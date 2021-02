«Asturias da opciones para seguir una dieta saludable» rAMÓN DE CANGAS, DIETISTA-NUTRICIONISTA El uso de pescado azul y vegetales juega a favor de la región, «pero se consumen demasiadas calorías» Ramón de Cangas, con su nuevo libro entre las manos. / cAROLINA sANTOS JESSICA M. PUGA Gijón Jueves, 18 febrero 2021, 11:10

El dietista-nutricionista Ramón de Cangas es acérrimo defensor de la dieta mediterránea, aunque en su nuevo libro explica otros cuatro patrones de moda: 'Ayuno intermitente, dieta cetogénica, paleodieta y cronodieta' (Editorial Oberón). Quienes se acercan a su consulta «ya no solo pretenden perder peso, entienden que primero tienen que aprender a comer».

–En el libro aborda cuatro dietas de moda. ¿En qué consisten?

–El ayuno intermitente intercala franjas horarias en las que se consume pocas o ninguna kilocalorías con franjas en las que se consumen las normales. La cetogénica reduce mucho los hidratos de carbono consumidos. La paleodieta imita la alimentación de nuestros ancestros prohibiendo ciertos grupos de alimentos, como cereales, incluso integrales, y legumbres. Finalmente, la cronodieta hace referencia a comer en relación a los ritmos circadianos, en tanto que cada vez hay más estudios que concluyen que la hora a la que se coma y se cene puede tener un impacto en la salud y el peso corporal. Soy más partidario de la dieta mediterránea porque se refiere a conseguir objetivos a largo plazo, que es como debe entenderse la nutrición.

–A nivel consumidor, se habla mucho de la evolución de la cocina española. ¿El conocimiento nutricional ha ido acorde?

–Sí. Lo que pasa es que ahora tenemos al alcance una variedad de alimentos nunca vista, productos, además, muy densos energéticamente. Es uno de los motivos por los que la obesidad y el sobrepeso son una realidad hoy en día en todos los segmentos de la población. Hace 40 ó 50 años, España se ajustaba mucho más al patrón mediterráneo, pero en este tiempo ha bajado el consumo legumbres y, a cambio, creció el de alimentos ultraprocesados y cambiaron los hábitos. No podemos obviar la globalización y el gusto por comidas internacionales y cadenas de comida rápida que hace unos años no había en España.

–¿Cómo es la dieta asturiana?

–En general, Asturias da grandes opciones para seguir un patrón saludable: se consume pescado azul y vegetales, pero, por contra, se consumen demasiadas kilocalorías. Por eso la obesidad y el sobrepeso son un problema. Ninguna región se salva.

–¿Qué hacemos?

–Hay varias cosas. En Japón han incluido una asignatura de nutrición en los colegios que ya ha ofrecido ventajas; no me refiero a una charla magistral que en un momento puntual de un profesional. Si hay educación desde niños, conseguiremos cambiar los hábitos. También la inclusión de dietistas-nutricionistas en la atención primaria de la seguridad social; España es el único país de la Unión Europea que no lo tiene. Un ejemplo positivo de nuestra región son las escuelas de salud municipales, que pueden hacer mucho. Tenemos en Tineo una que ha ganado numerosos premios, entre ellos el Estrategia NAOS del Ministerio de Sanidad, cuya finalidad es reconocer las iniciativas que promocionen hábitos de vida saludables tanto en la alimentación como en la actividad física.

–¿Qué perfiles visitan su consulta? ¿Han cambiado algo?

–No hay un perfil concreto, pero sí que los que nos visitaban antes lo hacían con la pretensión única de perder peso. Hoy todo el mundo viene a aprender a comer para siempre y, así, perder peso. Huyen de dietas con pautas agresivas que prohíbe de todo con peligro de efecto rebote, o sea, de dietas milagro.

–¿Sigue preocupando la operación 'bikini'?

–Quizá no tanto como antes, pero sigue siendo una realidad. Genera un interés asociado a la llegada de alimentos mágicos que prometen resultados rápidos, igual que pasa después de Navidad.

–¿Qué productos nunca faltan en su despensa y cuáles evita?

–No se deberían tener ultraprocesados de ningún tipo. Nunca doy un mensaje radical, pues todo se puede comer en su justa medida. Entra en juego la frecuencia y la cantidad. Lo que pasa es que tener estos productos a mano incita a comerlos, si no los tenemos, no los consumiremos. Siempre tengo en la despensa fruta, frutos secos crudos sin sal, verduras, hortalizas, pescados, carnes, legumbres, cereales preferentemente de grano entero, huevos y lácteos.