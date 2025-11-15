Ranking de Yantar: ¿dónde se comen las mejores gyozas en Asturias?

Yantar Sábado, 15 de noviembre 2025, 10:30 Comenta Compartir

Esta semana nos atrevemos con un producto muy de moda, las gyozas. Aunque se han popularizado ahora, su origen se remonta 1.800 años atrás en China y son una evolución del 'jiaozi'. Las podemos encontrar rellenas de carne, langostinos, verduras..., admiten casi de todo. En muchos casos son industriales y el cocinero las tunea con 'toppings' y salsas. Estas son las escogidas por 'la gran afición', las 50 personas anónimas expertas que votan cada semana.

10 Oviedo Komiwa

Las ha preparado de varios tipos, «le gustan fritas, con ese toque tostado». Lo bueno es que aquí «todo es artesano».

9 Oviedo Doña Concha

La apuesta aquí es «por un guiso rabo de toro, meloso y potente», «muy sabrosas». «Son de las más originales».

8 Gijón Kausa

La de «langostino con emulsión de sus cabezas es la mejor». También «son disfrutonas las de cerdo con ají colorado».

7 Gijón Donburi

Las preparan «de pato, son fritas», «llevan katsuobushi y semillas de sésamo». También las hay vegetales y de cerdo.

6 Gijón Kuidaore

Tres opciones para elegir, «las de cerdo están muy buenas» y «las de pitu de caleya están logradas». Vienen 'salseadas, potentes'.

5 Gijón Que no te lo cuenten

«Son un clásico ya en su carta de confit de pato», gyozas que «tienen punch», en las que «todo encaja».

4 Gijón El medio lleno

Han hecho de varios tipos, «la de pato estaba buenísima», también «de secreto ibérico» y «hasta de bacalao, muy originales».

3 Avilés Ronda 14

Su gyoza criolla de manitas de cerdo con menta, cebolla morada y ají amarillo es «de llorar», «espectacular», «sublime».

2 Gijón Wabisabi

«Sabrosas y caseras», tienen «tres opciones diferentes». No te pierdas las de «carrillera con curry rojo y las de pato y mango».

1 Gijón Fumu

Sus gyozas de centollo fueron «gloriosas», «causaron sensación, molaban mucho». Ahora las preparan con gamba roja y manitas de cerdo, «un mar y montaña que en este shumai funciona muy bien». Esta novedad «no se cierra arriba, tiene forma de cuenco o de saquito». Son «las más gourmet de cuantas te puedes comer en Asturias».

Temas

Gastronomía

Asturias

Yantar