pero también «ganas» por demostrar su destreza. «Mi objetivo es disfrutar la experiencia y aprender, pero también tratar de ganar. Soy de los que piensan que a este tipo de concursos no vayas si no te lo crees aunque sea un poco», cuenta en el local donde trabaja, Ócean Gijón.

En el 72 Campeonato Mundial de Coctelería se medirán 75 profesionales. Todos participarán en la ronda preliminar, en la que tendrán que elaborar un cóctel. Han tenido un mes para idearlo siguiendo las normas y la categoría que les haya tocado de las cinco a concurso. Al candidato asturiano le tocó elaborar un trago que tuviera fusión oriental, y eso es lo que ofrece en 'kaizen sazerac', el cóctel que ha explicado en detalle al diario EL COMERCIO. «Me gusta la categoría porque tiene mucha variedad», explica Monasterio. De hecho, en otros concursos ya había apostado por elaborar tragos con influencias asiáticas. Esta vez lo que ha hecho es fusionar lo oriental con lo español empleando jamón y un cordial a base de la resina de ládano, un ingrediente botánico aromático del arbusto Cistus Ladaniferus, típico del sur de España.

En detalle, su trago 'kaizen (que significa algo así como evolución continua) sazerac' lleva whisky japonés Hibiki, una infusión de whisky toki con jamón ibérico y seta shiitake, el cordial de Labdanum, un sirope de ruibarbo y licor de lichi y el vaso va aromatizado con pepino. «El acabado y la presentación final será una sorpresa», advierte el coctelero gijonés tras las barra del Ócean Gijón.

Ampliar El cóctel 'kaizen sazerac', que viajará de Gijón a Colombia Paloma Ucha

El jurado evaluará la técnica, la decoración, la degustación y un 'speech' en inglés de cada participante y seleccionará para pasar de ronda a los tres mejores de cada uno de los 15 grupos a concurso. A la semifinal llegarán, por tanto, 15 aspirantes a la corona. Tendrán aquí que elaborar un cóctel, si bien no lo podrán llevar pensado. «Nos darán una cantidad determinada de dinero y tiempo para poder comprar los ingredientes que creamos necesitar», explica Monasterio. Tendrán entonces que ponerse 'manos a la obra' y elaborar su propuesta. También tendrán una cata ciega de destilados y un examen teórico. Todo pondera para pasar a la final, a la que solo llegarán tres de los 75 aspirantes convocados en Cartagena de Indias.

En la última ronda tendrán que elaborar un tercer cóctel además de responder a dudas y preguntas durante su elaboración (también en inglés) y ofrecer un discurso. «Llevo en clases de inglés desde que supe que iba al campeonato mundial», confiesa Monasterio, al tiempo que cuenta que antes había traductores acompañando a los participantes.

Primera parada, Mallorca

El viaje de Cristian Monasterio empieza este martes porque antes de cruzar el Atlántico viajará a Mallorca, donde se buscará a un nuevo campeón nacional de coctelería. Es decir, el gijonés irá al certamen donde se coronó el año pasado, si bien esta vez viajará de apoyo como secretario de la Asociación de Barmans del Principado de Asturias. Los que se medirán en la prueba son Samuel Carro, de The Black bar (Oviedo), que ganó el campeonato regional el pasado junio, y el subcampeón, Pedro Suárez, también de Ócean Gijón.

