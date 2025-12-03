La hamburguesa más asturiana lleva un ingrediente Patrimonio de la Humanidad Berty's Burger y el grupo El Gaitero se unen esta Navidad en 'Adult Meal', un menú gourmet maridado con sidra espumosa

Jessica M. Puga Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:56 Comenta Compartir

Berty's Burger, una de las hamburgueserías gourmet más reconocidas del panorama nacional, anuncia para esta Navidad una colaboración muy especial con otra gran marca asturiana: El Gaitero. Como resultado de esta alianza presentan 'Adult Meal', un menú especial disponible únicamente durante la campaña navideña (hasta el 11 de enero) para mayores de 18 años, que eleva la experiencia burger a un nuevo nivel gracias al maridaje con sidra espumosa. Una propuesta innovadora y pionera en el sector hamburguesero que fusiona innovación gastronómica y tradición.

El menú exclusivo incluye: una copa de Sidra El Gaitero Rosé, la nueva Burger Snow Cheese (180 g. de carne 100% vacuno, mayonesa de ajo negro, queso trufado, velo de panceta ibérica, cebolla caramelizada, y coronada con ralladura de queso parmesano), ración de patatas fritas y salsa especial cóctel deluxe creada en exclusiva con sidra El Gaitero Rosé. Además, con cada menú, el cliente se llevarás de regalo un charm coleccionable de la marca (4 modelos distintos).

Berty's Burger y El Gaitero comparten mucho más que origen asturiano. Ambas marcas representan el carácter inconformista, emprendedor y perfeccionista de la región, apostando desde siempre por el producto, la autenticidad y la experiencia.

Mientras El Gaitero lleva 135 años siendo sinónimo de Navidad, brindis y celebración en millones de hogares, Berty's Burger ha revolucionado el concepto de hamburguesa desde su nacimiento en 2016, transformándola en una experiencia gourmet reconocida en toda España. «Esta colaboración es un homenaje a nuestras raíces y una forma de reinterpretar la Navidad desde nuestro universo gastronómico», explican desde la dirección de la hamburguesería. «Unimos dos mundos que aparentemente son muy distintos, pero que encajan de una forma espectacular».

Un maridaje diferente

El gran protagonista de este menú es el maridaje entre la burger y la sidra espumosa El Gaitero Rosé, distinguida con una Medalla de Oro y como Mejor Sidra Moderna hace tan solo unos días en la VI edición de Sagardo Forum. Su frescura, chispeante burbuja y notas afrutadas contrastan con la intensidad del queso trufado y la panceta ibérica, de la burger, limpiando el paladar tras cada bocado y potenciando los matices del ajo negro, la carne y el parmesano. ¿El resultado? Una experiencia sorprendente.

El 'Adult Meal Edición Navidad' en colaboración con El Gaitero estará disponible en todos los locales de la cadena durante la campaña navideña en ciudades como Gijón, Oviedo, Vigo, Bilbao, Salamanca, Valladolid, Logroño, Pamplona y Zaragoza.

Temas

Restaurantes