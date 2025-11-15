El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Ranking de Yantar: ¿dónde se comen las mejores gyozas en Asturias?

Este listado elaborado por Yantar, el suplemento decano de gastronomía asturiana, pone el foco en este popular plato

Yantar

Sábado, 15 de noviembre 2025, 10:30

Comenta

Esta semana nos atrevemos con un producto muy de moda, las gyozas. Aunque se han popularizado ahora, su origen se remonta 1.800 años atrás en China y son una evolución del 'jiaozi'. Las podemos encontrar rellenas de carne, langostinos, verduras..., admiten casi de todo. En muchos casos son industriales y el cocinero las tunea con 'toppings' y salsas. Estas son las escogidas por 'la gran afición', las 50 personas anónimas expertas que votan cada semana.

  1. 10

    Oviedo

    Komiwa

Las ha preparado de varios tipos, «le gustan fritas, con ese toque tostado». Lo bueno es que aquí «todo es artesano».

  1. 9

    Oviedo

    Doña Concha

La apuesta aquí es «por un guiso rabo de toro, meloso y potente», «muy sabrosas». «Son de las más originales».

  1. 8

    Gijón

    Kausa

La de «langostino con emulsión de sus cabezas es la mejor». También «son disfrutonas las de cerdo con ají colorado».

  1. 7

    Gijón

    Donburi

Las preparan «de pato, son fritas», «llevan katsuobushi y semillas de sésamo». También las hay vegetales y de cerdo.

  1. 6

    Gijón

    Kuidaore

Tres opciones para elegir, «las de cerdo están muy buenas» y «las de pitu de caleya están logradas». Vienen 'salseadas, potentes'.

  1. 5

    Gijón

    Que no te lo cuenten

«Son un clásico ya en su carta de confit de pato», gyozas que «tienen punch», en las que «todo encaja».

  1. 4

    Gijón

    El medio lleno

Han hecho de varios tipos, «la de pato estaba buenísima», también «de secreto ibérico» y «hasta de bacalao, muy originales».

  1. 3

    Avilés

    Ronda 14

Su gyoza criolla de manitas de cerdo con menta, cebolla morada y ají amarillo es «de llorar», «espectacular», «sublime».

  1. 2

    Gijón

    Wabisabi

«Sabrosas y caseras», tienen «tres opciones diferentes». No te pierdas las de «carrillera con curry rojo y las de pato y mango».

  1. 1

    Gijón

    Fumu

Sus gyozas de centollo fueron «gloriosas», «causaron sensación, molaban mucho». Ahora las preparan con gamba roja y manitas de cerdo, «un mar y montaña que en este shumai funciona muy bien». Esta novedad «no se cierra arriba, tiene forma de cuenco o de saquito». Son «las más gourmet de cuantas te puedes comer en Asturias».

Publicidad

Historias visuales
Ver más historias

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Ranking de Yantar: ¿dónde se comen las mejores gyozas en Asturias?

Ranking de Yantar: ¿dónde se comen las mejores gyozas en Asturias?