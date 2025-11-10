Los mejores potes asturianos de 2025 se comen aquí

Jessica M. Puga Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:24 Comenta Compartir

El concurso Explorando el Pote Perfecto ya tiene los finalistas de su octava edición, cuya última fase tendrá lugar el lunes 24 de noviembre, a partir de las 17 horas en el Colegio Vega de Guceo, en Turón. Este popular certamen se celebra con motivo de las Jornadas del Pote de Turón, que suman ya 34 ediciones, asentadas como Fiesta de Interés Turístico Regional. El ganador cogerá el testigo de la sidrería Román de Gijón, vigente campeona.

Los establecimientos finalistas de 2025 son: Bar Tienda La Caleyuca (La Hueria de Urbiés, Mieres), Belarmino (Langreo), Casa Morán (Collanzo, Aller), Casa Repinaldo (Candás), Centro de Mayores de Turón (Turón), Doña Concha (Oviedo), El Dólar (Oviedo), El Sitiu de Ñarres (Gijón), El Tendejón de Fernando (Las Regueras), Hotel Silken Ciudad Gijón (Gijón), La Cantina de Villalegre (Avilés), La Consistorial (Mieres), La Escollera (San Juan de la Arena), La Gotera de Jorge (Turón), La Taberna TheWhiteBar (Mieres), Michem (Villabona), Posada de Bacus (Mieres), Río Astur (Gijón) y TC28 (Mieres).

No lo tendrá fácil el jurado del concurso, que estará compuesto por Román Gutiez, de la Sidrería Román de Gijón, vencedor las dos últimas ediciones, además de los cocineros Cristina Rey (La Gitana, Gijón, vencedora los años 2019 y 2020), Marcos Cienfuegos (Bocamina), Ana Fé Fernández (El Cenador del Azul, Mieres), el hostelero Juan Luis González (Casa Belarmino, Manzaneda, Gozón), los profesores de Hostelería Pablo Ramos y Segundo Riesco y el periodista gastronómico David Fernández-Prada. Ellos serán los encargados de probar y valorar todas las propuestas que se presenten a concurso, con el objetivo de establecer la clasificación final y elegir al ganador, además de al segundo y tercer clasificado y el mejor pote de Turón. Se valorará la estética, el colorido, la disposición de los ingredientes en el plato, además del aroma y el sabor, las sensaciones que se producen en la boca. El jurado tendrá igualmente en cuenta la calidad de la berza y del compango.

El certamen Explorando el pote perfecto, que se enmarca en las XXXIV Jornadas del Pote de Turón, está organizado por el Ayuntamiento de Mieres y Gustatio, con el apoyo de la Sociedad Turonesa de Festejos y Hostelería y Turismo del Valle de Turón, y cuenta con el patrocinio de Embutidos Vallina.

Temas

Gastronomía y recetas de Asturias