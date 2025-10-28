El futuro de la alimentación se esboza en Madrid Fusión Dreams Asturias

Madrid Fusión Dreams empezó su andadura en 2024 como un espacio donde definir el futuro para empezar a transitarlo. Bajo la premisa de que ... no vivimos una era de cambios sino un cambio de era, su particular escenario de debate estará montado hoy en la Laboral. En Gijón desvelarán incógnitas sobre el futuro de la gastronomía y la alimentación una veintena de referentes mundiales multidisciplinares.

Los ponentes aportarán sus puntos de vista desde la alta cocina, la agricultura, la innovación tecnológica, el activismo social y la investigación histórica. Su objetivo común: resolver las grandes incógnitas que se presentan para pasar a la acción y empezar a dar soluciones. Participar en las ponencias y mesas redondas que se sucederán de 10 a 17 horas es posible desde cualquier lugar porque todas las actividades programadas estarán disponibles en 'streamig', de forma totalmente gratuita, previa inscripción en la web.

PROGRAMA DEL DÍA 10 horas. Presentación. 10.15: 'Retrogastronomía. Comer con la memoria'. Luis Alberto Lera (Rest. Lera. Castroverde de Campos, Zamora) y Nacho Manzano (Rest. Casa Marcial. La Salgar, Parres).

10.45: 'Agricultura regenerativa. Construir un sistema alimentario más fuerte y resiliente'. Nuria Madeo (The Regen Academy. Marzà, Girona).

11.15: 'La vigencia del recetario tradicional en la era del foodtech'. Charo Carmona (Rest. Arte de Cozina. Antequera, Málaga), Rosa Tovar (historiadora) y María Busta (Rest. Casa Eutimio. Lastres).

12: 'Agroalimentación y empoderamiento femenino en zonas vulnerables'. Elizabeth Mpofu (agricultora y líder internacional en soberanía alimentaria. Zimbabue).

12.30: 'Cocina regenerativa: recetas que sanan el paisaje'. Vicent Guimerà (Rest. Antic Molí. Ulldecona, Tarragona) y João Rodrigues (Rest. Canalha & Projecto Matéria. Lisboa).

13: 'Superalimentos: la respuesta de la agricultura a los retos climáticos de nuestra

alimentación' Mercedes Iborra (CEO & directora general de VisualNAcert. Rafel Buñol, Valencia).

13.30: 'Las llaves del relevo generacional para salvar al pequeño productor'. Elena Burillo (agroinfluencer. Zaragoza).

15.30: 'El efecto mariposa de la cocina vegetal'. Zineb Hattab (Rest. Kle. Zúrich).

16: 'Territorios que alimentan desde el reto demográfico; regenerar el mundo desde el

restaurante' David Hertz (Presidente & CEO de Gastromotiva. Brasil).

16.30: 'La IA y los alimentos del futuro: ¿cómo comer sano, rico y nutritivo en la Luna?'. Juan Francisco Delgado (vicepresidente de la Fundación Europea para la Innovación. Madrid) y Macarena Rodríguez Walker (directora de negocio internacional de DAFF, empresa pionera en innovación tecnológica en alimentación. Santiago de Chile).

El avance y la disrupción propiciados por la tecnología abre nuevos caminos y horizontes, a todos los niveles. Todo ello nos catapulta a una realidad que, ya a día de hoy, deja unos desafíos fascinantes y nos abre un camino de posibilidades. A fin de cuentas, la propuesta es plantear qué está pasando para definir a dónde vamos y cómo recorrer ese camino.

Así, con la gastronomía como hilo conductor, se hablará de tecnología, innovación, oportunidades y emprendimiento. Todo se hará posible con los bloques temáticos de la jornada: mirar al pasado para salvar el futuro, construir el futuro: ruralidad, mujer y soberanía alimentaria, el reto de alimentar al mundo sin destruil el planeta.

No hay cocina en el escenario principal de la Laboral. Sí la hubo anoche en la inauguración de la jornada Madrid Fusión Dreams Asturias. Se encargaron del sabor: María Busta, Pedro Martino, Luis Menéndez y el repostero Julio Blanco.