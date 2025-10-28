El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Participantes y organizadores de Madrid Fusión Dreams Asturias en la Laboral, donde hoy se desarrollará la jornada. Juan Carlos Román

El futuro de la alimentación se esboza en Madrid Fusión Dreams Asturias

La Laboral de Gijón acoge hoy un encuentro en el que una veintena de referentes darán respuestas a grandes incógnitas desde diferentes prismas

Jessica M. Puga

Gijón

Martes, 28 de octubre 2025, 06:48

Madrid Fusión Dreams empezó su andadura en 2024 como un espacio donde definir el futuro para empezar a transitarlo. Bajo la premisa de que ... no vivimos una era de cambios sino un cambio de era, su particular escenario de debate estará montado hoy en la Laboral. En Gijón desvelarán incógnitas sobre el futuro de la gastronomía y la alimentación una veintena de referentes mundiales multidisciplinares.

