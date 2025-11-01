Ranking de Yantar: ¿dónde se comen las mejores patatas bravas en Asturias?

Yantar Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:13 Comenta Compartir

Las patatas bravas siguen presentes en las tabernas y han conquistado los gastrobares, aunque en muchos casos tuneadas y reforzadas por otras salsas complementarias. El arte de escoger y freír bien una patata merece su reconocimiento. El debate siempre llega con el grado de picante, que es innegociable, por eso se llaman bravas.

10 Gijón La barra brava

Nuevo local, «económico, pero que las prepara muy bien». El secreto «está en la salsa», cuyos ingredientes nunca quieren contar.

9 Cangas de Onís Los arcos

Interpretan «las de Sergi Arola», «se tornean, se vacían» y «se rellenan de una salsa casera bien picante».

8 Oviedo El dólar

Preparan «una versión clásica reinterpretada con acierto». Fritura «excepcional», con una salsa casera.

7 Gijón La mejillonera

Es el «gran clásico», «el imprescindible en cualquier ruta de bravas». Suma «cincuenta años ofertando bravas».

6 Gijón La gitana

Se presentan «coronadas por torreznos, lo que les da una nota salada y punch». Lleva «cebolla, pimiento rojo, cayena y tomate».

5 Gijón Inferno gastrobar

Sorprende con su «patata cortada en forma de espagueti», a la que añade «muchas especias y un toque de panela».

4 Gijón Alalunga

Su milhojas de patata es «diferente» y en realidad es un «bravioli, porque mezcla las dos salsas». «Muy ricas y bien hechas».

3 Gijón Malarena

«Crujientes por fuera y tiernas por dentro», llevan una salsa «cañera, con umami, puro rock and roll».

2 Mieres TC28

Bravas «de concurso, con patata agria» y «sobrasada como ingrediente distintivo». «Llevan doble cocción, al vapor y fritas».

1 Avilés La caja de Pandora

Son unas bravas que combinan «un picante muy interesante con el contraste de una patata dulce morada». La salsa «lleva mucha cebolla, ajo y chistorra». También lleva un alioli por encima. Pero lo más importante es que están fritas «de forma impecable, cujientes por fuera y blanditas por dentro». Tienen «un sabor potente, es un juego continuo a varias bandas».

Temas

Gastronomía

Asturias

Patata

Yantar