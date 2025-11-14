Nabos con sello propio La hortaliza que quitó mucha fame hecha pote está en peligro de extinción, por lo que verla en la mesa y en la huerta es difícil

Ocurre con los nabos una cosa curiosa, y es que han pasado de ser un alimento básico y un ingrediente siempre recurrente a casi el olvido. Y esta circunstancia, además, le ha pasado dos veces. Esta hortaliza crucífera de la que se comen tanto sus hojas (los cimois o grelos y las nabizas) como sus raíces (cimón) fue la reina de la huerta y los potajes en Asturias y buena parte de España y Europa antes de que la patata llegase de América y cambiase todas las costumbres.

A favor tenían los nabos que se daban en abundancia y que redondeaban cualquier plato, pero el tubérculo americano no tardó en quitarle protagonismo en la tierra y en la mesa a lo largo del siglo XIX por cumplir los mismos requisitos y algunos otros. Así, la cotidianidad de los nabos se vio reducida al ganado, que por entonces en Asturias no faltaba en muchas casas. Comenta al respecto el crítico de gastronomía Eduardo Méndez Riestra en su indispensable 'Diccionario de cocina y gastronomía de Asturias' que en el 'Manual del agricultor asturiano' de 1864 solo se referencian los nabos como «conocidos en toda Asturias por las ventajas que ofrecen como alimento exquisito de los ganados en la estación más fría del año». Así los definía entonces el catedrático de Historia Natural de la Universidad de Oviedo Luis Pérez Mínguez. Hoy en día ni eso porque su presencia empieza a ser testimonial.

La Guerra Civil provocó que esta hortaliza, del todo popular y más fácil de conseguir que otras, volviera a cultivarse y consumirse en abundancia en la región. Además, es en el noroeste peninsular donde mayor fama cogió. A fin de cuentas es un cultivo que prefiere un clima fresco y con precipitaciones.

Para comer

Sotrondio celebró esta semana su tradicional Fiesta de Los Nabos, y algunos de los restaurantes mantienen hasta este fin de semana el menú que incluye pote de nabos, callos y casadielles. Es el caso de la sidrería La Tayuela, que lleva 18 años abierta en la localidad de San Martín del Rey Aurelio.

Los nabos a la hora de comer Propiedades El consumo de esta hortaliza destaca especialmente por su alto contenido en vitaminas C y del grupo B y también en folfatos. Destaca también por la importante cantidad de fibra que aporta y porque proporciona pocas calorías.

En cocina El pote es la manera más habitual de consumirlos en el interior de Asturias, si bien los nabos también se pueden disfrutar en crudo, asados, cocidos o guisados. Es el acompañante idóneo de muchos productos cárnicos.

Otras recetas Una manera muy rápida y sencilla de comerlos es simplemente saltearlos con ajo y pimentón. También se pueden cortar en rodajas finas y llevarlas al horno con un poco de aceite para hacer 'chips' de nabo.

Cuenta una de sus responsables, la sotrondina Yovi Morales, que antiguamente se cocinaban los nabos morados, «los mismos que se daban a las vacas». «Las paisanas de toda la vida de aquí son los que quieren porque dicen que tienen mejor sabor, pero ya no se dan mucho», lamenta la hostelera. Lo que pasa es que han dejado de cultivarse y la sequía no favorece a las pocas huertas que aún los tienen. «En esta zona cuando la mina, todos tenían huerta y ganado, pero ahora no tenemos nada», explica. Ante esta situación, los nabos blancos que se cultivan en Castilla ganan posiciones. «Nosotros los traemos de Segovia. Tienen mucho menos desperdicio y nos aseguramos que sea lavar, cortar y para la pota», explica Morales. A la hora de cocinarlos, «el morado se deshace menos y tarda más en cocer».

Es indispensable en un buen pote de nabos el compango. A fin de cuentas, la hortaliza «no tiene un sabor muy potente, así que necesita carnes y algo de picante y cocer durante mucho tiempo para tener alegría, sustancia y saborín», explican en La Tayuela. Porque es lo que pide el cuerpo a estas alturas del año.

El nabo no es el único producto al que la fama de otros le ha restado presencia, pero está en peligro de extinción. También apuestan por él en enero en Sotrondio, La Foz de Morcín y en Proaza. El resto del tiempo es anecdótico verlo. «Fuera de fiesta, nosotros solo hacemos el pote por encargo», cuentan en la sidrería La Tayuela.

Ampliar Adolfo Gutiérrez Sidrería La tayuela (Sotrondio) Pote de nabos Ingredientes. Nabos, compango (chorizo picante, morcilla, oreja, rabo, tocino, costilla de cerdo y costilla de ternera), sal y pimentón. -Lavamos y pelamos los nabos y los partimos en gajos gordos antes de echarlos a una pota grande. -Los ponemos en el fondo del recipiente y encima echamos todo el compango. Finalmente vamos rellenando con más nabos. Así es más fácil sacar el compango para servirlo aparte. -Añadimos agua, no mucha porque suelta bastante la hortaliza. -Lo ponemos a cocer a fuego bajo medio durante tres o cuatro, aproximadamente. -Los dejamos reposar para que cuajen y servimos con el compango en otro recipiente.

