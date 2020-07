Ideas para cocinar pollo sin repetirse Pollo guisado con ciruelas y orejones / juan carlos tuero Esta carne blanca da mucho juego: hoy la guisamos, la escabechamos y la usamos para rellenar canelones JESSICA M. PUGA Jueves, 2 julio 2020, 02:29

Si tuviera que salir de un apuro en cocina, tiraría de básicos: arroz, patatas, huevos, algo de pasta y quizá alguna carne, ternera o pollo. Hay ciertos alimentos que siempre están ahí, bien porque son asequibles, por costumbre o porque van parejos a nuestras necesidades y posibilidades culinarias.

La carne de pollo es uno de esos ingredientes indispensables en casa, puesto que tan pronto salva de un aprieto como protagoniza el más 'gourmet' de los menús hogareños. Incluso tiene un hueco reservado en la carta de la mayoría de restaurantes. Lo trabajan de tantas formas que se evidencia constantemente la versatilidad de una carne blanca que, además, presume de ser saludable. Quizá por aquello de estar siempre, de tener un precio barato y admitir un sinfín de cocinados, termina pasando inadvertido.

Nunca está de más redescubrir la carne de pollo, pues aunque baste con pasar sus pechugas unos minutos por la plancha con una gota de aceite para disfrutar de ella, admite en los fogones un amplio abanico de posibilidades. Como prueba, en estas páginas lo guisamos, lo escabechamos y lo usamos para rellenar canelones.

Mario Martínez Granjo · La Cuchara de Mario (Gijón) Pollo guisado con ciruelas y orejones Ingredientes. Un pollo troceado, una cebolla, un puerro, medio litro de caldo de pollo, 250 gramos de ciruelas sin hueso, 250 gramos de orejones, sal y pimienta al gusto, aceite de oliva 0,4 y un chorrín de brandy. -Salpimentamos el pollo al gusto. -Lo troceamos y lo doramos durante unos minutos en una sartén. Cuando esté lo suficientemente pasado por todos sus lados, lo apartamos. -Mientras, pelamos una cebolla y la picamos muy fina junto a medio puerro. Lo dejamos pochar en una sartén grande y honda. -Cuando esté, agregamos el pollo y mezclamos para que se integre todo bien. -Echamos un chorrín de brandy y flambeamos y, justo después, echamos el caldo de pollo. -Lo dejamos cocer unos 20 minutos, pero, en los últimos 10 minutos de la cocción agregamos las ciruelas y orejones.

Mario Martínez Granjo lleva más de medio año dedicado a los guisos en Somió, en el restaurante La Cuchara de Mario, donde cocina pollo guisado con ciruelas y orejones, demostrando que los platos de cuchara no exigen por imperativo dedicar horas. El cocinero comienza con los pasos básicos: salpimentar el pollo al gusto, trocearlo y dorarlo durante unos minutos en una sartén. Lo aparta y pone a pochar una cebolla y medio puerro y, cuando está, agrega el pollo, remueve, echa un poco de brandy y lo flambea y, al final, incorpora el caldo de pollo. El guiso estará listo en 20 minutos, si bien a media cocción agrega las ciruelas y los orejones.

El calendario no marca cuándo es el mejor momento para comprar pollo ni cuándo es improbable encontrarlo. Por lo que, llegado el calor, las recetas que lo incluyen se presentan a la brasa para aprovechar la temporada de barbacoas, o frescas, con los escabeches y la ensalada de pollo, que no la César, a la cabeza. La receta original de este plato de origen mexicano, aunque se tome por estadounidense o italiano, incluye lechuga, queso, pan y zumo de limón, entre otras cosas, pero no pechuga de pollo, la cual se empezó a añadir cuando el plato se popularizó en los años 40.

Joaquín Trigueros · La Competencia (Oviedo, Avilés y Gijón) Pollo escabechado Ingredientes. Un kilo de pechuga de pollo, 300 gramos de cebolla, 300 gramos de pimiento rojo y verde, tres dientes de ajo, sal, pimienta, una hoja de laurel, un litro de aceite de oliva virgen extra, 300 mililitros de vinagre de Jerez, 150 gramos de zanahoria y 150 gramos de calabacín. -Rehogamos las verduras en una sartén con medio litro de aceite de oliva virgen extra. -Por otro lado, salpimentamos el pollo y lo freímos con el medio litro de aceite restante en otra sartén grande o en una cazuela. -Cuando las verduras están empezando a coger color, las echamos en la sartén donde está el pollo con todo el líquido que hayan soltado. Removemos para que se mezclen bien todos los ingredientes. -Echamos la hoja de laurel y el vinagre y lo dejamos cocer a fuego lento durante una hora. -Transcurrida, lo dejamos enfriar. -Reservamos en la nevera durante unos cinco días como mínimo. -Llegada la hora de degustarlo, se sirve templado.

El vinagre es fundamental para preparar un escabeche. En la Competencia, con locales en Oviedo, Gijón y Avilés, escabechan pollo con verduras. Su responsable, Joaquín Trigueros, explica que para conseguirlo únicamente hay que tener previsión, pues aunque el preparado es rápido, el plato tiene que reposar unos días en cámara. Una vez pochadas las verduras, salpimentadas y doradas las pechugas de pollo y unidas ambas elaboraciones, echan una hoja de laurel para darle un toque y 300 mililitros de vinagre de Jerez y lo dejan cocer a fuego lento durante una hora. Finalmente, lo tienen que dejar enfriar antes de meterlo en cámara. Llegada la hora de catarlo, se sirve templado pasándolo por una sartén a fuego lento durante unos pocos minutos o al baño María para garantizar que no se seque.

Fernando Viñuela y Jorge Garcimartín · Mamáguaja (Gijón) Canelones de pollo trufados Ingredientes. Un pollo, tres dientes de ajo, una cebolla, un pimiento verde, un pimiento rojo, una copa de vino tinto, otra de vino blanco y otra de brandy, una ramita de tomillo y otra de romero, sal, pimienta, un litro de leche, 70 mililitros de aceite de trufa, 70 gramos de harina, 90 gramos de queso parmesano, 5 gramos de trufa (Tuber melanosporum), 250 mililitros de fondo de pollo. 100 mililitros de aceite de oliva virgen extra, nuez moscada y pasta para canelones. -Troceamos el pollo y lo salpimentamos. Lo freímos en un rondón para que dore. Sacamos y reservamos. -Añadimos en el mismo aceite las verduras cortadas en juliana y, cuando estén pochadas, reintroducimos el pollo, los vinos y el brandy, y dejamos reducir. -Añadimos un poco de fondo de pollo. Tapamos y dejamos guisar durante, aproximadamente, una hora hasta que este hecho. -Dejamos enfriar. -Escogemos el pollo y colamos el caldo restante. Este último lo ponemos a reducir una vez listo, lo ligamos y le añadimos el pollo picado. -Por otro lado, añadimos a una marmita el aceite de trufa y la harina que dejaremos cocer un minuto. Incorporamos poco a poco la leche sin parar de remover, la sal, la pimienta y la nuez moscada. Dejamos cocer revolviendo para una bechamel. -Añadimos cuatro cucharadas soperas de bechamel al pollo. Mezclamos bien, sacamos a una bandeja y dejamos enfriar. -Rellenamos la pasta de canelones con la farsa. Los colocamos sobre una fuente de horno con un poco de fondo de pollo y añadimos la bechamel y el queso. -Horneamos a 175 grados durante 7-8 minutos. -Los sacamos, emplatamos y rallamos unas láminas de trufa por encima y está listo.

Los canelones son la tercera y última recomendación para salir de la rutina. El equipo de cocina de Mamáguaja, dirigido por Fernando Viñuela y Jorge Garcimartín, acostumbran a trabajar en concreto con pitu de caleya, si bien para la ocasión generalizan el ingrediente principal.

Ellos directamente pochan las verduras requeridas (cebolla, pimiento verde y rojo y ajo) cortadas en juliana en el mismo rondón donde previamente doraron la carne. Cuando están en su punto, devuelven el pollo, echan vino blanco, tinto y brandy y lo dejan reducir antes de incorporar un poco de fondo de pollo y dejarlo guisar durante, aproximadamente, una hora. Cuando enfría, sacan el pollo y cuelan el caldo para luego reducirlo y ligarlo. Una vez conseguida la textura, devuelven el pollo escogido. Echan aceite de trufa y harina en una marmita y, poco a poco, van incorporando la leche sin parar de remover. Luego va la sal, la pimienta y la nuez moscada. No paran de remover hasta obtener una bechamel cremosa. Cuatro cucharas soperas de esta van para el pollo. Lo mezclan bien y lo dejan enfriar antes de rellenar los canelones. Los colocan sobre una fuente de horno con un poco de fondo de pollo en la base y añaden por encima más bechamel de trufa y el queso parmesano. Finalmente, hornean a 175 grados durante 7-8 minutos y decoran con unas láminas de trufa por encima.

A la hora de trabajar con pollo, cabe recordar que no hay que lavarlo ni retirarle la piel antes de cocinarlo y que no por darle más vueltas se va a cocinar primero, sino todo lo contrario. Cocinar el clásico sin repetirse es posible.