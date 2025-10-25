Ranking de Yantar: ¿dónde se come la mejor pizza en Asturias? Este listado elaborado por Yantar, el suplemento decano de gastronomía asturiana, pone el foco en este popular plato

Yantar Sábado, 25 de octubre 2025, 10:29 Comenta Compartir

Siguen teniendo tirón. Las hay con borde grueso o fino, de lenta fermentación o creadas por la vía rápida, con los ingredientes destrozados o añadidos en el último momento. La oferta es amplia y la creatividad se ha desbordado. Echamos de menos un sitio como Padrino, pero quedan dignos herederos de las cosas bien hechas. Aquí tenéis el 'top ten' de pizzas en Asturias según 'la gran afición', 50 personas que comen mucho fuera y votan con libertad.

10 Oviedo Rezeta Cantina

Sitio que 'puede pasar desapercibido. 'Buen ambiente en la terraza'. Pide la de 'cecina y queso Varé' o la 'gorgonzolla y speck'.

9 Gijón Carbone di Vesubio

Restaurante 'placentero', con mucha variedad de platos. Muy recomendable la de 'pulpo' y la de 'cochinita pibil'.

8 Gijón El recetario

Su 'pizza de foie' es ya mítica. La gran afición la califica de 'original', 'pura textura' y 'deliciosa'.

7 Oviedo Don Vesevius

De reciente apertura, está 'triunfando por su gran nivel'. Tienen una 'con el borde relleno de requesón' y otra 'frita, la donna sofía'.

6 Nava Poi Pizza

Ganador de la mejor pizza en pala de España. Prueba la 'leonesa', la 'bolonia' o la 'barbacoa'.

5 Oviedo Curniciello napolitano

Una 'propuesta que lo está haciendo muy bien'. Pide la Nduja o la Norma, 'muy ricas, con ingredientes cuidados'.

4 Gijón D´Aldo

Se ha convertido 'en un clásico de la ciudad'. Pizzas 'finas y cruhientes, sin casi borde'. Ataca la 'contadina'.o la 'caprichosa'.

3 La Felguera y Gijón Espumeru&Curuxera

Un 'placer juntar buena cerveza y buena pizza'. 'Fornu propiu, un pub maraviyosu'. Elige 'cazurra style o Ternera asturiana'.

2 Venta Las Ranas Que cocine Valentina

Sitio singular, 'con mucha personalidad'. Valentina 'es pasión por Italia desde una trattoria rural'. 'Prueba Alba o Almu'.

1 Gijón Crettino

Es el más votado, 'por el alto nivel de su masa, superfina y con el borde supergrueso'. Incorporan 'ingredientes de calidad, buena mortadela, una mozarella digna'. Su horno 'hace que siempre estén igual, tienen regularidad'. Prueba la 'matriciana si te gustan con punch', la 'hortolana para los amantes de las verduras' y la 'maddaloni si lo quieres todo'.

Temas

Gastronomía

Italia

Asturias

Yantar