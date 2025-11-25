El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Directo En directo: los actos por el 25N en Asturias
Lorena Llaneza y José María Ramos, dueños del restaurante Michem de Villabona, en Llanera J. M. Pardo

El restaurante Michem y los secretos del mejor pote asturiano

El establecimiento de Villabona conquista con su plato al jurado del concurso gastronómico: «Nada más probarlo, quedaron enamorados»

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Villabona

Martes, 25 de noviembre 2025, 15:58

Tras una intensa deliberación para saber quién había cocinado el mejor plato en el concurso gastronómico 'Explorando el pote perfecto' de las Jornadas del Pote del Valle de Turón, en Mieres fue el restaurante Michem de Villabona, en Llanera, el claro vencedor. El cocinero y dueño del local, José María Ramos, añadía además que «fue el primero que salió en el sorteo para llevar al jurado; nada más probarlo, quedaron enamorados».

A la final, celebrada este lunes pasado en el colegio Vega de Guceo, llegaron 18 restaurantes. Los potes se llevaron ya cocinados al concurso, «allí sólo calentábamos y cortábamos el embutido para servirlo al jurado», explicó el dueño. «La verdad es que a las once y media de la mañana no me resistí y ya lo había probado . Me dije: 'Aquí ya no hay nada más que hacer, está espectacular'», añadió.

Cada plato presentado tenía sus peculiaridades o «sus propias armas secretas», explicó Ramos, pero el suyo tenía un «toque especial». La clave, más allá de cocinarlo con esmero y lentamente, se encuentra en «usar ingredientes de 'kilómetro 0' como yo digo, de proximidad»; en su caso, de negocios familiares. «La berza es de una huerta de una tía mía, no es igual a la que se compra o se cultiva en un invernadero», precisó. El embutido «vino de otro pariente, de Nava» y al final el pote llevó chorizo, morcilla, tocino ibérico, lacón y, como toque especial, costilla. «Los hay que meten oreja o fariñón, pero nosotros no y siempre ponemos este embutido adobado», destacó.

Este plato es uno de los más populares en su carta de guisos tradicionales y, junto a su mujer, Lorena Llaneza, son expertos en la cocina de fabada y callos. De hecho, cada fin de semana reúnen a 150 comensales en su restaurante y con este premio de las Jornadas del Pote, el cual ganan por primera vez, esperan no sólo ampliar la demanda, sino «ponerle nombre al pueblo a donde nacimos, Villabona».

Acostumbrados a concursar, el siguiente paso para este maestro del fogón es prepararse para la próxima edición del concurso de Mejor Fabada del Mundo, el cual se celebrará a principios del 2026.

