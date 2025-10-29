José Andrés enseña a Meghan Markle cuatro trucos para que la paella quede perfecta El cocinero asturiano agrega langosta a su preparación, que comienza con la elaboración de un buen caldo de pescado

P. Á. Gijón Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:50

Hacer una paella fuera de Valencia es un riesgo que muy pocos están dispuestos a asumir, pero cuando está a tu lado uno de los cocineros más prestigiosos del mundo, nada puede salir mal. Por eso, Meghan Markle se ha atrevido hasta a grabar el proceso, de la mano de José Andrés, para la segunda temporada de 'With love, Meghan', programa que se emite en Netflix.

La duquesa de Sussex describe al asturiano como «un amigo muy querido» y «un chef increíble que hace que todo sea más divertido». Durante el episodio José Andrés enseña algunos trucos de la cocina española. Algunos de los platos que componen el menú son tostas de tomate con boquerones, canapés con pimientos del piquillo y queso azul, ostras a la brasa, erizos de mar o jamón ibérico, uno de los imprescindibles de la gastronomía patria. Pero sin duda uno de los momentos más esperados es cuando el chef imparte una masterclass sobre la paella. «Según el diccionario, todo lo que cocinas en una paellera es una paella, pero para la gente de Valencia…», dice.

1. Un buen caldo

La primera de las claves para que la paella quede perfecta es hacer un buen caldo de pescado. José Andrés lo prepara con cabezas de langosta marcadas previamente con un chorro de aceite. También elabora a fuego lento un sofrito de tomate, cebolla, ajo, laurel y pimentón. Luego lo deja hervir todo junto durante 40 minutos.

2. Calamares

Después de limpiar los calamares y añadirlos a la paellera con un buen chorro de aceite y sal, José Andrés y Meghan Markle agregan tomate triturado, pimentón y un poco de azafrán.

3. El arroz

Una vez rehogado todo, añaden el arroz para «saltearlo un poco con el resto de los ingredientes» y posteriormente agregan el caldo. Aunque el chef asume que quienes nunca han hecho una paella quizás prefieren añadir primero el caldo, dejar que hierva e incorporar el arroz.

Sea como sea, hay que procurar no mover mucho el arroz y dejar que se cocine durante un cuarto de hora. A medida que pasen los minutos, el caldo se irá absorbiendo.

4. La langosta, el toque definitivo

Aunque no es muy ortodoxo, José Andrés opta por agregar langosta a su paella. Lo hace justo al final, cuando el arroz ya está hecho, pero antes de apagar el fuego. El asturiano añade el producto cortado en forma de medallones, que se cocinan con el calor del arroz.