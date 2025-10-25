Ranking de Yantar: ¿dónde se come la mejor pizza en Asturias?
Este listado elaborado por Yantar, el suplemento decano de gastronomía asturiana, pone el foco en este popular plato
Sábado, 25 de octubre 2025, 10:29
Siguen teniendo tirón. Las hay con borde grueso o fino, de lenta fermentación o creadas por la vía rápida, con los ingredientes destrozados o añadidos en el último momento. La oferta es amplia y la creatividad se ha desbordado. Echamos de menos un sitio como Padrino, pero quedan dignos herederos de las cosas bien hechas. Aquí tenéis el 'top ten' de pizzas en Asturias según 'la gran afición', 50 personas que comen mucho fuera y votan con libertad.
10Oviedo
Rezeta Cantina
Sitio que 'puede pasar desapercibido. 'Buen ambiente en la terraza'. Pide la de 'cecina y queso Varé' o la 'gorgonzolla y speck'.
9Gijón
Carbone di Vesubio
Restaurante 'placentero', con mucha variedad de platos. Muy recomendable la de 'pulpo' y la de 'cochinita pibil'.
8Gijón
El recetario
Su 'pizza de foie' es ya mítica. La gran afición la califica de 'original', 'pura textura' y 'deliciosa'.
7Oviedo
Don Vesevius
De reciente apertura, está 'triunfando por su gran nivel'. Tienen una 'con el borde relleno de requesón' y otra 'frita, la donna sofía'.
6Nava
Poi Pizza
Ganador de la mejor pizza en pala de España. Prueba la 'leonesa', la 'bolonia' o la 'barbacoa'.
5Oviedo
Curniciello napolitano
Una 'propuesta que lo está haciendo muy bien'. Pide la Nduja o la Norma, 'muy ricas, con ingredientes cuidados'.
4Gijón
D´Aldo
Se ha convertido 'en un clásico de la ciudad'. Pizzas 'finas y cruhientes, sin casi borde'. Ataca la 'contadina'.o la 'caprichosa'.
3La Felguera y Gijón
Espumeru&Curuxera
Un 'placer juntar buena cerveza y buena pizza'. 'Fornu propiu, un pub maraviyosu'. Elige 'cazurra style o Ternera asturiana'.
2Venta Las Ranas
Que cocine Valentina
Sitio singular, 'con mucha personalidad'. Valentina 'es pasión por Italia desde una trattoria rural'. 'Prueba Alba o Almu'.
1Gijón
Crettino
Es el más votado, 'por el alto nivel de su masa, superfina y con el borde supergrueso'. Incorporan 'ingredientes de calidad, buena mortadela, una mozarella digna'. Su horno 'hace que siempre estén igual, tienen regularidad'. Prueba la 'matriciana si te gustan con punch', la 'hortolana para los amantes de las verduras' y la 'maddaloni si lo quieres todo'.