Ranking de Yantar: ¿dónde se comen las mejores patatas bravas en Asturias?

Yantar
Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:13
Las patatas bravas siguen presentes en las tabernas y han conquistado los gastrobares, aunque en muchos casos tuneadas y reforzadas por otras salsas complementarias. El arte de escoger y freír bien una patata merece su reconocimiento. El debate siempre llega con el grado de picante, que es innegociable, por eso se llaman bravas.
-
10Gijón
La barra brava
Nuevo local, «económico, pero que las prepara muy bien». El secreto «está en la salsa», cuyos ingredientes nunca quieren contar.
-
9Cangas de Onís
Los arcos
Interpretan «las de Sergi Arola», «se tornean, se vacían» y «se rellenan de una salsa casera bien picante».
-
8Oviedo
El dólar
Preparan «una versión clásica reinterpretada con acierto». Fritura «excepcional», con una salsa casera.
-
7Gijón
La mejillonera
Es el «gran clásico», «el imprescindible en cualquier ruta de bravas». Suma «cincuenta años ofertando bravas».
-
6Gijón
La gitana
Se presentan «coronadas por torreznos, lo que les da una nota salada y punch». Lleva «cebolla, pimiento rojo, cayena y tomate».
-
5Gijón
Inferno gastrobar
Sorprende con su «patata cortada en forma de espagueti», a la que añade «muchas especias y un toque de panela».
-
4Gijón
Alalunga
Su milhojas de patata es «diferente» y en realidad es un «bravioli, porque mezcla las dos salsas». «Muy ricas y bien hechas».
-
3Gijón
Malarena
«Crujientes por fuera y tiernas por dentro», llevan una salsa «cañera, con umami, puro rock and roll».
-
2Mieres
TC28
Bravas «de concurso, con patata agria» y «sobrasada como ingrediente distintivo». «Llevan doble cocción, al vapor y fritas».
-
1Avilés
La caja de Pandora
Son unas bravas que combinan «un picante muy interesante con el contraste de una patata dulce morada». La salsa «lleva mucha cebolla, ajo y chistorra». También lleva un alioli por encima. Pero lo más importante es que están fritas «de forma impecable, cujientes por fuera y blanditas por dentro». Tienen «un sabor potente, es un juego continuo a varias bandas».