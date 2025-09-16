José Andrés elogia a EL COMERCIO: «Me encanta ver cómo siguen apostando por la gastronomía» El chef compartió en su cuenta de X una imagen leyendo el suplemento Yantar que publica los sábados este diario

El chef José Andrés está pasando unos días en Asturias y así lo está mostrando en sus redes sociales, compartiendo instantáneas de paisajes –«Asturias... most beautiful place on earth (Asturias... el lugar más bonito de la tierra)»–, publicaba. En su visita, aprovechó para leer EL COMERCIO y felicitar el trabajo que hace en la divulgación gastronómica, especialmente con el suplemento Yantar que publica cada sábado.

Me encanta ver como @lavozdeaviles @elcomerciodigit @canalyantar siguen apostando por la Gastronomía, informando y con ensayos como los de Eufrasio Sánchez siempre de gran calidad…. pic.twitter.com/Xk9VOtj4jk — Chef José Andrés 🕊️🥘🍳 (@chefjoseandres) September 13, 2025

