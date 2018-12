El protocolo para la cena de Navidad

No hay ninguna fórmula mágica que garantice al anfitrión ofrecer a sus invitados una velada perfecta, pero sí unos cuantos consejos que ayudarán a conseguir el objetivo. Son los siguientes:

- Colocación de la mesa: tenedores a la izquierda del plato y los cuchillos (con el filo hacia adentro) y la cuchara, a la derecha del mismo. Se van usando del exterior al interior por orden de llegada de los platos. La servilleta se dobla y se coloca a la derecha de los cuchillos y la cuchara. Los cubiertos de postre se colocan encima del plato. Con poner dos copas es suficiente: la del agua estará a la izquierda de la de vino y ambas se sitúan encima de la cuchara y los cuchillos.

- Simplificación: no ponga en la mesa más cubiertos ni copas de los necesarios. Lo único que provocan es molestia e incomodidad. Coloque solo los tenedores y cuchillos que se vayan a necesitar. Los cubiertos para el postre puede sacarlos cuando saque este. Menos es más.

- Sin botellas: es mejor tener las botellas fuera de la mesa. Utilice una mesa auxiliar o aproveche el mueble que tiene cerca de la mesa.

- Todos sentados: los platos no deben comenzar a servirse hasta que todos los invitados estén sentados a la mesa. Avíselos y deje unos minutos de asimilación y ejecución. Si es invitado y le dicen que se siente, no se quede de pie.

- Situación de los comensales: el invitado de honor, que en estos casos suele ser el de mayor edad, se sentará a la derecha de la anfitriona, y la invitada de honor, la de mayor edad, a la derecha del anfitrión. El resto puede sentarse de forma alterna para evitar crear minigrupos de conversación.

- Los móviles están prohibidos: no interrumpa la conversación por leer un WhatsApp o acceder a las redes sociales. Puede hacer fotografías si el resto de comensales está de acuerdo.

- Temas tabú: la política, el trabajo, los deportes, la religión, el dinero y el sexo son temas que es mejor no sacar. Además, si recibe invitados que no conoce bien, puede preparar temas de conversación que tratar con ellos.

- Consejos que nadie pide: no haga recomendaciones a diestro y siniestro si nadie se las pide y no imponga sus pensamientos. Tampoco insista a quien no quiera repetir plato o beber algo determinado.

- Cuidado con el alcohol: un consumo exagerado puede pasarle factura, sobre todo si antes de la cena ya tomó alguna copa.