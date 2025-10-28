El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El chef brasileño David Hertz, presidente y CEO de Gastromotiva. Juan Carlos Román

«La cocina puede transformar las personas y los territorios»

Gastronomía social, cocina vegetal o la IA y la innovación para los alimentos del futuro en el encuentro Madrid Fusión Dreams Asturias

Pablo A. Marín Estrada

Pablo A. Marín Estrada

Gijón

Martes, 28 de octubre 2025, 23:21

Comenta

«La alta cocina siempre estuvo ligada al mercado de lujo, pero la nueva gastronomía puede transformar personas, comunidades y territorios», así de rotundo se expresó el chef brasileño David Hertz en la sesión de Madrid Fusión Dreams Asturias. Creador de Gastromotiva, un proyecto de economía social destinado a la población vulnerable, explicó cómo está logrando esa transformación desde los fogones. Belem, una pequeña comunidad de pescadores del estado de Amazonas es el laboratorio de su proyecto en el que ha conseguido desde su restaurante Reffetorio Gastromotiva mejorar las condiciones de vida de la población utilizando productos locales y formando a los habitantes en educación agroalimentaria y hostelería profesional. «Nuestros ingredientes son las personas y las vidas. Las técnicas que aprendemos son para cambiar el sistema alimentario, para cocinar sin basura y con un menor impacto en el medio ambiente» afirmó y también que «en la gastronomía social, creemos que lo que puede traer reales cambios son las oportunidades y para que las personas tengan acceso a ellas necesitan ser cualificadas».

Hertz habló desde la experiencia de emprender para cambiar la realidad en un país, como Brasil, donde el 20 por ciento de los jóvenes (unos 10 millones) ni estudia ni trabaja y las enormes desigualdades sociales bloquean cualquier oportunidad de futuro. En sus restaurantes-escuela no solo se cualifican profesionalmente, son 'retenidos' con unas condiciones laborales dignas. «Los jóvenes de las favelas o de comunidades rurales no saben que pueden soñar, pero para empezar a soñar deben tener una oportunidad», señaló, apuntando que el modelo de Gastromotiva era replicable también en otros países. Silvia Camacho, responsable del proyecto en México, relató cómo se materializaba ese sueño en su país «donde los jóvenes vulnerables son presas fáciles del narco y los trabajadores de los restaurantes están sometidos a toda clase de abusos. La capacitación que reciben con nosotros y poder trabajar en buenas condiciones, es una oportunidad que cambia sus vidas», manifestó.

De otros cambios globales, disertó la chef catalana Zineb Hattab, los impulsados desde la cocina vegetal, tanto en una mayor calidad nutritiva de lo que comemos como en un coste más bajo que repercute en mejores salarios de sus trabajadores. Y Juan Francisco Delgado expuso la aplicación de la IA a cultivar alimentos del futuro y Macarena Rodríguez del potencial de los alimentos esterilizados «con vida útil de cuatro años, sin conservantes y manteniendo el sabor». Destellos de un porvenir que ya es presente en la cocina más innovadora.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»
  3. 3 Detenido in fraganti al entrar a robar en una casa en Gijón con los dueños dentro
  4. 4 Grave accidente laboral en una mina de Tormaleo: un joven de 20 años resulta herido tras volcar un dúmper
  5. 5

    La jueza autoriza a sacar de la balsa de Ribadesella los coches en los que se cree que están Maritrini y su bebé
  6. 6 Un conductor de 70 años choca contra una valla en Valentín Masip, en Oviedo, y hiere a tres peatones
  7. 7

    Una nueva vida en Asturias tras la dana: «La gente de Villaviciosa se ha volcado para tener una nueva oportunidad»
  8. 8 Herido un joven que circulaba en patinete en Gijón al chocar con un vehículo
  9. 9 Herido un policía en Gijón al salvarle la vida a un hombre que intentó lanzarse desde el Cerro
  10. 10 Dos puentes y cuatro fines de semana largos en Asturias: así queda el calendario laboral de 2026 en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «La cocina puede transformar las personas y los territorios»

«La cocina puede transformar las personas y los territorios»