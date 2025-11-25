¿Cuánto cuesta el menú del día en Asturias? Es una de las regiones más baratas de España Un estudio de Hostelería de España y Edenred revela que el precio medio del menú diario en el conjunto del país se ha encarecido un 1,5% en el último año

I. G. Martes, 25 de noviembre 2025, 10:13

14,2 euros. Es el precio medio del menú del día en España. Lo revela un estudio realizado por Hostelería de España, presidida por el expresidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida, en colaboración con Edenred que también confirma un incremento del 1,5% respecto al año anterior.

El menú del día, no obstante, no cuesta lo mismo en todas las comunidades; tampoco ha experimentado la misma variación en el último año. Así, Canarias y Asturias son las regiones que ofrecen menús diarios a un precio medio más bajo (13 y 13,2 euros, respectivamente). En el extremo opuesto están Baleares y País Vasco, donde el menú alcanza un precio de 16 y 15,8 euros, un valor que no ha cambiado en el último año.

¿Por qué ha subido el menú del día?

La subida media del menú del día está relacionada con el incremento de los costes de producción a los que hace frente el sector. De acuerdo a los datos recopilados por Hostelería de España, «la tasa de variación anual del IPC en España se situó en el 3% en septiembre y acumula un 1,7% de subida en los nueve primeros meses de 2025».

Sobre todo ha aumentado el precio de alimentos y bebidas: «En concreto, los huevos (+17,9% anual, +15,9% acumulado), la carne de vacuno (+16,5%, +10,7% acumulado) y el café (+19,9%, +13,2% acumulado)». Frente a esto, el aceite de oliva «ha descendido en los últimos meses, aunque el conjunto de otros aceites supone una subida de un 18,2% en septiembre y un 7,5% en el acumulado».

«A esto se suma el incremento en el último año del coste de la electricidad (+16,8% en septiembre y +9,3% en el acumulado), así como la subida de la cuota de los autónomos y de los alquileres», añade Hostelería de Asturias, que cifra en un 1,3% el incremento de los costes laborales en restauración en el primer semestre respecto al mismo período del año anterior.

A pesar de esos incrementos, la patronal hostelera señala que «el consumidor es muy sensible a las subidas de precio, lo que limita la capacidad de los hosteleros para ajustar sus precios, y afecta directamente a sus márgenes». De hecho, según sus datos, «aunque la evolución de la facturación de la restauración en la media hasta agosto muestra un crecimiento de un 3,4%, en términos de rentabilidad se observa un descenso de un 0,6%».

