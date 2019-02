«Nuestra mentalidad nos impide ir a comer a un hotel» José Ramón Otero. / Carolina Santos José Ramón Otero | Chef al frente de Amares Gastronomía El nuevo proyecto del cocinero avilesino lo lleva al Hotel NH Gijón, donde busca atraer al público de la ciudad tanto como al turista JESSICA M. PUGA Gijón Jueves, 28 febrero 2019, 02:39

Dos décadas de profesión entre fogones avalan a José Ramón Otero (Avilés, 1978), el cocinero que salió de la Escuela de Hostelería de Gijón al cumplir los 20 años y que decidió enfocar su carrera en hoteles, tras probar en sidrerías y restaurantes a pie de calle. Lleva más de media vida profesional formando parte de la cadena NH. Entró a trabajar en 2004 en el hotel Palacio de Avilés, donde llegó a ser jefe de cocina, y ha sido 'key-user' del grupo, algo así como asesor gastronómico. Acaba de coger las riendas de la restauración del NH Gijón; su propuesta, Amares Gastronómico, ya está abierta al público.

Una rama diferente. «Opté por enfocarme a hoteles porque, para mí, suponen una estructura más organizada en todos los aspectos: pedidos, sistemas, horarios, métodos de trabajo... Aquí sabes que el día empieza con los desayunos y no acaba hasta última hora de la noche; es un ritmo de trabajo muy diferente. Igual hay establecimientos a nivel de calle que están organizados de una forma similar, pero yo no los he visto. Entré en la cadena NH en el 2004. Empecé en el Palacio de Avilés, donde llegué a ser jefe de cocina tres años más tarde y, como 'key-user' del grupo he podido viajar, lo que me ha ayudado a conocer otras comidas. Ahora, todo lo aprendido lo aplico en mi cocina».

Empezar de cero. «A finales del pasado año, me proponen asumir la dirección de restauración del NH Gijón, a donde vengo con mucha ilusión y por suponer un cambio que creo que es muy positivo para mí. A partir de ahí, se empieza a gestar Amares Gastronomía, un proyecto que parte de cero totalmente. Cambiamos la decoración y nos pusimos, sobre todo en enero y los primeros días de febrero, a trabajar en la oferta gastronómica que queríamos dar. Gijón es para mí la principal ciudad de Asturias en cuanto a gente, empresas y movimiento en general. Estamos seis personas en cocina y otras tantas en sala. Lo próximo será inaugurar la terraza de la planta baja, que esperamos tener disponible a partir de Semana Santa».

Un estilo para cada día. «En Amares Gastronomía tenemos la filosofía de ofrecer diferentes estilos de comida en un mismo espacio. Los comensales pueden elegir un menú gastronómico con croquetas de huevos fritos, trufa y foie y cochinillo del señorito 70ºC, entre otros platos, o un menú de mercado con cachopo, pescados y fabada, que variará en función de lo que haya para comprar ese día. Hay también platos de carta: entrantes, de la huerta, cazuelitas, de la mar y la finca y opciones para los atrevidos, que tendrán para elegir entre langostinos chipotle sytle, pao bao de papada ibérica y mejillón y bocados de atún rojo con jengibre, soja y mostaza, entre otros. Los postres, coctelería de diversa índole y una carta de vinos con más de una treintena de referencias».

Asturianos y más. «Tenemos dos segmentos de público bien diferenciados: está el turista que viene a conocer Asturias y quiere comer lo que sabe típico, como la fabada. Este es el que volverá a casa contando la experiencia del viaje. También está el cliente asturiano, el gijonés entre ellos, al cual queremos llegar aún más. Uno de nuestros objetivos es que el cliente de calle entre en los restaurantes de los hoteles, idea poco extendida en España, pero muy habitual en Francia, por ejemplo. Nosotros solo entramos en los restaurantes de los hoteles por algún evento, sea de índole profesional o privada, pero no para comer sin más. Esto queremos que cambie, que el cliente venga con la familia a disfrutar del día».

Nueva mentalidad. «Cambiar la mentalidad de los clientes de la propia tierra depende de muchos factores. Para empezar, tenemos que abrir el restaurante a la ciudad mostrando un negocio que no sea prohibitivo. Tiene que ser un establecimiento que ofrezca una oferta variada que se ajuste a las preferencias de ese día de los comensales y que logre acabar con esa especie de miedo a entrar en este tipo de negocios. Por eso ofrecemos desde unas tapas a un menú más gastronómico sin obviar la carta de corte tradicional. La imagen de Amares Gastronomía saldrá del interior del hotel para animar a entrar».