Guisos para saborear el otoño en Asturias con 'Mesas Yantar'

MESAS YANTAR Lunes, 20 de octubre 2025, 17:22 Comenta Compartir

El otoño en Asturias se vive entre montañas cubiertas de niebla, paisajes dorados y mesas que reconfortan el alma. Con la llegada del frío, los restaurantes asturianos se visten de temporada y recuperan los guisos tradicionales: platos calientes, de cuchara, con aromas a tierra, bosque y mar.

En esta nueva edición de la experiencia gastronómica Mesas YantarOtoño, diez establecimientos del Principado presentan menús únicos que celebran los sabores más auténticos de la estación. Pote de castañas y compango artesano, Corderu de Bimenes guisáu con patates, Cabrito guisado o Pote de berzas asturiano protagonizan propuestas que combinan producto local, recetas de siempre y un toque de creatividad contemporánea.

Para disfrutar de estos menús de otoño, solo tienes que adquirir tu cupón en la web de Mesas Yantar. Allí encontrarás los detalles de cada propuesta y restaurante participante. Elige tu destino, reserva tu mesa y déjate llevar por el sabor de la temporada. Eso sí, los cupones son limitados: no esperes al último momento para vivir esta experiencia gastronómica de otoño en Asturias.

Restaurante Abrelatas

El restaurante Abrelatas de Siero se suma a Mesas Yantar con un menú de otoño que reivindica el sabor y la calidez de los guisos asturianos. La propuesta combina tradición y creatividad a través de platos como Manteca artesana de Sariegu, Arroz con pitu caleya o Corderu de Bimenes guisáu con patates, acompañados de postre de temporada Tarta casera de piña y bebidas. Una cita imprescindible para quienes buscan saborear el otoño asturiano en un ambiente acogedor y lleno de encanto.

Menú de Abrelatas en Siero

El menú incluye: Manteca artesana de Sariegu

Arroz con pitu caleya

Corderu de Bimenes guisáu con patates

Postre: Tarta casera de piña

Bebida: Vino tinto del Majo (una botella para dos personas), Agua de Cuevas

Pan

Dirección: C/ Ería del Hospital, 5, 33629. Siero

Restaurante Bioko

El restaurante Bioko de Oviedo se suma a Mesas Yantar con un menú de otoño que celebra la cocina asturiana desde una perspectiva moderna y llena de sabor. Su propuesta combina platos como Copa de crema fina de calabaza con sus curruscos y polvo de cecina, Ensalada de escarola setas y jamón con vinagreta de nueces y Timbal de carrilleras al cacao con Parmentier al curry, acompañados de postres como Frixuelos caramelizados con helado de coco. En pleno centro de Oviedo, Restaurante Bioko invita a disfrutar de una experiencia gastronómica otoñal que une tradición y vanguardia.

Menú de Bioko en Oviedo

El menú incluye: Aperitivo: Copa de crema fina de calabaza con sus curruscos y polvo de cecina

Primer plato: Ensalada de escarola setas y jamón con vinagreta de nueces

Segundo plato: Timbal de carrilleras al cacao con Parmentier al curry

Postre: Frixuelos caramelizados con helado de coco

Bebida: Una copa por persona o un botella de Rioja Crianza para dos personas

Dirección: C/ Manuel Pedregal, 11, 33201. Oviedo

Gastrobar Que no te lo cuenten

El Gastrobar Que No Te Lo Cuenten de Gijón se une a Mesas Yantar con un menú de otoño que pone en valor los sabores más reconfortantes de la cocina asturiana. Su propuesta combina producto local y creatividad en platos como Bravas 3.0. (Mejores patatas Bravas de Gijón 2025 y Mejor presentación en el certamen Gijón a las Bravas), Falso Risotto de Vieiras y langostinos, Brioche de cochinillo con mahonesa de aguacate y maíz con polvo de pistacho, acompañados de postre casero Milhojas QNTLC con crema de vainilla, sirope de galleta lotus y coulis de cereza con helado de leche merengada y bebida.

Ubicado en el corazón de Gijón, el Gastrobar Que No Te Lo Cuenten ofrece una experiencia gastronómica llena de sabor, tradición y cercanía.

Menú de Gastrobar que no te lo cuenten en Gijón

El menú incluye: Aperitivo de la casa

Bravas 3.0. (Mejores patatas Bravas de Gijón 2025 y Mejor presentación en el certamen Gijón a las Bravas)

Falso Risotto de Vieiras y langostinos

Brioche de cochinillo con mahonesa de aguacate y maíz con polvo de pistacho

Pan de chapata

Postre: Milhojas QNTLC con crema de vainilla, sirope de galleta lotus y coulis de cereza con helado de leche merengada

Bebida a elegir: Copa de vino, cerveza , refresco o agua

Dirección: C/ San Antonio, 1, 33201. Gijón

Restaurante La Taranta

El restaurante La Taranta de Oviedo se suma a Mesas Yantar con un menú para disfrutar del Otoño en Asturias con el auténtico sabor de Andalucía, con platos como Falsa trufa de paté de perdiz con pimiento caramelizado, Salmorejo cremoso de manzana, AOVE texturizado, berberecho y tierra de aceituna negra y Cazuela andaluza de fideos, con choco y marisco, además acompañado de un estupendo postre de Espuma de leche merengada, crema de galletas y Helado de Baileys. En pleno centro de Oviedo, La Taranta invita a disfrutar de una experiencia gastronómica cálida y auténtica, donde la tradición se encuentra con la creatividad.

Menú de Restaurante La Taranta en Oviedo

El menú incluye: Falsa trufa de paté de perdiz con pimiento caramelizado

Salmorejo cremoso de manzana, AOVE texturizado, berberecho y tierra de aceituna negra

Cazuela andaluza de fideos, con choco y marisco

Postre: Espuma de leche merengada, crema de galletas y Helado de Baileys

Café 100% arábica especialidad

Bebida: Vino o cerveza

Dirección:C/ Rosal, 22, 33009. Oviedo. Asturias

Restaurante El Parador del Rey

El Parador del Rey de Lena participa en Mesas Yantar con una propuesta otoñal que pone en valor la cocina asturiana más auténtica. Su menú, inspirado en los productos de la montaña y las recetas tradicionales, incluye un aperitivo del chef, Pastel salado de otoño, Pote de castañas y compango artesano, además de postre casero y una botella de vino para dos personas. En un entorno natural incomparable, el Parador del Rey invita a disfrutar del otoño asturiano a través de sus sabores más reconfortantes. Una cita perfecta para quienes buscan calidez, tradición y buena gastronomía en pleno corazón de Lena.

Menú de Restaurante El Parador del Rey en Lena

El menú incluye: Aperitivo del chef

Pastel salado de otoño

Pote de castañas y compango artesano

Postre casero

Bebida: Botella de vino para dos personas

Dirección:Vega del Rey, 32, 33009. Lena

Restaurante La Gitana

El Restaurante La Gitana de Gijón forma parte de Mesas Yantar con un menú de otoño pensado para disfrutar de la cocina asturiana más sabrosa y reconfortante. Su propuesta combina producto local y creatividad en platos como el aperitivo de Croquetas de compango con manzana, Huevo poché con setas de temporada y sus torreznos y Arroz meloso con Pitu de Caleya, acompañados de un rico postre casero de crema de queso con castañas y su crujiente y una cuidada selección de vinos. En pleno centro de Gijón, el Restaurante La Gitana invita a vivir una experiencia culinaria que une tradición y modernidad.

Menú de Restaurante La Gitana en Gijón

El menú incluye: Aperitivo: Croquetas de nuestro compango con manzana

Entrante: Huevo poché con setas de temporada y sus torreznos

Principal: Arroz meloso con Pitu de Caleya

Postre: Crema de queso con castañas y su crujiente

Bodega para dos personas: Copa de Rioja, Ribera, Rueda, cerveza, refresco o agua

Dirección:C/ Aguado, 27, 33202. Gijón

Restaurante Casa Xico

El Restaurante Casa Xico de Llanes se incorpora a Mesas Yantar con un menú de otoño que rescata los sabores más genuinos de la cocina asturiana. Su propuesta destaca por el uso de producto local y recetas tradicionales en platos como Mini tortos variados, Fabada con pantruque, chorizo y morcilla, Verdinas con pantruque, chorizo y morcilla, Cebolla rellena (de tomate y bonito con patatas fritas) o Cabrito guisado (con patatas fritas y ensalada), junto a postres caseros asturianos como tarta de queso, de nuez, de la abuela y arroz con leche, y bodega para dos personas. Una parada imprescindible para quienes quieren disfrutar del otoño asturiano en un encantador entorno costero de Llanes, entre guisos, mar y autenticidad.

Menú de Restaurante Casa Xico en Llanes

El menú incluye: Aperitivo: Mini tortos variados

Primer plato elige uno: Tomate laminado con lomos de bonito, Verdinas con pantruque, chorizo y morcilla, Verdinas con langostino, Verdinas con pulpo, Fabada con pantruque, chorizo y morcilla, Tabla de quesos asturianos (Cabrales, Gamoneu y Abredo), Tabla de embutidos ibéricos (jamón, lomo y salchichón ibérico, Cecina de León o Ensalada Xico (lechuga, tomate, cebolla, maíz, zanahoria y queso)

Segundo Plato elige uno: Cebolla rellena (de tomate y bonito con patatas fritas), Patata rellena (de tomate y bonito), Cabrito guisado (con patatas fritas y ensalada), Callos asturianos con patatas fritas, Cachopo tradicional (de jamón y queso con patatas fritas), Torto con huevo y chorizo o jamón, Torto con queso cabrales o gamoneu, Plato de la abuela (dos huevos, patatas fritas y jamón o chorizo)

Degustación de postre casero: (tarta de queso, de nuez, de la abuela y arroz con leche)

Bodega para dos personas: Agua, botella de sidra o capa de vino Rioja, Rueda o Albariño

Servicio de pan

Dirección:Mestas de Ardisana, s/n, 33202. Llanes

Restaurante Casa Xurde

El Restaurante Casa Xurde de Arenas de Cabrales se suma a Mesas Yantar con un menú de otoño que celebra la cocina de montaña y los sabores más intensos de la temporada. Su propuesta combina recetas tradicionales en platos como Arroz al horno con jabalí y setas de temporada y platos como Carpaccio de venado con AOVE y parmesano, Cremoso de Cabrales y trufa o Paté tibio de carnes de caza. Acompañados de un postre otoñal de Flan de castañas y bodega para dos personas rodeados de paisajes únicos a los pies de los Picos de Europa. Un destino ideal para disfrutar de la buena mesa en el corazón de Cabrales.

Menú de Restaurante Casa Xurde en Arenas de Cabrales

El menú incluye: Aperitivo: Cremoso de Cabrales y trufa

Entrantes: Carpaccio de venado con AOVE y parmesano y Paté tibio de carnes de caza

Principal: Arroz al horno con jabalí y setas de temporada

Postre: Flan de castañas

Bodega para dos personas: Copa de vino, refresco o agua

Dirección:Las Arenas, Arenas de Cabrales

Restaurante La Chata

El Restaurante La Chata de Piedras Blancas participa en Mesas Yantar con un menú de otoño que pone en valor la cocina asturiana más reconfortante. Su propuesta combina producto local y otoño en sus platos, desde el entrante de crema de calabaza, al plato de Pote de berzas asturiano y Jabalí guisado con patatinas y setas de temporada, además de un esquisito postre de Tarta de castañas con helado de vainilla y bebida a elegir para dos personas: Ribera, Rioja, Toro, Albariño o Cava, que completan la experiencia. Una ocasión perfecta para saborear en pleno corazón de Piedras Blancas los aromas del otoño asturiano en un ambiente cercano, cálido y lleno de sabor.

Menú de Restaurante La Chata en Piedras Blancas

El menú incluye: Aperitivo: Vasito de crema de calabaza

Primero: Pote de berzas asturiano

Segundo: Jabalí guisado con patatinas y setas de temporada.

Postre: Tarta de castañas con helado de vainilla

Bebida a elegir para dos personas: Ribera, Rioja, Toro, Albariño o Cava. Servicio de agua incluido

Dirección:C/Pablo Iglesias, 1 Piedras Blancas. Castrillón

Restaurante Kraken

El Restaurante Kraken, ubicado en el Acuario de Gijón, se une a Mesas Yantar con un menú de otoño que rescata los sabores del mar y la tierra asturiana. Su propuesta combina productos locales y de temporada en platos como Croquetas de cecina, Fabes con pixín y boletus, acompañados de un otoñal postre casero de Crema de queso con manzana y canela. Con vistas al Cantábrico y un ambiente único, el Restaurante Kraken es una parada imprescindible para disfrutar del otoño asturiano en un entorno incomparable.

Menú de Restaurante Kraken en Gijón

El menú incluye: Croquetas de cecina

Fabes con pixín y boletus

Postre: Crema de queso con manzana y canela

Pan

Una copa de vino y agua

Dirección:Biopark - Acuario de Gijón. Planta 2

Temas

Gastronomía

Restaurantes