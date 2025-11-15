Ranking de Yantar: ¿dónde se comen las mejores gyozas en Asturias?

Yantar
Sábado, 15 de noviembre 2025, 10:30
Esta semana nos atrevemos con un producto muy de moda, las gyozas. Aunque se han popularizado ahora, su origen se remonta 1.800 años atrás en China y son una evolución del 'jiaozi'. Las podemos encontrar rellenas de carne, langostinos, verduras..., admiten casi de todo. En muchos casos son industriales y el cocinero las tunea con 'toppings' y salsas. Estas son las escogidas por 'la gran afición', las 50 personas anónimas expertas que votan cada semana.
-
10Oviedo
Komiwa
Las ha preparado de varios tipos, «le gustan fritas, con ese toque tostado». Lo bueno es que aquí «todo es artesano».
-
9Oviedo
Doña Concha
La apuesta aquí es «por un guiso rabo de toro, meloso y potente», «muy sabrosas». «Son de las más originales».
-
8Gijón
Kausa
La de «langostino con emulsión de sus cabezas es la mejor». También «son disfrutonas las de cerdo con ají colorado».
-
7Gijón
Donburi
Las preparan «de pato, son fritas», «llevan katsuobushi y semillas de sésamo». También las hay vegetales y de cerdo.
-
6Gijón
Kuidaore
Tres opciones para elegir, «las de cerdo están muy buenas» y «las de pitu de caleya están logradas». Vienen 'salseadas, potentes'.
-
5Gijón
Que no te lo cuenten
«Son un clásico ya en su carta de confit de pato», gyozas que «tienen punch», en las que «todo encaja».
-
4Gijón
El medio lleno
Han hecho de varios tipos, «la de pato estaba buenísima», también «de secreto ibérico» y «hasta de bacalao, muy originales».
-
3Avilés
Ronda 14
Su gyoza criolla de manitas de cerdo con menta, cebolla morada y ají amarillo es «de llorar», «espectacular», «sublime».
-
2Gijón
Wabisabi
«Sabrosas y caseras», tienen «tres opciones diferentes». No te pierdas las de «carrillera con curry rojo y las de pato y mango».
-
1Gijón
Fumu
Sus gyozas de centollo fueron «gloriosas», «causaron sensación, molaban mucho». Ahora las preparan con gamba roja y manitas de cerdo, «un mar y montaña que en este shumai funciona muy bien». Esta novedad «no se cierra arriba, tiene forma de cuenco o de saquito». Son «las más gourmet de cuantas te puedes comer en Asturias».