«El precio del vino de Cangas debe ser alto y eso es un problema» El comunicador, que lleva 40 años allanando la forma de hablar del vino, celebra que las bodegas adapten su mensaje a todos los públicos huyendo de monotonías Carlos Delgado, en su casa de Madrid. / IÑAKI MARTÍNEZ JESSICA M. PUGA Jueves, 20 mayo 2021, 10:12

Carlos Delgado lleva 40 años transformando la forma de entender el vino. De familia asturiana y con casa en Tazones, el miércoles viajará a Asturias para dirigir ClassicWineJazz, una cata-concierto donde 10 vinos de distintos tipos y zonas -de Juvé & Camps, Pazo de Señorans, Avelino Vegas, Muga, Remírez de Ganuza, Bodegas Riojanas, Lan, Carlos Moro, Jean Leon y Frontaura- se disfrutarán mientras dos pianistas tocan.

-¿Qué es ClassicWineJazz?

-Una cata-concierto con dos pianos enfrentados. En uno está un pianista de jazz, el donostiarra Iñaki Salvador, y en el otro, Alexis Delgado, que interpreta al Bach clásico. Seleccioné obras en base a lo que me inspiran los vinos; las empieza tocando el piano clásico y en un momento determinado entra la versión jazzística iniciando un diálogo. Mientras, los asistentes beben. Se trata de crear una sinestesia y que el oído, el único sentido que no participa en una cata, lo haga. Será la cuarta edición y se celebrará en Deloya Latores, el nuevo espacio de Javier Loya. Lo haremos manteniendo todas las medidas de seguridad y ante un aforo especialmente reducido.

-Sucede a San Sebastián, Barcelona y Madrid. ¿Por qué Asturias?

-Porque es una de las zonas de España donde se consume más vino, en pugna con Galicia, y porque su situación sanitaria es buena. Empecé en San Sebastián porque también hay un buen consumo y por simbolismo, para articularlo en torno a Moneo. Barcelona es una gran ciudad con elevado conocimiento del vino y pertenece a una comunidad vitivinícola poderosa, y Madrid también despierta interés.

-¿De qué maneras ha influido el coronavirus al mundo del vino?

-Se ha visto sacudido, como todos los sectores productivos y de ocio, de forma importante. Su incidencia ha inducido un cierto cambio en los hábitos de consumo. Por ejemplo, han caído las ventas por los cierres hosteleros, pero el consumidor ha seguido bebiendo, lo que ha impulsado la venta 'online', una línea que se va a quedar y no deja de resultar curioso porque era algo anecdótico aquí, donde teníamos una tradición de contacto directo y presencial con el vino; nos gusta que nos sirvan e ir a la tienda a comprarlo, sin embargo, lo nuevo es entrar con el ordenador. Ahora están en una pugna de descuentos y promociones que si te mueves un poco encuentras oscilaciones del precio de hasta un 30%. Esto ha impulsado a las bodegas a tener su propia tienda, algo que en EE UU era mayoritario y aquí casi simbólico.

-¿Qué posibilita este nuevo canal de venta?

-España ha tenido una evolución más acusada que otros países que nos hace tener uno de los consumos per cápita más bajos dentro de los países vitivinícolas. Me explico: antes, había costumbre de beber vino en casa en todas las comidas, pero se perdió con una generación que se acostumbró a consumir fuera sin atender a la calidad. La brecha se ahondó cuando las comidas familiares se desvertebraron perdiendo su carácter de reunión familiar. Ahí se hundió el consumo de vino que no suplía el de los bares y vinotecas. Eso nos ha llevado a tener un serio problema de comercialización; España está en el podio mundial en cuanto a producción, pero un consumo tan bajo obliga a exportar y entrar en un mercado muy competitivo. La pandemia nos ha devuelto el consumo en el hogar y el gusto por tener una botella buena siempre.

-Ha dicho alguna vez que antes era muy fácil escoger una uva o una zona, ¿qué opina, ya que lo conoce bien, del vino de Cangas?

-Estuve en los inicios de la DOP Cangas. Me di cuenta rápido de que es un sitio privilegiado para hacer vinos de grandísima calidad, pero, al ser una viticultura heroica, imposible de hacer extensiva, sus precios deben ser elevados, y eso en Asturias es un problema. Pasa igual en Canarias, por lo que se terminan tomando Rioja o Rueda, que tienen un precio módico y prestigio. En los inicios de la denominación no detecté un sentido de apoyo mutuo y eché en falta un espíritu empresarial que lograse convertir las debilidades en fortalezas.

-¿Y ahora?

-Zonas como Cangas tendrían que apoyarse en lo que las hace singulares, en la carrasquín, por ejemplo, y en cambio ha habido mucho empuje de las variedades, digamos, universales.

-Usted comunica. ¿Cómo ha variado el mensaje del sector?

-Si escuchas a un viticultor italiano, francés o californiano te convence su oratoria. En España hay dos posibilidades: que el vino lo presente el enólogo, que ofrece un discurso con muchos puntos comunes, técnico, aburrido y que, en general, a la gente le importa un pito, o el de marketing, que tiene un discurso efectivo, pero vacío de contenido porque no tiene ni idea de vino. Las cosas van mejorando porque hay jóvenes enólogos que se han formado fuera, conocen bien de lo que hablan y saben explicarlo.