«No dejéis que nadie os diga lo que tenéis que ser en la vida» El chef recogió el sexto premio de periodismo gastronómico Pau Alborná i Torras, para Bourdain. José Andrés recogió en Gastronomika el premio homenaje a Anthony Bourdain, defendió los productos españoles y compartió consejos vitales JESSICA M. PUGA Gijón Miércoles, 10 octubre 2018, 03:59

José Andrés (Mieres, 1969) no se anda con rodeos. No lo hace cuando está en la cocina con un servicio a punto de salir ni con un nuevo proyecto entre manos y, menos, cuando lo que tiene delante son centenares de personas atentas a lo que tiene que decir. Su doble presencia ayer en San Sebastián Gastronomika estuvo cargada de mensajes y consejos. El cocinero asturiano protagonizó el momento más emotivo de la cumbre gastronómica cuando recogió el VI Premio de Periodismo Gastronómico Pau Albornà i Torres in memoriam de Anthony Bourdain, el cocinero y divulgador al que José Andrés enseñó Asturias para grabar un capítulo del programa 'Parts Unknown' emitido recientemente por la CNN, poco antes de que se quitase la vida. «Amigo, siempre viajarás conmigo».

Cuando José Andrés habla, lo hace la voz de la experiencia de quien se fue de Asturias a Cataluña con sus padres siendo solo un niño y lleva casi 30 años mostrando en Estados Unidos lo mejor de la gastronomía española. Los productos, precisamente, centraron buena parte de la ponencia que ofreció en el auditorio del Palacio de Congresos Kursaal porque «soy tan buen cocinero como lo son los ingredientes que consigo. Ellos son la clave», aseguró, aprobado con aplausos por el medio millar de personas asistentes a su charla, entre los que se incluía Juan Mari Arzak.

José Andrés recordó cómo hace 25 años no podía encontrar casi nada español en Estados Unidos, una tendencia que, aunque se ha ido revocando, le valió para preguntar a los presente si un plato de aquí elaborado con productos de fuera se puede considerar plato nacional. «No me voy a poner a discutir sobre esto porque no tenemos tiempo y necesitaríamos mucho para llegar a un acuerdo. Como solución rápida diré que debemos conseguir que nuestros productos se comercialicen en otros mercados». Dicho queda, aún hubo más. Para reforzar su mensaje, el cocinero asturiano preguntó por qué la ensaimada, «uno de los postres que más feliz me ha hecho y que me recuerda a cuando mis padres me llevaban a Mallorca», solo se encuentra en la isla y no en todo el mundo como el croissant.

Con algún chascarrillo con demócratas y republicanos presentes y alguna que otra referencia a su Asturias natal, el mediático chef aprovechó para dar un consejo tan profesional como vital a los muchos cocineros que atendían sin despistarse ni un segundo a lo que decía. «Los congresos están genial, yo he aprendido muchísimas cosas en ellos y creo que nos han hecho mejores porque vemos lo que otros hacen a nuestro alrededor», empezó diciendo, para terminar pidiendo que «lo aprendido aquí os tiene que sumar, nunca servir para cambiar drásticamente vuestras ideas de negocio. Cada uno tiene que sentirse orgulloso de lo que es, no dejéis que nadie os diga lo que tenéis que ser en la vida», pidió.

La conferencia sirvió para presentar una decena de los últimos platos incorporados a algunos de los restaurantes que llevan el sello de José Andrés en Estados Unidos: interpretación de pan con tomate, La vaca en su leche (con queso Rey Silo, avellanas y manzana entre sus ingredientes) y ostras aguachile, entre otros. De todos habló Aitor Zabala, responsable de la última apertura hasta la fecha, un título que Somni (restaurante ubicado en Los Ángeles) ostentará poco tiempo porque en diciembre, el chef espera abrir negocio en Disney, «mi sueño desde siempre porque tiene representación gastronómica de casi todo el mundo, menos de España», explicó.

José Andrés aún sacó más jugo a su participación en la cita gastronómica organizada por 'El diario vasco' -del grupo Vocento, igual que EL COMERCIO- y el Grup GSR. Recordó, acompañado también por otra parte de su equipo, Rubén García, que próximamente saldrá en España el libro 'Nosotros alimentamos la isla' en el que detalla cómo una veintena de cocineros y 25.000 voluntarios terminaron dando de comer a casi cuatro millones de personas tras el paso del huracán María que asoló Puerto Rico.