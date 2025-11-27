El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen del diseño de Proyecto Meiz, el restaurante que Diego Fernández abrirá en Gijón a principios de 2026. E. C.
Nueva estrella Michelin de Asturias

Así será Proyecto Meiz, el restaurante que Diego Fernández abrirá en Gijón a principios de 2026

El chef del restaurante Regueiro, Diego Fernández, nueva estrella Michelin de Asturias, prevé abrir en febrero «un proyecto muy chulo» que tendrá «nuestros sabores» y una mesa comunitaria

Jessica M. Puga

Jessica M. Puga

Gijón

Jueves, 27 de noviembre 2025, 06:33

Diego Fernández nació en Novellana, en el occidente que le ha visto crecer profesionalmente, pero se crió en Gijón. A la ciudad se mudó ... con su familia a los nueve años y ahí se aficionó al fútbol y, más tarde, a la cocina. El año que está a punto de empezar le devolverá al lugar donde se formó y cocinó sus primeros platos. El chef de Regueiro abrirá Proyecto Meiz en el centro de Gijón a principios de 2026, «calculo que en febrero», adelanta.

