Gin Planet reunirá a veinticinco marcas Público congregado en una edición anterior de Gin Planet, cita organizada por EL COMERCIO y Gustatio. :: D. ARIENZA La novena edición de la cita dedicada al rey de los combinados se celebra el próximo jueves en Gijón J. M. PUGA Jueves, 27 junio 2019, 11:38

Si San Juan anuncia cada año la llegada del verano, Gin Planet lleva casi una década sirviendo de trampolín inicial a la estación de la fiesta y el tiempo libre por antonomasia. El próximo jueves, 4 de julio, se celebra la novena edición del paraíso del gin-tonic, ocasión idónea para catar ginebras que se estrenan y también grandes referencias del sector, atender a tónicas selectas y novedosas y ojear carritos de diseño, entre otras muchas cosas. El rey de los combinados y todo lo que le rodea ocupará, como viene siendo tradición, el inmenso jardín del restaurante gijonés Las Delicias, ubicado en el Camino de las Dalias, 80, de Somió.

El mayor salón del norte de España dedicado a esta bebida sigue pisando fuerte. Es por ello que muchas de las marcas más punteras del momento no quieren perderse la oportunidad de contactar con el público asturiano. Estarán presentes en Gijón 25 marcas de diversa índole, pero relevante nombre. Son las siguientes: Mom Love, Bombay Sapphire, The London Nº1, New Legend Numantium, Hendrick's, Beefeater 24, Master's Dry Gin, Bulldog Dry Gin, Mombasa Club, Puerto de Indias, Royal Bliss, Siderit, Citadelle, Kinobi, Gin Mare, Barber's, Boodles, Premium Mixers de Schweppes, Fifty Pounds, Roku, Rosée, Tower Bridge, vodka Firestarter, Fuga Daemonium y Picofino.

Todas ellas tendrán estand en Gin Planet y servirán sus tragos a cuantos se lo pidan. Mientras lo hacen, sus responsables explicarán las virtudes de sus elixires en cuanto a origen, estilo, sabor y color. Además, responderán a todas las dudas de los interesados, pues nadie mejor que ellos para hacerlo. Esta es otra de las claves que más atraen de Gin Planet, que además de permitir pasar una tarde de jueves distendida en un paraje encantador y amenizarla con tragos de diversos estilos, es posible atender a las últimas novedades de un mercado en continua evolución.

Elixires de lujo para paladares clásicos convergerán con tragos arriesgados, y las sorpresas no solo las aportarán las ginebras, puesto que las tónicas también siguen pisando fortísimo para que el gin-tonic nunca deje de estar de moda. Lo saben los millones de admiradores que la bebida cosecha alrededor del mundo. Solo un puñado de afortunados podrán ser partícipes de esta novena edición de Gin Planet, una cita en la que no faltará la buena gastronomía y que promete ser particularmente especial. El acontecimiento está organizado por EL COMERCIO y la empresa de eventos gastronómicos Gustatio y cuenta con el patrocinio del Grupo Adarsa, así como con la colaboración del restaurante Las Delicias, DKristal, Monza y Pumariega Gestión.

La entrada para ser partícipe del mayor salón del norte de España dedicado al gin-tonic cuesta 30 euros, un precio que se mantiene estable con respecto al año pasado. Pero el aforo es limitado, así que todo el que no quiera perderse la novena edición de Gin Planet tiene que hacerse con su entrada antes de que se agoten. Puede conseguirla tanto en las oficinas de EL COMERCIO como a través de la página web de Gustatio.

Una vez que se tenga el pase en la mano, solo quedará esperar al jueves que viene, el primero del mes de julio, para disfrutar de la fiesta. Esta comenzará a las 18 horas y se prolongará, aproximadamente, hasta las 22, por lo que ningún 'gin-adicto' se la puede perder. De hecho, quien aún no lo sea y se aventure a participar, a buen seguro saldrá del evento convertido en el fan número 1 del trago, que no deja de cosechar seguidores. Por algo será, y por algo Gin Planet siempre marca el inicio real de la estación estival.