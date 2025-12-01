De las cenas con amigos al día de Reyes: 9 nuevos soletes en Asturias para celebrarlo todo

Jessica M. Puga Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:44 Comenta Compartir

Diciembre ha empezado, por lo que la Navidad está a la vuelta de la esquina. Por eso, la guía Repsol presenta más de 300 nuevos soletes repartidos por casi todas las provincias de España, pensados para las reuniones con familia y amigos y las celebraciones que están por venir. De entre todos los nuevos nombres, nueve están situados en Asturias.

Los soletes de Navidad se han presentado hoy lunes en Granada con Sierra Nevada ya cubierta de nieve y todo listo para comenzar a exprimir las fiestas. Aquí dieron los responsables de la guía una selección de restaurantes, bares, vinotecas y cafeterías con un ambiente que se vuelve más especial los días clave, así como hornos donde se elaboran los mejores dulces navideños. «A quién no le gusta celebrar y dejarse atrapar por la ilusión de unos días tan chispeantes. En guía Repsol nos hemos inspirado en las ganas colectivas de celebrar y hemos alumbrado unos soletes de Navidad para pasarlo bien las 24 horas del día y dar respuesta a todos los instantes. Aperitivos de los que te vas con nuevos amigos o cómo surtir la despensa de productos únicos», explica María Ritter, directora de guía Repsol.

Asturias suma esta vez nueve establecimientos en esta nueva categoría, que son: Pastelería La Gloria, en Turón (Mieres); sidrería El Polesu, en Cangas de Onís; restaurante La Caja del Pandora, en Avilés; el bar-tienda Restrepo, en Grandas de Salime; el restaurante Exencia, en Langreo; la pastelería Verde Menta, en Villaviciosa; el restaurante Infierno, en Gijón; The Pantry by Éleonore, en Salinas, y el restaurante Casa Chema', en El Cordial (Oviedo).

El equipo de expertos de guía Repsol siempre está en marcha, manteniéndose fiel a la filosofía con la que fue creada la distinción de los soletes en 2021. Con esta decimotercera entregade, ya son más de 5.000 locales los que lucen la sonriente pegatina amarilla que conjuga una confortable sencillez con calidad. Asturias cuenta con 122 soletes.

