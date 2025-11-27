Así será Proyecto Meiz, el restaurante que Diego Fernández abrirá en Gijón a principios de 2026

Diego Fernández nació en Novellana, en el occidente que le ha visto crecer profesionalmente, pero se crió en Gijón. A la ciudad se mudó ... con su familia a los nueve años y ahí se aficionó al fútbol y, más tarde, a la cocina. El año que está a punto de empezar le devolverá al lugar donde se formó y cocinó sus primeros platos. El chef de Regueiro abrirá Proyecto Meiz en el centro de Gijón a principios de 2026, «calculo que en febrero», adelanta.

Será, advierte el nuevo Michelin de Asturias, «un proyecto muy chulo y muy diferente» a lo que hay en la ciudad hasta el momento. Asegura que en Proyecto Meiz «va a estar nuestro ADN plasmado, pero tendrá su propia personalidad, no va a ser el hermano pequeño de Regueiro, sino otra historia».

Las obras continúan por el momento en el local que hasta hace unos meses ocupó Padrino en la céntrica calle de Santa Elena, al lado de Coalla. La reforma será completa porque la propuesta romperá con todo lo establecido. Fernández no tiene aún carta definida, aunque sí adelanta que no habrá croquetas ni arroz con pitu –que son los platos emblema con los que abrió en Tox, en el concejo de Navia– en la propuesta gastronómica. Sí que «va a tener nuestros sabores, nuestra personalidad muy marcada», dice el de Regueiro. De hecho, el nombre del local hace referencia al maíz, producto propio que trabaja en Regueiro porque un primo se lo cultiva.

Explica también el cocinero que la idea es atender a pocos comensales por turno y que habrá una mesa alargada comunitaria en el centro del local para ellos. Será, en definitiva, un gran proyecto puesto a punto y abierto «con mucha ilusión». Tendrá, asegura, «un precio dulce, pensado para todos los públicos, para que la gente coma muy rico a un precio popular».

Imágenes del diseño de Proyecto Meiz. 1 /

Su día a día estará en Tox

«Yo soy de Gijón, quiero mucho la ciudad y siempre quise abrir ahí», asegura el cocinero, que ahora celebra que haya llegado la hora porque «estamos en un buen momento». Eso sí, sus día a día seguirá estando en el restaurante de Tox, en el concejo de Navia, donde se acaba de iluminar la estrella número catorce del particular universo asturiano.

El chaval que jugó a fútbol en el Roces y que al cumplir los 16 se metió a estudiar cocina en la Escuela de Hostelería de Begoña tiene claro lo que quiere y el camino para conseguirlo. Su primera toma de contacto con la profesión fue en el restaurante El Puerto, también en Gijón, y al cumplir los 18 hizo las prácticas en Casa Gerardo, donde al final se quedó tres años. De ahí pasó a La Salgar y, más tarde, a Casa Marcial.