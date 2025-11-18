El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Uno de los quesos asturianos que regresó de Suiza con medalla. José Simal

Estos son los ocho quesos asturianos que brillaron en Suiza

Cinco elaboradores de la región consiguen tres medallas de oro, una de plata y cuatro de bronce en los World Cheese Awards de Berna

Jessica M. Puga

Jessica M. Puga

Gijón

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:53

Comenta

La final de los World Cheese Awards celebrada esta vez en Berna, Suiza, ha vuelto a tener sabor asturiano. Lo han hecho posible los ocho quesos que regresan de la trigésimo séptima edición de la competición mundial con medallas. No es raro que Asturias reciba alguna distinción, ya lo consiguió sin ir más lejos en 2024, 2023 y 2022. Y fue en el año 2021 cuando Oviedo acogió la cita, por lo que la región siempre tiene mucho que decir en el certamen.

Esta vez cinco queserías y empresas lácteas han conseguido tres medallas de oro, una de plata y cuatro de bronce. En concreto, con el metal dorado han sido premiados el Afuega'l Pitu Trapo Blanco de Temia, el Lazana afinado de la quesería ubicada en Las Regueras y el Queso Cabrales DOP Central Lechera Asturiana Cueva del Molín, el cual elabora la Corporación Alimentaria Peñasanta S.A.

La medalla de plata la ha conseguido otro queso Cabrales, en concreto, el Valfríu 3 leches de la quesería Valfríu. Para completar el particular podio quesero asturiano hay que sumar a la quesería que más premios ha conseguido este año. Se trata de la sierense Alejandro Casielles 1913 que ha sumado cuatro medallas de bronce con otros tantos de sus productos: Las Tres Amigas Madurado, de Cabra mini, Las Tres Amigas mini y Oveja y punto.

Este año, un panel de 265 jueces evaluó 5.244 quesos para identificar 110 Super Golds, que fueron reevaluados por un Súper Jurado internacional para encontrar los 14 mejores quesos del mundo. Y también para otorgar las medallas de oro, plato y bronce de la edición.

El ganador de los 37º World Cheese Awards fue el suizo Gruyère AOP Vorderfultigen Spezial, un queso de 18 meses de curación producido por Bergkäserei Vorderfultigen, Le Monde.fr, Guild of Fine Food.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido un joven por una agresión sexual en el Naranco
  2. 2 Hallan el cadáver de un hombre en un cajero de Gijón
  3. 3 Dolor contenido en el funeral por Natalia Menéndez en Grullos
  4. 4 Multa de 200 euros, sin seguro y hasta cárcel: Las consecuencias de no llevar la V16 en el coche
  5. 5 Avilés trata de recuperar la normalidad tras las inundaciones
  6. 6 Ocho años de cárcel para el hombre que prendió el monte Naranco: es la mayor condena por un incendio forestal en Asturias
  7. 7 El juzgado acuerda el ingreso la mejor detenida por la muerte de su cuñada en Candamo en el centro de menores de Sograndio
  8. 8 «Vengo a solicitar la eutanasia. Pues aquí no es»
  9. 9

    Un exalto cargo del Principado señala al Servicio de Minas como responsable último de lo que ocurría en Cerredo
  10. 10

    Faustino Blanco deja la Finba y el Principado ya busca fuera de Asturias a su sustituto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Estos son los ocho quesos asturianos que brillaron en Suiza

Estos son los ocho quesos asturianos que brillaron en Suiza