El queso casín de la Quesería Redes gana el concurso La Cuña de Oro by TGT

El queso casín continúa afianzándose como uno de los grandes quesos españoles. Así lo constata su último reconocimiento. Una cuña de la Quesería Redes ... ubicada en la localidad de Campo de Caso, ha sido reconocido con el premio 'La Cuña de Oro by TGT'. La elaboración artesanal con Denominación de Origen Protegida elaborada por la quesera artesana Natalia Lobeto se impuso ante una treintena de competidores de toda España. Un reconocimiento que se suma a la buena noticia de la pronta apertura de una nueva quesería, adelantada por EL COMERCIO, en la localidad de Veneros gracias al ímpetu de un joven empresaria local.

En esta primera edición, participaron 30 queserías artesanales procedentes de toda España. Tras la primera selección, 21 productores pasaron a la fase eliminatoria, donde un jurado valoró los quesos a ciegas, puntuando su sabor, textura, maduración, calidad de la materia prima, entre otros criterios. Ocho llegaron a la gran final celebrada en en The Kitchen Club Orense, en Madrid. Han sido las queserías Formatgeria La Frasera (Vacarisses, Barcelona), Quesos El Roano (Purias, Murcia), Quesería Redes (Campo de Caso, Asturias), Granja Cantagrullas (Valladolid), Quesos Ruperto (El Mirador, San Javier, Murcia), Quesería La Oveja Que Bala (Carrión de los Condes, Palencia), Quesos Elvira García (El Barraco, Ávila) y Formatges Pallars (Talarn, Lleida). La final constó de tres fases donde se pusieron a prueba la calidad, la versatilidad y la creatividad de cada queso. La alta calidad de cada producto complicó el fallo del jurado que finalmente optó por el queso casín de la Quesería Redes, de Natalia Lobeto, destacando su «intensidad aromática, textura untuosa y carácter inconfundible, reflejo de una técnica artesanal única basada en el amasado manual».

El reconocimiento quesero, organizado por el Grupo TGT, impulsa al queso asturiano en su primera edición que nace con el objetivo de «reconocer la excelencia, la creatividad y la identidad de las queserías artesanales españolas». Al tiempo que el grupo confirma «su compromiso con la artesanía quesera nacional, impulsando la visibilidad y el futuro de las pequeñas queserías que elaboran productos con identidad propia»