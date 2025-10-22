El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Natalia Lobeto en el centro de la imagen con el reconocimiento otorgado por el jurado. E. C.

El queso casín de la Quesería Redes gana el concurso La Cuña de Oro by TGT

El jurado destacó su «intensidad aromática, textura untuosa y carácter inconfundible, reflejo de una técnica artesanal única basada en el amasado manual»

Marta Varela

Campo de Caso

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:20

Comenta

El queso casín continúa afianzándose como uno de los grandes quesos españoles. Así lo constata su último reconocimiento. Una cuña de la Quesería Redes ... ubicada en la localidad de Campo de Caso, ha sido reconocido con el premio 'La Cuña de Oro by TGT'. La elaboración artesanal con Denominación de Origen Protegida elaborada por la quesera artesana Natalia Lobeto se impuso ante una treintena de competidores de toda España. Un reconocimiento que se suma a la buena noticia de la pronta apertura de una nueva quesería, adelantada por EL COMERCIO, en la localidad de Veneros gracias al ímpetu de un joven empresaria local.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un trabajador avilesino al caerse de un tejado en una ganadería en Gozón
  2. 2 Un bulo pone en jaque a un colegio de Oviedo
  3. 3 Un informe identifica en Asturias la segunda carretera más peligrosa de España
  4. 4 Juzgan al padre que violó a su hija y que fingió su suicidio en Llanes
  5. 5 Risto Mejide y la gijonesa Merche Torre confirman su relación: «Te amo, maldita sea»
  6. 6 El conductor que mató al ciclista Alejandro Carnicero en Gozón afronta cuatro años de cárcel
  7. 7 Byung-Chul Han: «Tengo la esperanza de que colapse el sistema neoliberal y además va a pasar pronto»
  8. 8 Asturias pierde a la marquesa de la Vega de Anzo
  9. 9 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  10. 10 Qué es la dermatosis nodular y cómo afecta a las vacas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El queso casín de la Quesería Redes gana el concurso La Cuña de Oro by TGT

El queso casín de la Quesería Redes gana el concurso La Cuña de Oro by TGT