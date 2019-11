«Seguimos en Asturias por rentabilidad, no solo por romanticismo» Javier Roza unta queso en la fábrica asturiana de Mantequerías Arias, en Vegalencia. / JUAN CARLOS ROMÁN Un ovetense lidera la empresa fundada en 1848 en Pravia y, aunque ahora pertenece a un grupo francés, mantiene la mitad de su producción y 170 empleos en Ribera de Arriba JESSICA M. PUGA Jueves, 21 noviembre 2019, 03:37

Javier Roza es ovetense y, aunque estudió Biología en Oviedo, se especializó en marketing y ventas. Empezó en Mantequerías Arias en agosto de 2008. La empresa también tiene origen asturiano aunque su sede fiscal esté ahora en Madrid y desde 1978 pertenezca al grupo francés recientemente rebautizado Savencia Saveurs & Spécialités. Mantequerías Arias tiene cinco fábricas: Ronda, Albacete, Valladolid, Burgos y, en Asturias, en Vegalencia (Ribera de Arriba). La asturiana es la más importante, de donde obtienen la mitad de su producción anual y trabajan 170 personas. «Nuestra primera opción para todo siempre es Asturias», dice.

-¿Por qué siguen apostando por Asturias cuando muchos desisten?

-Por rentabilidad, no solo por romanticismo debido a nuestras raíces. El paso de los años ha hecho que nuestra fábrica más importante sea la de Asturias, en ella logramos la mitad de nuestra producción total, unas 11.000 toneladas, y fabricamos nuestra marca más importante, Burgo de Arias. En Vegalencia tenemos implantado nuestro máximo conocimiento tecnológico y nuestros centros de investigación, desarrollo y calidad. Tenemos a 170 personas trabajando, el 40% del personal total. Por todo ello, los proyectos a futuro que hagamos serán en Asturias. Es cierto que es una región con sus complicaciones, pero no creo que sea un drama. Hay zonas que están mucho más aisladas.

-¿La materia prima utilizada en Vegalencia sale toda de Asturias?

-El 40% de la leche utilizada es de Asturias, traemos mucha de Cantabria. Hay que pensar que la mayoría de leche que se produce en Asturias va para Central Lechera, es raro encontrar ganaderos que no les sirvan a ellos.

-¿Qué les ha aportado el grupo francés al que pertenecen?

-Un conocimiento extraordinario del mundo del queso y tecnología para aumentarlo. Si hay un referente mundial en este sector, es el francés. También nos ha abierto la puerta más fácilmente a otros mercados. Gracias a ellos vendemos en Francia, Inglaterra y Rumanía.

-¿Francia sigue sacando mucha ventaja a España en quesos?

-Sí. Italia también es importante, pero Francia es la referencia mundial en cuanto a cantidad, calidad, variedad e innovación. Eso es así y tenemos que reconocerlo. Sin ir más lejos, en el país vecino se consumen entre 25 y 30 kilos de queso por habitante y año, y creciendo, mientras que en España rondamos los siete kilos. Este año, en los World Cheese Awards no ganó un queso francés, pero sí uno estadounidense cuya empresa pertenece a nuestro grupo.

-En España se consume poco queso y lácteos en general, ¿qué pasa?

-En España se consume mucha leche líquida, por encima de la media europea, aun a pesar de que los números hayan bajado de manera importante en los últimos años. En yogures estamos en la media y es en quesos en lo que estamos muy por debajo, aunque el sector está creciendo a ritmos de 3-4% y, en términos de valor, la sociedad española ya se gasta más en queso, unos 2.500 millones de euros, que en leche.

-¿El queso engorda?

-Desde el punto de vista científico, no parece existir una asociación directa entre el consumo de productos lácteos y la obesidad, al contrario. Los últimos estudios evidencian que las grasas de los quesos cuentan con efectos positivos y no tienen incidencia en enfermedades cardiovasculares.

-Intolerancias, veganos... ¿Suponen un nicho de mercado a contemplar?

-Queremos satisfacer a todos. Por ello, tenemos productos sin lactosa, pero en este sentido noto mucho desconocimiento y confusión. Por ejemplo, los quesos muy curados no tienen lactosa, pero aún así los venden de forma engañosa certificando en la etiqueta algo que es por definición. Me explico con un ejemplo extremo: es como si en el etiquetado del agua presumieran de que no tiene gluten... Nosotros también nos estamos enfocando a lo ecológico; hace unos meses, sacamos una variedad así de Burgo de Arias, la cual producimos en Asturias.

-Tienen más de 170 años. ¿Cómo logran que coexistan lo tradicional y lo moderno?

-Tiene que ver el grupo, pues intenta hacer respetar la tradición, lo que la gente siempre ha consumido y la manera de conseguirlo, pero aplicando tecnologías para hacerlo mejor, sobre todo en términos de seguridad alimentaria e higiene. Está claro que los que más saben del producto son los que lo hacen, por eso no cambiamos constantemente de personal.

-Lograron dos medallas en los World Cheese Awards, que el año que viene acoge Oviedo. ¿Será especial?

-Intentaremos arrasar. Presentaremos más productos de lo habitual.