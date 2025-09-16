El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El chef José Andrés. Raquel Cunha / Reuters

José Andrés elogia a EL COMERCIO: «Me encanta ver cómo siguen apostando por la gastronomía»

El chef compartió en su cuenta de X una imagen leyendo el suplemento Yantar que publica los sábados este diario

I. B.

Martes, 16 de septiembre 2025, 19:20

El chef José Andrés está pasando unos días en Asturias y así lo está mostrando en sus redes sociales, compartiendo instantáneas de paisajes –«Asturias... most beautiful place on earth (Asturias... el lugar más bonito de la tierra)»–, publicaba. En su visita, aprovechó para leer EL COMERCIO y felicitar el trabajo que hace en la divulgación gastronómica, especialmente con el suplemento Yantar que publica cada sábado.

«Me encanta ver cómo @lavozdeaviles @elcomerciodigit @canalyantar siguen apostando por la gastronomía, informando y con ensayos como los de Eufrasio Sánchez siempre de gran calidad...», escribió.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La investigación del crimen del ganadero riosellano se centra en su entorno
  2. 2 Un conductor ebrio choca contra tres vehículos estacionados en Gijón
  3. 3 Muere un conductor tras un accidente entre dos coches en la A-8 en Valdés
  4. 4 Los dos acusados de la muerte de José Antonio Justel, antes de salir del pub de Gijón: «Te vamos a matar, primo, primo»
  5. 5 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  6. 6 El mensaje de Leticia Sabater a un pueblo de Asturias: «Vamos a petarlo»
  7. 7 Muere Robert Redford a los 89 años
  8. 8

    La operación militar israelí convierte Gaza City en un infierno de encarnizados combates mientras la población huye aterrorizada
  9. 9

    Iván Cortina, ciclista asturiano del Movistar en La Vuelta: «Es triste que te tiren chinchetas a la cara»
  10. 10 Amenaza de huelga en los autobuses urbanos de Oviedo en pleno San Mateo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio José Andrés elogia a EL COMERCIO: «Me encanta ver cómo siguen apostando por la gastronomía»

José Andrés elogia a EL COMERCIO: «Me encanta ver cómo siguen apostando por la gastronomía»