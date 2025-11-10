El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jose Andrés 'cambia la receta' para construir un mundo mejor en su nuevo libro

La obra, que combina memorias personales, reflexiones filosóficas y herramientas prácticas, saldrá a la venta el próximo 19 de noviembre

Jessica M. Puga

Jessica M. Puga

Gijón

Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:10

El polifacético José Andrés no se define en lo profesional como chef, trabajador humanitario ni presentador de televisión todoterreno. Se declara, sobre todo, cocinero, porque defiende ese algo «noble, creativo, humilde y fundamentalmente humano» que hay en el acto de cocinar. En 'Cambia la receta' (Planeta Gastro), su nuevo libro, 'cocina' un testimonio del poder transformador de la comida.

Se trata de una obra multifacética, como él, que combina memorias personales, reflexiones filosóficas y herramientas prácticas y consejos para poder llevarlo a cabo. En él hace una síntesis de las lecciones de vida más conmovedoras e impactantes que ha vivido. De ahí que la describa como una obra escrita de la sabiduría adquirida por un hombre que ha dedicado toda su vida a intentar cambiar el mundo a través de la cocina.

Parte el asturiano de una premisa: «Creo firmemente que los problemas complejos muchas veces tienen soluciones sencillas». Así, el guaje de Mieres que se fue a Barcelona siendo solo un niño y acabó compartiendo fogones con los hermanos Adrià en El Bulli antes de cruzar el charco ve esencial la capacidad de adaptación. Insiste con ahínco José Andrés en que «los malos momentos no nos superen», que «si te adaptas, podrás demostrar lo que eres capaz de hacer». Esta es una de las cosas que le ha enseñado su oficio: que cuando todo lo que puede salir mal, sale mal, el secreto está en adaptarse sobre la marcha.

Este ha sido el enfoque a lo largo de su vida, dentro y fuera de muchas cocinas. Y es también lo que significa 'Cambia la receta', el libro que saldrá a la venta el próximo miércoles 19 de noviembre. «Es lo que he hecho en mi empresa de restauración, el José Andrés Group. Es lo que aprendí en DC Central Kitchen, mi querida organización sin ánimo de lucro, en la que desempeñé tantos roles. Y también ha sido nuestra perspectiva en World Central Kitchen, la entidad humanitaria que fundé para alimentar a las personas después de los desastres», y que en 2021 ganó el Premio Princesa de Asturias de la Concordia.

Los ingredientes

Este libro es, a fin de cuentas, una guía para vivir con esa filosofía en mente. «Es lo que me ha enseñado, y sigue enseñándome, toda una vida cocinando», insiste José Andrés, que enumera muchos de esos ingredientes que él considera básicos para conseguir cambiar el mundo. Apunta al respecto que el tiempo es lo más valioso que poseemos y que las pequeñas acciones tienen un efecto dominó enorme e inimaginable. Insiste en que si no cambiamos de manera drástica lo que hacemos y cómo lo hacemos, estaremos perdiendo el tiempo y que podemos quedarnos sentados o entrar en acción y cambiar las cosas. José Andrés subtitula su nuevo libro con otra premisa que justifica todo lo anterior: «No puedes construir un mundo mejor sin romper unos cuantos huevos».

