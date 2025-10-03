El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Nacho Manzano, con su hija Julia, en la gala de Best Chef Awards.

Nacho Manzano: «Este premio es un honor y ponemos Asturias un poquito más en el mapa»

Nacho Manzano celebra con 'Yantar' su entrada en los Best Chef Awards con tres cuchillos , lo que lo sitúa entre los 126 mejores cocineros del mundo

Miguel Rojo

Miguel Rojo

Arriondas

Viernes, 3 de octubre 2025, 22:08

Comenta

Tras aterrizar el avión que le traía desde Milán, Nacho Manzano llegaba a media tarde de ayer a Casa Marcial, en la pequeña aldea parraguesa de La Salgar, con un nuevo reconocimiento en el bolsillo: los tres cuchillos de The Best Chef Awards, lo que le sitúa entre los 126 mejores cocineros del mundo en esta prestigiosa clasificación. Es uno de los 18 españoles que está en la máxima categoría y, entre todos ellos, once tienen en su casa la Caldereta de Yantar. Incluido Nacho Manzano, que también luce en sus vitrinas el premio EL COMERCIO a la Proyección de Asturias. «La cocina está tan globalizada que lo que hace unos años parecía imposible, hoy es una realidad», dice Nacho sobre su presencia, la de un restaurante de pueblo de Asturias, en la lista de los Best Chef Awards. «Es todo un orgullo. No estaba en esta lista y este año entramos con el máximo galardón, los tres cuchillos. Y es muy importante para mí porque votan cocineros y aficionados a la gastronomía, lo que le da, en mi opinión, una relevancia mayor, porque son los colegas y los comensales los que te votan». Y no solo eso. «El día anterior hubo unas mesas redondas muy interesantes, es muy enriquecedor, con chefs de todo el mundo, americanos, asiáticos... Es una experiencia que te conecta con otros mundos y generas lazos y relaciones con otras personas, es un aprendizaje mutuo».

Celebra Nacho Manzano el premio que, considera, es un logro colectivo. «Es un honor para mí, pero además ponemos Asturias un poquito más en el mapa, que es un orgullo. Compartimos este reconocimiento con todo el sector, tenemos todas las condiciones para que Asturias sea un destino en el plano gastronómico, turístico y cultural, así que cuanto más se nos vea, mejor», animaba el chef . «Cuando la gente descubre Asturias ven que tiene muchos atractivos que enamoran». Otro punto para Asturias: el chef José Andrés y sus cocineros de World Central Kitchen recibieron un premio honorífico, 'Best Humanity', por su labor solidaria.

