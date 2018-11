Seis trucos para preparar la mejor tortilla de patata Elegir un buen producto y cuidar las proporciones son solo algunas de las claves para bordar esta receta EL COMERCIO Gijón Viernes, 23 noviembre 2018, 02:45

No hay barra de bar que se precie que no sirva tortilla de patata. No importa que sea un plato sencillo ni el eterno debate nacional sobre la conveniencia o no de añadirle cebolla. Por muy sencilla que sea la receta, existen varios trucos que resultan clave a la hora de preparar la tortilla de patata perfecta.

Los ingredientes

Tan buenos sean los ingredientes que utilices a la hora de ponerte a cocinar, tanto mejor será el resultado final. Elegir bien los ingredientes es imprescindible para elaborar una buena tortilla. Un buen aceite (de oliva virgen extra), huevos de gallinas criadas en libertad o ecológicos y patatas viejas (las nuevas sueltan demasiado almidón) mejorarán notablemente el resultado.

Proporción

Cuidar las proporciones entre huevo y patata es otro de los secretos a la hora de elaborar una tortilla perfecta. Según los expertos se puede seguir la regla de un kilo de patatas pelada -entre seis y ocho- por cada ocho huevos. Si somos de los que preferimos la tortilla con cebolla habrá que poner una mediana o media grande.

Feir la patata

No hay normas en cuanto al corte de las patatas. En tacos o en láminas lo importante es la temperatura del aceite. Tiene que estar lo suficientemente caliente para no absorber gran cantidad del mismo pero tampoco en exceso para conseguir una textura confitada sin que lleguen a freirse.

Sazonar

¿Cuándo sazonar? Lo ideal según quienes entienden de esto es añadir la sal directamente a los huevos antes de hacer la mezcla con la patata.

Hacer la tortilla

Una vez mezcladas las patatas y la cebolla con el huevo, vamos preparando una sartén antiadherente con unas gotas de aceite. Una vez caliente verteremos la mezcla de patatas, cebolla y huevo. A más tiempo de cocción más cuajada estará la tortilla. Cuestión de gustos.

No taparla aún caliente

Uno de los errores más comunes es tapar la tortilla aún caliente y según los expertos estos solo hace que la tortilla se cueza en sí misma.