Ranking de Yantar: ¿dónde se come el mejor flan en Asturias?

Este listado elaborado por Yantar, el suplemento decano de gastronomía asturiana, pone el foco en este popular plato

Yantar

Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:39

Algo tan aparentemente sencillo como el flan puede convertirse utilizando ingredientes de calidad y la técnica adecuada en uno de los mejores postres que podemos degustar. Los hay de queso, enriquecidos con nata, tradicionales con su caramelo, de turrón. Todos tienen cabida si están bien hechos, aunque siguen triunfando los clásicos. !Viva el baño María!

  1. 10

    Oviedo

    El fartuquín

Receta 'tradicional', que suele ser 'una opción dentro de su menú del día', 'lo que le añade más mérito todavía'.

  1. 9

    Mieres

    TC28

Elaborado 'con queso fresco de Ca Sanchu', es 'un gran final'. Tuvo otro 'con chantilly y lima' y 'una versión salada con cebolla'.

  1. 8

    Gijón

    V. Crespo

Presenta 'un flan muy cremoso', que está 'aromatizado con vainilla'. Es 'una llambiotá de diez'.

  1. 7

    Gijón

    Les Xanes

En este caso 'es un flan de turrón con helado de turrón', 'ofrece otra textura diferente, pero un sabor contundente'.

  1. 6

    Puero de Vega

    Mesón centro

Es un 'flan de queso espectacular', que 'nos ha encantado'. Mari 'tiene buena mano para los postres'.

  1. 5

    Lada, Langreo

    Casa Adela

'Clásico y muy casero', con una 'receta de toda la vida', pero 'con huevos que saben a huevo'.

  1. 4

    Caces, Oviedo

    Pedro Martino

Con 'nata de La Fontona', 'espectacular'. Lo hace 'con un toque de mejorana, hinojo y líquenes'. 'Sorprendente'.

  1. 3

    La Cruz de Illas

    Gunea

Abre por temporadas. Su flan 'es imbatible'. Lleva 'nata y caramelo de maracuyá'. 'Es uno de los mejores postres de mi vida'.

  1. 2

    Avilés

    Market 24

'La Plaza' bulle, y este local se ha incorporado a la fiesta 'con éxito y nivel', es 'delicioso', 'con un toque de naranja'.

  1. 1

    Ladines, Sobrescobio

    Texu

Su menú degustación por 40 € se suele rematar con un 'flan que viene con su caramelo', que 'elaboran incorporando nata, que lo hace más cremoso'. Gusta especialmente 'su textura, muy suave' y 'su sabor, muy natural'. Fran y Patricia 'han convertido ese postre en un clásico de su menú'. 'Está increible, muy logrado'.

