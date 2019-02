«La agroalimentación de calidad y certificada es el futuro de Asturias» María Jesús Aguilar escancia un culín en una sidrería de Candás. / TAREK HALABI María Jesús Aguilar | Directora general de Desarrollo Rural y Agroalimentación «Lo tenemos difícil, pero la sidra representa lo más noble que tenemos y la candidatura a Patrimonio de la Humanidad acabará lográndose» EUGENIA GARCÍA Domingo, 24 febrero 2019, 05:10

María Jesús Aguilar (Carreño, 1962) es, desde el pasado septiembre, directora general de Desarrollo Rural y Agroalimentación.

-La sidra es el tema y la bebida del momento. ¿En qué fase se encuentra la candidatura a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad?

-Estamos con la tercera revisión del expediente. Queda afinarlo para que el equipo de asesores acabe de perfilar la candidatura.

-¿Cuándo estará lista?

-Nos gustaría tenerla cerrada en abril. Al propio expediente, que consiste en un relato documentado de la candidatura, sumaremos diez fotografías y un vídeo. Creo que el vídeo será la gran baza, la pieza clave para transmitir la emoción de la sidra.

-El pasado fin de semana vimos a veintiséis municipios unidos por la sidra. ¿Por qué sacar la campaña de los despachos?

-A instancias de la Denominación de Origen Protegida (DOP) vimos que la candidatura suponía preservar una seña de identidad, salvaguardarla y darle proyección a algo tan singular como es, a través de un producto como la sidra y un ritual como el escanciado, vivir en comunidad, compartir y expresar lo mejor de uno mismo siempre con la referencia de la manzana y el paisaje de Asturias. No podía ser la candidatura de un Gobierno sino la de todos los asturianos: los que están aquí y fuera; los visitantes que vinieron y pasaron por el bautismo del escanciado de sidra...

-¿Cree que se logrará?

-Lo tenemos difícil. Competimos con la jota, la paella o el salmorejo... Pero lo nuestro no es solo un producto, sino lo más noble que tiene el ser asturiano: ese compartir y estrechar lazos con el mundo que llevamos en los genes y trasladamos allá donde vamos. Y si no sale a la primera, creo que será a la segunda o tercera. Tenemos que preservar la tradición, porque sin ella no hay futuro.

-¿Qué podría suponer para el sector?

-Ayudaría a fortalecer la sidra dentro de Asturias, a creernos que hay que seguir compartiéndola, mimándola y escanciándola. Porque así, y más si es buena, sabe mucho mejor.

-La sidra DOP es más cara que la no certificada. ¿Está concienciado el consumidor de asumir ese coste extra?

-Debemos entender que un producto de calidad tiene un precio. Nos parece que lo de casa tiene que ser más barato y estamos muy equivocados. Yo estoy convencida de que el futuro de Asturias pasa por la agroalimentación de calidad. Y la certificación es importantísima. Si queremos entrar en el mercado, generar empleo y contribuir a la economía regional esos productos tienen que llevar una DOP o Indicación Geográfica Protegida (IGP). Tenemos que garantizar el origen con marcas europeas que nos abren el mercado exterior.

-Hay otras IGP, como Ternera Asturiana, que funcionan bien a nivel nacional.

-Ternera Asturiana trabaja con un producto muy difícil y, en ese sentido, la calidad es el mayor sello de garantía. Su gran reto es exportar, vender fuera de la región. En ello están y me consta que las ventas fuera de Asturias aumentaron un 12%. Es un camino en el que tenemos que insistir para todos los productos. El sector regional nos conoce pero nuestro mercado está fuera.

-¿Y en el extranjero?

-El mercado español no se puede despreciar, sobre todo para el vacuno. Pero en el caso de la manzana, por ejemplo, Europa y Estados Unidos son un también muy buenos para productos derivados.

-¿La faba asturiana goza de buena salud?

-Está pegando un repunte importantísimo. Acabamos de llegar de Madrid Fusión y en muchos restaurantes ya hablan con la IGP para comprarla. Animo a todos los productores a incorporarse, porque el que se esté vendiendo fuera es la mejor garantía y en eso nuestros grandes aliados son la hostelería.

-No todo el mundo se muestra tan entusiasmado con las certificaciones... Los apicultores quieren parar la creación de la IGP Miel de Asturias.

-El sector está muy atomizado y disperso y hay que diferenciar entre los profesionales que etiquetan y envasan y la gente que produce y hace miel para una venta de vecindad. Estos últimos podrán seguir haciéndolo, pero nosotros nos dirigimos hacia los que quieren evitar el fraude y que la miel de otros lugares se envase como autóctona. Esto pasa por crear una IGP y los productores con más de 150 colmenas están por la labor, así que estamos trabajando en ello para redactar un pliego. Creo que lo que más preocupa a muchos es que el hecho de incorporarse a la marca pueda significar un desembolso importante.

-¿Será así?

-No queremos que ese dinero suponga un obstáculo para que den el paso. Por ello, el año pasado destinamos 1.200.000 euros a apoyar económicamente las marcas. Este ejercicio serán 1.390.000.

-¿Es complicado convencer al productor tradicional de incorporarse a estas marcas?

-Sí, pero es un camino que hay que hacer. Ternera de Asturias empezó hace poco y ahora hay más de 6.000 familias. Es así como se suman los demás.

-¿Hasta dónde pueden llegar las pequeñas producciones asturianas?

-A lo mejor hay un techo de crecimiento, pero lo que nunca puede haber es pérdida de calidad, porque nos permite jugar en el mercado con un precio interesante. Somos producciones pequeñas, pero con un valor importante y poco a poco el empresario va viendo las posibilidades que da el mercado. Y lo más importante es que aquí está trabajando gente joven que apuesta por las marcas. Eso significa que hay futuro.

-Pero el campo sigue perdiendo población.

-El programa LEADER nos habla de cómo teje su futuro el mundo rural. Llevamos más de dos décadas invirtiendo y ya hemos desarrollado mil proyectos. Hay que arropar económicamente el emprendimiento en el ámbito rural.

-En noviembre se celebrará en Candás la reunión del Parlamento Rural Europeo, con el papel de la sociedad rural ante el nuevo marco de relaciones urbano rurales como epicentro del debate. ¿Qué rol juega la sociedad rural asturiana?

-Cada vez vemos más clara la cohesión entre el mundo rural y el urbano. Hay que dotar de servicios al entorno rural para que sea un espacio amigable y que la gente entienda que la calidad de vida puede ir acompañada de servicios e infraestructuras.

-La Ley de Calidad Alimentaria superó esta semana el trámite previo a su debate en la Junta.

-Estamos en la recta final y su aprobación sí que va a ser un acontecimiento, ya que hacía veinte años que Desarrollo Rural no sacaba una ley. Esta es una norma de consenso. Engloba todo lo relativo a agroalimentación, calidad diferenciada, calidad comercial, venta directa y artesanía alimentaria y con ella se organiza y se dota la forma jurídica de los consejos reguladores de los productos de calidad diferenciada. Con ella, el Gobierno reconoce que el agroalimentario, que a día de hoy supone el 20% del Producto Interior Bruto, es un sector estratégico.