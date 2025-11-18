Estos son los ocho quesos asturianos que brillaron en Suiza Cinco elaboradores de la región consiguen tres medallas de oro, una de plata y cuatro de bronce en los World Cheese Awards de Berna

Jessica M. Puga Gijón Martes, 18 de noviembre 2025, 00:53

La final de los World Cheese Awards celebrada esta vez en Berna, Suiza, ha vuelto a tener sabor asturiano. Lo han hecho posible los ocho quesos que regresan de la trigésimo séptima edición de la competición mundial con medallas. No es raro que Asturias reciba alguna distinción, ya lo consiguió sin ir más lejos en 2024, 2023 y 2022. Y fue en el año 2021 cuando Oviedo acogió la cita, por lo que la región siempre tiene mucho que decir en el certamen.

Esta vez cinco queserías y empresas lácteas han conseguido tres medallas de oro, una de plata y cuatro de bronce. En concreto, con el metal dorado han sido premiados el Afuega'l Pitu Trapo Blanco de Temia, el Lazana afinado de la quesería ubicada en Las Regueras y el Queso Cabrales DOP Central Lechera Asturiana Cueva del Molín, el cual elabora la Corporación Alimentaria Peñasanta S.A.

La medalla de plata la ha conseguido otro queso Cabrales, en concreto, el Valfríu 3 leches de la quesería Valfríu. Para completar el particular podio quesero asturiano hay que sumar a la quesería que más premios ha conseguido este año. Se trata de la sierense Alejandro Casielles 1913 que ha sumado cuatro medallas de bronce con otros tantos de sus productos: Las Tres Amigas Madurado, de Cabra mini, Las Tres Amigas mini y Oveja y punto.

Este año, un panel de 265 jueces evaluó 5.244 quesos para identificar 110 Super Golds, que fueron reevaluados por un Súper Jurado internacional para encontrar los 14 mejores quesos del mundo. Y también para otorgar las medallas de oro, plato y bronce de la edición.

El ganador de los 37º World Cheese Awards fue el suizo Gruyère AOP Vorderfultigen Spezial, un queso de 18 meses de curación producido por Bergkäserei Vorderfultigen, Le Monde.fr, Guild of Fine Food.