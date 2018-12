Navidades de otras latitudes

Pancit filipino (Filipinas)

MARIETA

Nely Agoilo Opón - Casa Zoilo (Muros de Nalón)

- Ingredientes:

500 gramos de fideos de arroz, ½ repollo, 1 zanahoria, ½ pimiento rojo, ½ pimiento verde, ½ kilo de judías verdes, 1 cebolla, 2 dientes de ajo, ½ brecol, 200 gramos de carne de ternera, 200 gramos de carne de cerdo, 200 gramos de carne de pollo, Salsa de soja y Aceite de semillas.

- Elaboración:

1. Reunidos todos los ingredientes, cortamos la verdura en juliana y las carnes en tiras.

2. Ponemos las tiras de carne a macerar en soja al menos un par de horas.

3. Pochamos el ajo y la cebolla en un wok.

4. Añadimos la carne y sofreímos.

5. Echamos el resto de verduras y las salteamos unos segundos

6. Retiramos del wok todos los ingredientes con espumadera, dejando sus jugos.

7. Hidratamos los fideos de arroz en agua unos segundos y escurrimos bien.

8. Los cocemos en el jugo del salteado del wok durante un minuto.

9. Por último incorporamos el resto de ingredientes volteándolos y mezclándolos.

10. Servimos acompañado de calamansi, un pequeño cítrico parecido a una mandarina, pero apenas mayor que una cereza, con potente y a la vez delicado sabor.

- Notas: «Los filipinos heredamos de los españoles el amor por la Navidad, que ya comenzamos a preparar en octubre y alcanza su momento máximo el 24 de diciembre con amplias cenas familiares donde no falta el karaoke: los familiares que no asistan, no se verán durante el año según la superstición. En las mesas no faltan lechón relleno o biko (denso arroz con leche de coco y azúcar moreno que se toma sobre una hoja de palma). Y las iglesias rebosan de fieles».