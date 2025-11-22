Maridajes espumosos

La burbuja invita al brindis, y como empieza la época que más suena el 'chin chin' se vuelve a mirar a las bebidas espumosas con ... más interés. Si bien es cierto que su consumo se está desestacionalizando, eso no quita para que la Navidad siga siendo el momento álgido de consumo de este tipo de bebidas, posibles gracias al amplio y diverso viñedo global y, en Asturias, también al de la pomarada. «La tendencia actual es favorable a los espumosos, no solo para celebraciones puntuales, sino como parte de un consumo más sofisticado y frecuente», confirma la sumiller del restaurante Yume, Iratxe Miranda.

Por definición, los vinos y sidras espumosos son aquellos que contienen gas carbónico. Esta particularidad resulta del añadido de sacarosa o levaduras a una referencia 'tranquila', esto es, sin carbónico, lo que da lugar a una segunda fermentación. Esta premisa la cumplen muchísimas referencias en el mundo, si bien las más populares en nuestro mercado siguen siendo el champán, el cava y la sidra. «Al ofrecer estas tres opciones cubres diferentes perfiles de cliente: el que busca lujo (champán), el que quiere calidad y buen precio (cava), y el que prefiere algo ligero y festivo (sidra)», apunta Miranda.

El sumiller del restaurante Casa Gerardo, Daniel González, advierte que «estando en Asturias, no nos podemos olvidar de la sidra; tenemos que ofrecer y aconsejar nuestras referencias espumosas, las cuales gozan de gran calidad y, como plus, cada vez se elaboran mejor», dice acerca de un producto «con una baja graduación, muy buena acidez y excelente frescor».

Sin salir del territorio nacional está el cava, «con el que ya hablamos de más alta graduación», explica González, quien también define el espumoso que fundamentalmente se elabora en Cataluña –aunque también en la vecina Comunidad Valenciana, en el valle del Ebro y hasta en Estremadura– como «más seco, pero mantiene una fantástica acidez en la mayoría de los casos». Finalmente en el clásico champán francés el abanico de opciones se abre y «podemos encontrar desde productos súper frescos a otros cargados de panadería y otros más vinicos». Eso sí, «suelen tener una elevada elegancia», matiza el sumiller.

El consumidor también marca las tendencias, que Daniel González ve a diario en el restaurante de Prendes, en Carreño. «Ahora mismo se nota un importante aumento de la sidra espumosa, principalmente en épocas de temporada alta, donde los clientes foráneos vienen súper interesados en probarla», explica, y apunta que lo habitual es que hagan toda la comida con sidra.

Los rosados también van en aumento. González ve que este tipo de cavas están «entrando con mucha fuerza», y en cuanto al champán apunta que «cada vez es más fácil encontrarlos a precios más que asequibles, de pequeños productores y de una gran calidad».

A la hora de comer

La comida es uno de los momentos clave del consumo de este tipo de referencias, pero no ya solo los aperitivos y los postres, el consumidor cada vez los tiene más en cuenta para otros momentos. Es entonces esencial tener ideas a la hora de qué maridar con ellos; el sumiller de Casa Gerardo tiene muchas porque entiende que son productos que dan mucho juego.

«La sidra espumosa encaja perfecto, claro, con cualquier tipo de queso; también me gusta mucho con pescados grados, en la línea del salmón, bien en marmita o una buena rodaja, creo que combinan francamente bien», señala Daniel González. El cava rosado lo utilizaría «para acompañar cualquier tipo de arroz y también carnes blancas porque da mucho juego». Por su parte, para el cava blanco recomienda pescados y mariscos, «y también me encanta para platos internacionales como thai o mexicano. porque esas notas picantes las limpian perfectamente la burbuja y la acidez». El champán «lo veo perfectamente maridando una buena fabada, la desgrasa fantásticamente, y aguanta sin problema la potencia del plato».

También tiene una lista de favoritos Iratxe Miranda. Ella entiende el champán con aperitivos como ostras, langostinos, mariscos, canapés delicados y sushi. Y también para pescados grasos, carpaccios y foie, así como quesos cremosos y fruta fresca. El cava, «para aperitivos más informales, arroces suaves, pescados al horno, paella, canelones, escalopines, ensaladas festivas y, claro, postres navideños». Para el producto asturiano Miranda reserve frutos secos y rojos, canapés con queso y manzana o membrillo y también turrones y mazapán.