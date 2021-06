«Estoy feliz, llegar aquí es un premio» La gijonesa Lara Roguez llegó a la final de Cocinero Revelación, que ganaron dos manchegos La gijonesa Lara Roguez cocinó como candidata a cocinera revelación / IÑAKI MARTÍNEZ JESSICA M. PUGA Jueves, 3 junio 2021, 07:55

El primer día de trabajo de Lara Roguez en una cocina acabó en un ataque de ansiedad. Estaba a 2.200 kilómetros de casa, chapurreando un idioma técnico diferente en un restaurante donde trabajaba un equipo tan variado que solo encontrar dos nacionalidades iguales era un logro y ante 200 comensales hambrientos. Pero no desistió. Esta gijonesa regresó al día siguiente animada por el dueño del negocio, un leonés residente en Gales desde crío al que «siempre le estaré agradecida». Fue el primero que le dio la oportunidad de dedicarse a lo que le gusta y, por tanto, de que ayer pisara el escenario principal de Madrid Fusión-Alimentos de España como una de los ocho candidatos a cocinero revelación del año.

No ganó, pero casi. «Estoy feliz», decía, y lo razona: «Simplemente que te nombren para algo así, porque, ¿cuántos cocineros hay en España?, y es que solo seleccionan a ocho... De verdad, ser parte ya es increíble. Me hubiese gustado ganar, claro, pero ese no es suficiente motivo para estar triste ahora».

Lara Roguez sabía que lo suyo era la cocina, de ahí que aparcara su título en Ingeniería Industrial y diera carpetazo a una empresa de compra-venta que inició en Gijón, mantuvo cinco años y llegó a tener diez franquicias por España. No estudió cocina de primeras porque en su entorno «lo veían como un oficio de hombres y muy sacrificado», pero a ella se le quedó la espinita clavada, la cual se sacó el día que viajó a Reino Unido y empezó a buscar trabajo en restauración.

«Se veía que tendría buen futuro», dice Nacho Manzano de Sanz, que pasó por su casa hace dos años

La constancia y la superación son las máximas de esta gijonesa que mientras trabajaba en el restaurante del leonés de Gales se formó en la escuela de hostelería. Regresó para trabajar con los Manzano y después pasó por cocinas de Langreo y Villaviciosa hasta llegar al Kraken, donde lleva dos años siendo chef ejecutivo. En su haber tiene, entre otras distinciones, el premio Chef del Año 2020.

La victoria del de Cocinero Revelación, organizado con el patrocinio de Balfegó, se la llevó el tándem formado por Javier Sanz y Juan Sahuquillo, chaquetillas de Cañitas, un hotel-restaurante familiar con 50 años de historia en Casas-Ibáñez, Albacete. Ambos estudiaron en la Escuela de Hotelería de Toledo y se profesionalizaron en cocinas con estrella, como Atrio, Mugaritz, Andreu Genestra y la asturiana Casa Marcial. «Ya se le veía que tendría un buen futuro», apunta Nacho Manzano de Javier Sanz, quien pasó por su casa del concejo de Parres hace casi dos años.

La gijonesa Lara Roguez, en el centro, a la izquierda de los ganadores Javier Sanz y Juan Sahuquillo. / iñaki martínez

La propuesta gastronómica de los ganadores se divide en dos: por un lado, tienen la carta de barra, más informal y con preeminencia de tapas; y por otro, defienden la carta, donde el producto de las huertas ecológicas que les rodean, los mariscos, moluscos, pescados, carnes a la brasa y arroces son clave. Ellos suceden en el trono a la ganadora de la edición anterior, la sevillana Camila Ferraro.

Y no solo eso. En la 19 edición de Madrid Fusión quedarán grabados los nombres de Javier Sanz y Juan Sahuquillo porque lograron triplete. Además de reinar en el prestigioso concurso al 'Cocinero Revelación 2021', se proclamaron también ganadores de los concursos que buscaban la mejor croqueta y el escabeche más sabroso.

Iniciativas sostenibles

Gastrónomos, críticos y periodistas de todo el ámbito nacional se encargados de visitar a los finalistas del revelación y emitir una valoración y con ella, un voto. La mayoría se decantó por los manchegos. Tras ellos y a un paso del primer puesto se quedó Luis Callealta. De familia hostelera, formado en la Escuela de Hostelería de Cádiz y copropietario del restaurante Ciclo desde diciembre, dio el salto a los mandos junto a su mujer tras debutar con Martín Berasategui, probar en El Celler de Can Roca y triunfar en el Aponiente de Ángel León. Con el 'chef del mar' logró la tercera estrella y acabó siendo el director gastronómico del grupo.

El tercer puesto lo ocupó Julen Baz, con quien la asturiana Lara Roguez coincidió en el concurso Revelación del Año. Él estudió en la Escuela de Hostelería de Leioa, igual que Josean Alija, y completó su formación en Azurmendi y en el Hotel Atalaya de Mundaka. Hace once años abrió Urtza Taberna con su hermano Imanol, aunque ahora es socio y jefe de cocina en Garena, en Bizkaia.

Las ocho propuestas ganadoras, las cuales elogió por su calidad y originalidad el presidente de Madrid Fusión, José Carlos Capel, tienen un nexo común, un síntoma de los derroteros que está tomando la nueva cocina española. Son negocios donde la sostenibilidad es bandera y da igual en qué parte del mapa se asienten y la materia prima que impere. «Para la selección buscamos cocinas creativas, modernas y bien pensadas y profesionales serios que ronden los 30 años», explicó Capel antes de glosar a los candidatos.

Lara Roguez exprimió su tiempo en Madrid Fusión. El lunes ofreció una cata-demostración para Ostras Sorlut que tuvo como comensal a la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada. El martes preparó un tataki de atún rojo con el elenco revelación del congreso en un acto organizado por Balfegó. «Han sido tres días increíbles», aseguró la gijonesa.