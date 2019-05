Los diez consejos de Sergio Rama para comer sano 01:40 Sergio Rama, durante el taller de cocina saludable ofrecido en Gijón. / LUIS SANTIAGO El cocinero fue el protagonista del taller de alimentación y nutrición 'Cuídate cocinando' organizado por la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer MARLA NIETO Gijón Miércoles, 8 mayo 2019, 19:34

El cocinero Sergio Rama, propietario de un restaurante en Oviedo y de una empresa de catering, además de ser el encargado del restaurante de La Laboral, fue el guía en un taller de alimentación y nutrición celebrado en el hospital de Cabueñes.

La actividad fue organizada por la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) bajo el nombre 'Cuídate cocinando', con el objetivo de «mejorar la alimentación de los pacientes con cáncer y sus familias y prevenir al resto de esta enfermedad», explicó la trabajadora social coordinadora del evento Marta García.

Estos son los consejos claves de Sergio Rama para llevar una correcta alimentación:

1. Evitar toda la comida envasada y prefabricada: «Hubo un 'boom' industrial de los productos envasados. Nos hicieron pensar que era mejor. Sin embargo lo que tenemos que hacer es rebhobinar, volver a la época de nuestros abuelos y comer natural, a granel».

2. El desayuno variado: «Es la comida más importante del día y la que peor hacemos, pues siempre repetimos los mismos alimentos al desayunar. ¿Por qué a la hora de la comida o de la cena no? Es un error, hay que comer de todo siempre».

3. Ingerir alimentos de la tierra, no superalimentos: «Está de moda la quinoa, la cúrcuma, el jenjibre... En España siempre hemos tenido lentejas, garbanzos y otras legumbres. De vez en cuando está bien comer alimentos de fuera, pero teniéndolos nosotros de gran calidad, ¿para qué? Cada población está acostumbrada, por su cultura, a una determinada dieta».

4. Evitar las grasas tranformadas, no tanto las saturadas: «Las grasas de cerdo no son tan malas. Evidentemente si comes cerdo y luego te vas cinco horas a ver la televisión, sientan mal. Pero las que en realidad afectan de forma negativa a la salud son las 'trans', es decir, la grasa transformada como la margarina, por ejemplo».

5. Evitar los alimentos hipermineralizados: «Hoy en día las lechugas de invernadero ni siquiera tocan la tierra. El cultivo hidropónico debe evitarse».

6. No temer a la sal: «La gente siempre dice que la sal es mala. En exceso sí, pero no hay que temerla. Lo ideal es sal natural sin yodo ni nada».

7. Aceite de oliva virgen extra: «No hay ni qué decir que el mejor aceite es el que tenemos nosotros. Cualquier aceite refinado aguanta menos».

8. No quedarse demasiado lleno después de comer: «Si no te puedes ni mover después de comer, algo has hecho mal. El cuerpo agradece quedar satisfecho, pero no pesado».

9. No evitar los alimentos que repiten: «A veces se piensa que, por el hecho de que el ajo o el pepino repiten, es malo. Sin embargo que repita no es síntoma de que siente mal. Hay otros que sí que lo son, claro».

10. Sartenes de hierro o acero: «El material que utilizamos para cocinar también es importante. Las sartenes nunca deben ser ni de alumnio ni de teflón».