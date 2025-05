La mejor fideuá de Asturias se cocina en una cantina de Avilés

Miguel Rojo Gijón Domingo, 18 de mayo 2025, 13:16 Comenta Compartir

¿Quieres comerte la mejor fideuá de Asturias? Ahora ya dispones de unas claras pistas para decidir dónde hacerlo. El espacio cultural Pozo San José, en Turón, acogió en la tarde de ayer un campeonato diferente, en el que participaron los mayores especialistas de Asturias en este plato tan valenciano. De hecho, la competición da acceso al ganador a participar en el Concurso Internacional de Gandía, que se celebrará el próximo cinco de junio. Los diez restaurantes seleccionados tenían que preparar la receta original, compuesta por fideo del número 4, tomate triturado, gamba, cigala y pixín. Para decidir al ganador, desde Gandía se trasladaron a nuestra región el presidente de la Asociación cultural y gastronómica Fideuá de Gandía, Avelino Alfaro, y su compañero de organización, David Pardo, que estuvieron acompañados como jurados por el cocinero Luis Alberto Martínez (Casa Fermín), la cocinera Rosa Vázquez y el periodista gastronómico David Fernández-Prada. El presidente del concurso valenciano se sorprendió «del altísimo nivel mostrado por los restaurantes asturianos, que ofrecieron fideos con una textura casi perfecta y, sobre todo unos caldos muy sabrosos, con mucha esencia».

Ampliar La fideuá ganadora, de la Cantina de Villalegre, en Avilés.

El restaurante ganador resultó ser La Cantina de Villalegre, de Avilés, con una receta en la que, como comentaba tras el resultado una emocionada Pilar Meana, «lo más importante ha sido el caldo, basado en productos del mar, verdura, ñoras, andaricas, cabracho y pixín». Casi nada. Manifestó la cocinera «estar en una nube, no me lo puedo creer, porque había compañeros muy especialistas que lo hacen muy bien, nosotros intentamos hacerlo con calma y con mucho amor, con un refrito que no quede demasiado tostado, que no quede el caldo muy oscuro». En segunda posición quedó el restaurante mierense La Consistorial, y el tercer puesto se fue para Gijón, que tenía cuatro representantes en este campeonato. De entre ellos, la medalla de bronce se fue para el restaurante Zascandil, un especialista en arroces que también borda la fideuá.

En el concurso, que se convirtió en una auténtica fiesta de la gastronomía, había también restaurantes de Ribadesella. Gozón y Oviedo. Durante todo el día la asociación turonesa Sotufe había organizado actividades para popularizar el evento, con degustaciones, clases magistrales a cargo de Jesús Melero y juegos para niños. Esta acción está impulsada por el Ayuntamiento de Mieres, cuenta con el apoyo de Hunosa, y ha sido desarrollada por la empresa Gustatio. Ahora solo queda saber si la mejor fideuá de Asturias lo será también del mundo. Los ganadores ya tienen los billetes de avión para demostrar en Gandía el 5 de junio antes otros 33 participantes para demostrar si ese fondo marinero con productos de la rula de Avilés es imbatible. Se da la circunstancia de que será la 50 edición de este campeonato mundial, y que contará como jurado con cocineros de la talla de Kiko Moya (dos estrellas Michelin), Susi Díaz y Paco Torreblanca.

